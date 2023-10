Povinnost zásobování náhradními díly 10 let? Veliký omyl!

Také si myslíte, že výrobce musí zajistit náhradní díly na automobil po dobu deseti let od ukončení výroby? Bohužel to platilo jen do roku 1995 a zdaleka ne pro všechna auta.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Těžko najdete v naší branži rozšířenější omyl, než že je výrobce automobilu či jeho akreditovaný zástupce povinen zajistit zásobování náhradními díly 10 let po ukončení výroby daného typu. „Sám jsem v tom léta žil a byl kdysi nesmírně překvapený, že nic takového neplatí. V Zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 56/2001 máme stanovených pouhých pět let. A to ještě český právní řád chrání spotřebitele více, než je v Evropě zvykem. Evropská unie toto nechává zcela na vztahu mezi automobilkou a zákazníkem, těch deset let platí jen u velkých domácích elektrospotřebičů, tedy třeba ledniček a praček,“ vysvětlil nám před časem Martin Hroš z firmy YQ Service, která dodává systémy pro vyhledávání náhradních dílů.

Pět let – a buďme rádi

Většina motoristů si skutečně myslí, že když mají třeba auto z roku 2011, ale daný model se vyráběl až do roku 2015, všechny náhradní díly koupí až do roku 2025. Takový kalkul byl pravdivý jen do roku 1995. „Od roku 1984 byla platná vyhláška č. 41/1984 Sb., která v paragrafu 3 stanovovala zabezpečení náhradních dílů po dobu deseti let jako jednu z povinností pro schválení typu. V roce 1995 bylo toto nově upraveno zákonem 38/1995 Sb. a jeho vyhláškou č. 102 na pět let, což převzal i současný zákon 56/2001 Sb.,“ vysvětlil nám Josef Pokorný, dnešní tajemník Svazu dovozců automobilů, který však míval dříve na ministerstvu schvalování vozidel na starosti, tudíž má dané zákony stále v malíku.

Zákon 56/2001 Sb., § 28, písmeno i) Povinnosti výrobce a akreditovaného zástupce i) zajistit náhradní díly nejméně po dobu pěti let po ukončení výroby nebo dovozu

Pro Teslu to neplatí

Těch pět let stále nezní zcela špatně. Pokud se jeden model vyrábí třeba osm let, měly by jeho první kusy mít zajištěnu až třináctiletou životnost, ať už se na nich pokazí cokoliv.

Má to však dvě zásadní „ale“. Zaprvé se to týká jen aut, která se zde oficiálně prodávají. Tedy mají u nás svého akreditovaného zástupce registrovaného na ministerstvu dopravy, lidově řečeno národní zastoupení. To nemusí být pro zákazníka jednoduché poznat. I prodejce s velkým naleštěným autosalonem a pěknými internetovými stránkami může auta dovážet na český trh individuálně. Je to příklad třeba automobilky Tesla. Tím, že zde nemá svého akreditovaného zástupce, není ani na kom povinnost pětiletého zásobování náhradními díly vymáhat.

Zadruhé zákazník vnímá typ vozidla podle obchodního jména. Jenže i zdánlivě nevýrazná modernizace v průběhu produkce může znamenat, že homologačně už jde o jiný typ. Doba, po kterou je tak na českém trhu výrobce povinen dodávat náhradní díly, se tím zásadně zkracuje.

Co prodají rádi

Možná si teď říkáte, že děláme z komára velblouda. Že na deset a více let stará auta se stejně téměř nechodí kupovat drahé originální díly do autorizovaných servisů. Že druhovýroba zajistí vše podstatné a daleko levněji. Jenže zde už funguje volná ruka trhu. Náhradní výrobci nabízejí to, co se jim vyplácí. Zejména jednoduché díly, které pro všechna auta vznikají podobnými technologiemi, na podobných zařízeních a jichž se hodně prodává. Tedy například tlumiče, spojky, brzdové kotouče a destičky či filtry. Kvůli případné nedostupnosti těchto originálních dílů ještě opravdu žádné auto nedojezdilo.

