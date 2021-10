Jaká je aktuální situace v servisech? Kdy se nejlépe objednat na přezouvání? A kde nejvíc podražili?

Odpověď na první neznámou dostáváme už při telefonátech: spousta pneuservisů má obsazeno. „Zájemci se pomalu rozjíždějí. Primárně však z řad firem. Boom běžných motoristů nastane až později,“ poznamenává Jakub Ondráček z pneuservisu Raudo v Šumperku. Jeho slova potvrzuje také Jaroslav Švajgr z rumburského pneuservisu: „Už léta mi funguje rozdělení na tři etapy. Nejčilejší jsou firmy, následují svědomití senioři a na závěr přicházejí lajdáci s prvním sněhem.“ Ideální dobu je však složité najít, vliv samozřejmě hraje počasí. „Povětrnostní podmínky sehrávají důležitou roli. S prvními vločkami bývá poptávka nejsilnější,“ říká nám Radim Janda, jenž vede pneuservis v Ostravě. A rázem navazuje: „Za nejvhodnější platí objednat se kolem patnáctého října. Nicméně zdůrazňuji – vážně záleží na teplotách venku.“

Jáma na trhu

Nic nepodcenit, včas si zajistit termín – tak zní každoroční rady z pneuservisů. „Doporučuji objednat se tři týdny dopředu, potom si můžete vybrat čas, který vám vyhovuje,“ má jasno Vladimír Luka z brněnského pneuservisu Krenda. Neboť jak jsme zjišťovali, nemalý počet „osekal“ nabídku expresního přezutí. „V době čínské chřipky jsem sáhl k tvrdému řádu objednávek. Aby se lidé nepotkávali, aby vám nekoukali přes rameno. Tenhle přístup se mi osvědčil a praktikuji jej dodnes,“ vypráví Pavel Formánek, šéf pneuservisu PF ve Vysokém Mýtě. Mimochodem tento muž našel zajímavou díru na trhu, jež se nám podle analýzy otevíracích hodin potvrdila: „Pracuju od pozdního odpoledne až do večera a potom taky hodně během víkendů, kde jsou tedy menší přirážky. Ale nic drastického – stovka až dvě stě korun.“

Svět motorů 40/2021

Jaká je skutečnost?

Samostatnou kapitolou jsou ceny za přezutí, s nimiž čínský virus zamával. Podle našeho zjištění ovšem (pouze) teritoriálně. Obtelefonovali jsme nebo jsme navštívili přes devadesát tuzemských pneuservisů a zpočátku se nám nepotvrdil zdražovací trend. „V době lockdownů se vylouplo tolik lidí, kteří přezouvají v garážích, že jsem musel zlevnit. Startuji tak na šesti stech korun za přezutí,“ konstatuje Pavel Formánek z Vysokého Mýta. U většiny ceny stagnují. „Zdražovat? Ne, to vůbec, ani to nemáme v plánu,“ reaguje Kamil Hink z jihlavského pneuservisu, kde přezujete v rozpětí 800 až 1000 Kč za auto, byť za expresní výměnu vytáhnete z peněženky klidně až o 50 % víc. „Ani my jsme neměnili ceny. U nás se ani nepřiplácí za okamžité přezutí bez objednání,“ doplňuje Jakub Ondráček z šumperského pneuservisu Raudo, kde se cenově rozkročili mezi 600 až 1000 korun za přezutí.

Velká drahá města

Důvod nezdražování trefně popisuje Lukáš Veselý z First Stop Pneu tyre z Karlových Varů: „Čínská chřipka příliš změn nezpůsobila. Spíš se lidé přimkli více na internet a ještě více se začali pídit po cenových rozdílech. Dnes jsou schopni obvolat tisíc servisů – jen aby to někde měli o padesát korun lacinější. A je jim jedno, že tím trpí kvalita. Každopádně my jsme cenu služeb nenavyšovali.“ Kde tedy leží zdražovací oázy v Česku? V zásadě ve větších městech. „Zdražit jsme museli, ale jen o něco. Primární důvod představuje růst cen spotřebního materiálu. Proto naše ceny nabobtnaly v průměru o deset procent. Konkrétně za 700 až 1000 korun,“ konstatuje Radim Janda, jenž vede pneuservis v Ostravě. Obdobné vyklíčení cen jsme identifikovali v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Pardubicích či Ústí nad Labem – de facto ve všech krajských metropolích. Na druhou stranu tam stále naleznete kupu míst, kde „zůstali na svých“. „Nějaké zdražování jsem u konkurence zaznamenal, ale my jsme nic nenavyšovali,“ komentuje stručně do telefonu Vladimír Luka z brněnského pneuservisu Krenda.

Letí vzhůru!

Nejvíc kladných odpovědí, co se týče nárůstu cen za přezouvání, jsme našli v hlavním městě. Kde zatím nezamávali s ceníkem, tam to v nejbližší době chystají (a proto rada zní – nic neodkládejte). „Dosud jsme nezdražovali, ale asi budeme muset. Nyní startujeme na hranici 1000 korun a končíme někde u dvou tisíc za kompletní přezutí,“ říká Pavel Škarohlíd z pražského AutoPneu Novák. To Martin Hulínský ve vlastním pneuservisu už musel cenu navýšit: „Zdražujeme kontinuálně. Teď o deset procent. Cenová škála je u nás od osmi stovek do patnácti set korun. Vše se odvíjí od typu vozidla.“ A po stejné trase se vypravil zástup dalších. Ještě jeden příklad za všechny: „Zrovna teď jsme se odhodlali ke zdražení. Nově se pohybujeme na ose mezi 1000 až 2500 korunami za přezutí,“ hlásí Pavel Blažek z Pneu Praha.

Velký počet pneuservisů podle našich zjištění zvolil po nástupu pandemie striktnější systém objednávání. I proto radíme domluvit si termín přezutí s předstihem, třeba z důvodů příplatku za okamžité převléknutí na zimní gumy. Zdražovací kolotoč se nejvíce roztočil v Praze, zatímco v ostatních městech zamrzly na předcovidových hodnotách. „Já bych však takový optimista nebyl. O pár procent to podle mě poroste všude. Už i u nás konkurence pomalinku zvyšuje ceny,“ brzdí pozitivní náladu na závěr Jaroslav Švajgr z rumburského pneuservisu.