Co jen pod nátlakem

Horší je to s karosářskými díly, na které je pro každé auto potřeba specifické nářadí – tedy vstřikovací forma pro ty plastové a lisovací raznice pro plechové. Po skončení výroby modelu vznikají ještě nějaký čas s použitím původního nářadí, jen už na jiných linkách. Když se však toto nářadí opotřebí, pak kvůli patnáctiletému autu se nikomu nové dělat nevyplatí.

Podobným příkladem jsou všechny interiérové součásti, plasty, výplně sedaček, čalounění, ale i díly elektrické jako kabelové svazky, ovládací servomotory komfortní výbavy či řídicí jednotky. Vždy jde o specifické a navíc málo prodávané věci, jejichž produkce se na čistě tržním principu přestane vyplácet hned s koncem výroby modelu. Zároveň mnohé z těchto dílů auto prostě zastaví.

Nemilosrdný ortel nad staršími vozy zde tak mohou zvrátit pouze samotné automobilky, které jich buď s koncem výroby modelu objednají ještě dostatečnou zásobu u původního výrobce, seženou jiného producenta schopného dělat malé série, nebo i zadají výrobu novou a smíří se s ekonomickou ztrátou. Jak dlouho jsou ochotny zásobovat náhradními díly, pak záleží na tom, jakou prioritu pro ně samotné má spokojenost majitelů i starších aut, kteří prodejní úspěchy ovlivňují jen málo.

Ptáme se těch velkých

Na dostupnost dílů pro starší vozy jsme se tedy zeptali samotných automobilek. Oslovili jsme deset značek, jejichž vozy jsou v Čechách aktuálně nejprodávanější. Vybrali jsme typického zástupce ve věku kolem deseti, patnácti, dvaceti a pětadvaceti let. Ke všem takovým autům jsme vyhledali jednoho typického zástupce a pro jeho VIN poptali vždy osm dílů.

Požádali jsme, aby výrobci cenu doplnili jen tam, kde je daný díl skutečně k dispozici. Tabulky a hodnocení najdete níže.

Osm vybraných dílů

Přední nárazník: Jeden z technologicky velmi náročných dílů vyžadující rozměrnou formu pro vstřikování plastů. Už mnoho let je konstruován tak, aby co nejméně ublížil sraženému chodci: proto při každé malé kolizi sám utrpí.

Přední světlomet: Opět příklad technologicky náročného dílu, mnohde navíc podléhajícího ochraně designu, kdy jej smí nabízet jen dodavatel schválený automobilkou. Na starší vozy existují v druhovýrobě, ta si však často zjednodušuje technologii i konstrukci. Jedno takové světlo na autě pak na desítky metrů prozradí, že bylo bourané. Světla se ničí nejen nehodami, ale i vypalují, slepnou jim paraboly či šednou krycí skla.

Čalounění levé sedačky: Starší motoristé si své sedačky chránili navlékacími potahy, což dnes bývá terčem posměchu. Sedačky aut poptávaného věku se totiž dají snadno rozebrat a pevné potahy vyměnit. Nejčastěji je potřebují majitelé nejstarších vozů, neboť už mají u řidiče prodřené boky.

Stahovací mechanismus levého předního okna: Praskající „stahovačky“ jsou jednou z nejprotivnějších závad starých vozů. Projedete závorou na parkoviště, chcete zavřít okno, ozve se rup a sklo spadne dolů do dveří. Bez tohoto dílu jezdit nejde.

Těsnění pod hlavou válců: Selhání těsnění pod hlavou a následně zavzdušňování chladicího okruhu, ztráta kapaliny či její mixování s olejem je jednou z nejčastějších závad starých aut. Jde o díl specifický pro každý motor, který vypadá nenápadně, ale má mnoho přísných kvalitativních parametrů.

Vodní čerpadlo: Netěsnost vodního čerpadla je další častou závadou starých aut. U modelů, kde je čerpadlo hnáno rozvodovým řemenem, může způsobit i jeho selhání a destrukci motoru.

Brzdové obložení přední: Takzvané brzdové destičky jsou jedním z nejčastěji měněných dílů podléhajících běžnému opotřebení. Aspoň tento díl by automobilka měla nabízet i na velmi staré vozy.

Olejový filtr: Úplný základ, bez něhož nelze dělat ani nejzákladnější údržbu, a to ani u svátečně provozovaných aut, kde se toho moc nemění.

ŠKODA 10 let (2013) 15 let (2008) 20 let (2003) 25 let (1998) Octavia III Octavia II Octavia I Felicia Motor 1.4 TSI (103 kW) 1.6 MPI (75 kW) 1.6i (75 kW) 1.3i (50 kW) VIN TMBAC7NE8D0020088 TMBDA61Z382237015 TMBJX21U642847287 TMBEFF613X0086069 Přední nárazník 13 200 Kč 5 500 Kč 6 818 Kč – Přední světlomet 16 947 Kč 7 338 Kč 5 857 Kč – Čalounění sedačky levé 9 890 Kč – – – Stahovací mechanismus levého př. okna 2 875 Kč 3 429 Kč 2 561 Kč – Těsnění pod hlavou válců 2 197 Kč 2 242 Kč 2 242 Kč – Vodní pumpa 6 695 Kč 2 594 Kč 2 594 Kč – Brzdové obložení přední 3 264 Kč 3 165 Kč 3 165 Kč – Olejový filtr 397 Kč 402 Kč 402 Kč 171 Kč

TOYOTA 10 let (2013) 15 let (2008) 20 let (2003) 25 let (1998) Auris II (E180) Auris I (E150) Corolla 9 (E12) RAV4 Motor 1.8 Hybrid (73 kW) 1.6 VVT-i (91 kW) 1.4i (71 kW) 2.0 (94 kW) VIN SB1ZS3JE60E043259 NMTKV56E50R021500 SB1JM28E10E061997 JT171SC1000176629 Přední nárazník 13 133 Kč 14 968 Kč 14 080 Kč – Přední světlomet 31 220 Kč 10 621 Kč 10 879 Kč 11 533 Kč Čalounění sedačky levé 26 555 Kč 17 683 Kč – – Stahovací mechanismus levého př. okna 12 367 Kč 12 517 Kč 14 392 Kč – Těsnění pod hlavou válců 2 806 Kč 2 806 Kč 2 920 Kč 3 367 Kč Vodní pumpa 16 110 Kč 4 138 Kč 4 102 Kč 6 584 Kč Brzdové obložení přední 4 505 Kč 2 945 Kč 1 577 Kč 1 225 Kč Olejový filtr 348 Kč 365 Kč 365 Kč 365 Kč

VOLKSWAGEN 10 let (2013) 15 let (2008) 20 let (2003) 25 let (1998) Golf VII Golf VI Golf V Golf IV Motor 1.4 TSI (103 kW) 2.0 TDI (103 kW) DSG 1.9 TDI (96 kW) 1.9 TDI (66 kW) VIN WVWZZZAUZDP038182 WVWZZZ1KZ9P402211 WVWZZZ1JZ4W106507 WVWZZZ1JZXD377933 Přední nárazník 11 054 Kč 12 780 Kč 11 621 Kč 11 621 Kč Přední světlomet 8 476 Kč 8 476 Kč 16 512 Kč 7 919 Kč Čalounění sedačky levé 33 259 Kč 34 885 Kč – – Stahovací mechanismus levého př. okna 3 644 Kč 4 623 Kč – – Těsnění pod hlavou válců 1 815 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč 2 049 Kč Vodní pumpa 5 533 Kč 2 144 Kč 2 144 Kč 1 829 Kč Brzdové obložení přední 2 697 Kč 3 103 Kč 3 103 Kč – Olejový filtr 328 Kč 328 Kč 328 Kč 328 Kč

HYUNDAI 10 let (2013) 15 let (2008) 20 let (2003) 23 let (2000) i30 II (GD) i30 I (FD) Elantra III (XD) Lantra II (J2/RD) Motor 1.6 MPI (88 kW) 1.4 CVVT (80 kW) 2.0 CRDi (82 kW) 1.6 (85 kW) VIN TMAD281BAEJ047106 TMADC51CP9J004201 KMHDM51VP3U076457 KMHJW31RPYU159222 Přední nárazník 4 387 Kč 1 104 Kč – 7 166 Kč Přední světlomet 15 509 Kč 9 654 Kč – – Čalounění sedačky levé 4 344 Kč 3 034 Kč – – Stahovací mechanismus levého př. okna – 3 070 Kč – – Těsnění pod hlavou válců 1 234 Kč 1 601 Kč – – Vodní pumpa 2 344 Kč 2 344 Kč 3 389 Kč 4 958 Kč Brzdové obložení přední 2 982 Kč 2 586 Kč 1 876 Kč – Olejový filtr 275 Kč 168 Kč 741 Kč 168 Kč

KIA 10 let (2013) 15 let (2008) 19 let (2004) 25 let (1998) Cee´d II (JD) Cee´d I (ED) Cerato (LD) Sportage I (JA) Motor 1.6 CRDi (94 kW) 1.6 CRDi (84 kW) 2.0 CRDi (82 kW) 2.0 (94 kW) VIN U5YHN816ADL046453 U5YFF52428L060402 KNEFE244255073137 KNEJA5535X5438810 Přední nárazník 14 687 Kč 8 887 Kč 10 077 Kč 15 892 Kč Přední světlomet 32 371 Kč 7 961 Kč 9 192 Kč 10 889 Kč Čalounění sedačky levé 9 398 Kč 7 434 Kč 7 292 Kč – Stahovací mechanismus levého př. okna 5 539 Kč 7 870 Kč 7 350 Kč 4 593 Kč Těsnění pod hlavou válců 1 465 Kč 1 465 Kč 3 179 Kč 4 068 Kč Vodní pumpa 3 283 Kč 3 738 Kč 4 111 Kč – Brzdové obložení přední 3 040 Kč 2 644 Kč 2 442 Kč 1 910 Kč Olejový filtr 2 820 Kč 2 824 Kč 960 Kč –

MERCEDES-BENZ 10 let (2013) 15 let (2008) 20 let (2003) 26 let (1997) třída C (W204 FL) třída C (W204) třída C (W203) třída E (W210) Motor C 200 CDI (100 kW) C 200 CDI (100 kW) C 220 CDI (105 kW) E 200 kompressor (137 kW) VIN WDD2042011G254674 WDD2042071F200375 WDB2030061A483494 WDB2100451A566776 Přední nárazník 13 408 Kč 9 892 Kč 9 343 Kč 12 476 Kč Přední světlomet 8 653 Kč 8 530 Kč 11 193 Kč 12 859 Kč Čalounění sedačky levé (na sedák a opěradlo lze koupit samostatně) 15 407 Kč 12 366 Kč 12 244 Kč 12 022 Kč Stahovací mechanismus levého př. okna 7 335 Kč 7 335 Kč 2 821 Kč 4 237 Kč Těsnění pod hlavou válců 1 876 Kč 2 476 Kč 2 476 Kč 3 557 Kč Vodní pumpa 6 862 Kč 4 903 Kč 5 209 Kč 8 728 Kč Brzdové obložení přední 2 317 Kč 2 317 Kč 2 029 Kč 2 247 Kč Olejový filtr 587 Kč 409 Kč 409 Kč 272 Kč

DACIA 10 let (2013) 15 let (2008) 19 let (2004) 23 let (2000) Logan II Logan I Solenza 1307 Double Cab Motor 1.2 (54 kW) 1.5 dCi (63 kW) 1.4 (55 kW) 1.6 (50 kW) VIN UU17SDAG349837336 UU1KSDEW539058026 UU1R5A71643384809 UU1D4F769Y2930834 Přední nárazník 8 484 Kč 5 828 Kč – 5 599 Kč Přední světlomet 6 585 Kč 5 575 Kč – 2 580 Kč Čalounění sedačky levé (na sedák a opěradlo lze koupit samostatně) 12 460 Kč 3 024 Kč (opěradlo) 952 Kč – Stahovací mechanismus levého př. okna 3 140 Kč 2 240 Kč – 870 Kč Těsnění pod hlavou válců 4 484 Kč 1 485 Kč 1 397 Kč 511 Kč Vodní pumpa 1 880 Kč 2 600 Kč 1 410 Kč 3 057 Kč Brzdové obložení přední 1 621 Kč 990 Kč 990 Kč 550 Kč Olejový filtr 420 Kč 510 Kč 370 Kč 822 Kč

FORD 10 let (2013) 15 let (2008) 20 let (2003) 26 let (1997) Focus III Focus II Focus I Escort Motor 1.0 EcoBoost (74 kW) 1.8 TDCi (85 kW) 2.0 ST (127 kW) 1.4 EFI (54 kW) VIN WF0LXXGCBLDD23771 WF0SXXGCDS8G14668 WF0BXXGCDB3Y65779 WF0AXXGCAATS05188 Přední nárazník 11 716 Kč 11 427 Kč 8 629 Kč – Přední světlomet 9 690 Kč 7 497 Kč 18 848 Kč 3 445 Kč Čalounění sedačky levé 12 418 Kč 7 827 Kč 16 486 Kč – Stahovací mechanismus levého př. okna 6 820 Kč 4 040 Kč 12 484 Kč 11 784 Kč Těsnění pod hlavou válců 1 030 Kč 2 888 Kč 2 695 Kč 2 284 Kč Vodní pumpa 4 781 Kč 4 743 Kč 3 740 Kč 3 346 Kč Brzdové obložení přední 3 274 Kč 3 751 Kč 2 344 Kč 4 423 Kč Olejový filtr 408 Kč 505 Kč 298 Kč 390 Kč

BMW 10 let (2013) 15 let (2008) 20 let (2003) 25 let (1998) 3 (F30) 3 (E90) 3 (E46) 5 (E39) Motor 325d (160 kW) 318d (105 kW) 318d (85 kW) 520i (110 kW) VIN WBA3D71090F147663 WBAVW11080A274952 WBAEL71050PK83763 WBADM11090GP02347 Přední nárazník 15 207 Kč 15 329 Kč 13 079 Kč 14 835 Kč Přední světlomet 15 121 Kč 12 854 Kč 11 493 Kč 15 261 Kč Čalounění sedačky levé 8 353 Kč 8 776 Kč 10 474 Kč – Stahovací mechanismus levého př. okna 5 605 Kč 4 259 Kč 5 044 Kč – Těsnění pod hlavou válců 3 825 Kč 5 164 Kč 1 127 Kč 4 651 Kč Vodní pumpa 5 301 Kč 5 301 Kč 3 710 Kč 4 047 Kč Brzdové obložení přední 6 118 Kč 5 813 Kč 3 793 Kč 4 426 Kč Olejový filtr 807 Kč 807 Kč 823 Kč 528 Kč

PEUGEOT 10 let (2013) 15 let (2008) 20 let (2003) 26 let (1997) 308 II 308 I 307 306 Motor 1.4i (/72 kW) 1.4i (70 kW) 1.6i (80 kW) 1.4 (55 kW) VIN VF34C8FR0DS103294 VF34C8FSC55387280 VF33CNFUC83235925 VF37CKFXE32045038 Přední nárazník 14 777 Kč 15 164 Kč 11 439 Kč – Přední světlomet 15 352 Kč 17 095 Kč – – Čalounění sedačky levé 16 489 Kč 16 489 Kč – – Stahovací mechanismus levého př. okna 2 937 Kč 2 937 Kč 1 147 Kč – Těsnění pod hlavou válců 919 Kč 919 Kč 645 Kč 769 Kč Vodní pumpa 3 902 Kč 3 902 Kč 3 325 Kč 3 371 Kč Brzdové obložení přední 2 659 Kč 2 659 Kč 2 659 Kč 2 080 Kč Olejový filtr 454 Kč 454 Kč 456 Kč 456 Kč

Hvězda je hvězda

Padni komu padni. Nemáme žádnou radost z toho, že nejlépe v našem srovnání obstála značka Mercedes-Benz, na jejíž nové vozy může většina z nás zapomenout. Na druhou stranu se díky tomu nemusíme bát ani hodně ojetých modelů tohoto výrobce.

V tabulkách výše jsou ceny vyplněné jen tam, kde je daný díl dostupný. V dílenských informačních systémech často zůstává svítit poslední cena i ve chvíli, kdy díl dlouhodobě není skladem nebo dokonce už takzvaně odpadl.

Vidíte tak sami, že jediný, kdo dokázal vyplnit všechny kolonky, bylo české zastoupení značky Mercedes-Benz. Napoprvé mu chyběly čalounění sedačky a těsnění pod hlavu válců pro starou „masařku“, tedy třídu E z roku 1997. Druhý den nám však volají, že i tento díl pro nás mají. „Kolega však takzvaně vyeskaloval reálnou objednávku a centrála odpověděla, že i tyto díly s mírně delší dodací lhůtou nabídne,“ vysvětlil nám Josef Hlávka z českého Mercedesu. Stuttgartská značka nestanovuje žádnou věkovou hranici pro nabídku náhradních dílů. Pouze na ty nejstarší se plynule přesouvají do Mercedes-Benz Classic, kde jsou delší dodací lhůty a vyšší ceny.

Vytvořit poptávku

Nejen u Mercedesu je důležitá určitá aktivita člověka za pultem, který vám díl prodává. I v případě BMW je vhodné nesmířit se s informací, že díl není skladem, a vytvořit reálný požadavek. Značka je pak eviduje, a když se jich nashromáždí víc, díly vyrobí. Samozřejmě jde o možnost spíše pro sbírková auta než stárnoucí otloukánky, s nimiž potřebujete každý den jezdit. Ani BMW nestanovuje žádnou věkovou hranici, nad kterou už náhradní díly nemají.

Ostatní automobilky mají svá interní minima, pod která se snaží o dostupnost všech dílů. Nejvyšším číslem se v odpovědi blýsknul Hyundai (16 let), na druhou stranu na dvacetiletou elantru už nemá skoro nic. Krásných 15 let garantuje Toyota, které i v posledním sloupku (25 let stará RAV4) chybí jen tři položky. Na opačné straně spektra jsou odpovědi Kie (7 let) a Dacie s Fordem (zákonná lhůta 5 let), aby pak ovšem reálně měly kompletní sortiment poptávaných dílů i na dvacetileté vozy.

Anketa: Máte díly na staré vozy?

Zástupce deseti nejprodávanějších značek jsme požádali nejen o ceny dílů na stará auta, ale položili jim i dva dotazy.

Do jakého stáří automobilu garantujete dostupnost všech náhradních dílů a pro jak stará auta jste schopni zajistit díly pro základní údržbu? Máte nějaký specifický program prodeje náhradních dílů na youngtimery a veterány? Jaká je dostupnost dílů?

Škoda Auto, Michaela Sklenářová

1. Pro ukončené modely držíme všechny náhradní díly 10 let. Díly nutné pro provoz vozu máme ve skladech po dobu 15 let a v některých případech i déle.

2. Na vyloženě staré modely, veterány ani youngtimery ne. Nabízíme ale program slev na díly pro novější vozy. Pro automobily starší 4 let máme „Šekovou knížku“, zaručující slevu 20 % na některé originální díly, nebo Škoda Economy díly, které jsou levnější zhruba o 35 %. Zajímavý je program Škoda Výměnné díly, což jsou továrně renovované a repasované součástky pro vozy jakéhokoli stáří. Jde například o kompletní motory, turbodmychadla, klima-kompresory, alternátory, startéry, vodní čerpadla, spojky, vstřikovací čerpadla, trysky, katalyzátory, převodovky a další složité celky.

Toyota, Jitka Jechová

1. Standardně zajišťujeme všechny náhradní díly po dobu 15 let od ukončení výroby daného modelu. Dostupnost dílů pro základní údržbu může být po tomto období nižší.

2. Speciální program pro historické vozy Toyota nemá. U automobilů starších 3 let dáváme v případě vybraných dílů slevu 15 %, která platí také pro servisní úkony spojené s jejich výměnou.

Volkswagen, David Valenta

1. Dostupnost originálních náhradních dílů po ukončení výroby konkrétního modelu garantujeme minimálně 10 let. Pro základní údržbu je to minimálně 15 let, ale v seznamu najdete i položky pro podstatně starší automobily.

2. Pro youngtimery i historické vozy máme program Volkswagen Classics Parts a Audi Tradition. Nabídka originálních dílů je široká, ale nemůžeme garantovat dostupnost všech.

Hyundai, David Pavlíček

1. Dostupnost náhradních dílů garantujeme u automobilů do stáří 16 let. Díly pro základní údržbu jsme schopni zajistit do stáří 20 let.

2. Program pro náhradní díly na youngtimery a veterány bohužel nemáme.

Kia, Kateřina Vaňková Jouglíčková

1. Dostupnost kompletní nabídky náhradních dílů garantujeme po celou dobu tovární záruky, tedy 7 let. Po uplynutí této doby jsme schopni zajistit náhradní díly také, ale vždy záleží na konkrétním voze a jeho specifikaci. Pro obvyklá provedení modelů jsou údržbové díly dostupné 20 let po ukončení výroby modelu.

2. Žádný specifický program náhradních dílů pro tyto typy vozidel nenabízíme.

Mercedes-Benz, Josef Hlávka

1. Originální náhradní díly máme i na výrazně starší vozy než zmíněných 10 let stáří vozu od ukončení produkce. Aktuální dostupnost i ceny konkrétních dílů se mění, proto je nutné vždy ověřit dle VIN vozu či konkrétního čísla dílu.

2. Pro klasické vozy a youngtimery máme specializované oddělení Mercedes-Benz Classic, kde je možné nejen ověřit originalitu vozu, zajistit odbornou renovaci, ale i objednávat z široké nabídky náhradních dílů na webu partssearch.mercedes-benz-classic.com.

Dacia, Jitka Skaličková

1. Všechny díly máme k dispozici po dobu 5 let stáří auta, což je vlastně naše záruka. Většinu z nich potom máme k dispozici o jednu výrobní řadu níže, takže na 8–10 let staré vozy díly máme.

2. Žádný podobný program Dacia nemá.

Ford, Petr Burián

1. Řídí se platnou legislativou pro ČR. Běžně naši autorizovaní partneři servisují i vozidla stará 30 let a více, na která lze sehnat některé originální díly.

2. Program náhradních dílů zaměřený vyloženě na staré vozy nemáme. Naše společnost nabízí program pro vozidla starší 5 let se slevou 20 % na originální náhradní díly a sníženou hodinovou sazbu na práci. Není dostupný na všechny položky a vztahuje se například na filtry, tlumiče, brzdové obložení a kotouče, zavěšení kol a ložiska, ramena náprav a tyče řízení, tlumiče výfuků, katalyzátor, rozvody, čerpadla, spojky a turbodmychadla nebo svíčky.

BMW, David Haidinger

1. Nemáme přesně garantovanou délku stáří automobilu. Snažíme se však držet díly co možná nejdéle tak, abychom zajistili maximální možnou obslužnost zákazníků. Lze sehnat díly na vozy až 35–40 let staré. Pokud díly nejsou, BMW eviduje požadavky, a když se jich nashromáždí určitý počet, díly v omezené sérii vyrobí.

2. Máme program BMW Classic, kde je většinou dostupných 70 % dílů. Dále nabízíme program BMW Fit Servis pro vozy starších 5 let se speciálními podmínkami na díly/servisní úkony.

Peugeot, Radka Matthey

1. Jakožto importérská společnost nedisponujeme interními informacemi výrobce tykajícími se dostupnosti náhradních dílů nad rámec zákonné povinnosti. U rozšířených modelů ale nabídka dostatečně pokrývá náhradní díly běžné údržby.

2. Na starší modely mohou klienti objednávat díly přes program Classic přímo na webových stránkách Boutique de L'Aventure Association (boutique-laventure-association.com). Najdou tam i součástky pro jiné francouzské značky.