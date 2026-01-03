Jediná kamera nad silnicí v Aténách vydala tisíc pokut za čtyři dny
Umělá inteligence dokáže zaznamenat tisíce přestupků za den, které by jinak bdělému policistovi unikly. Řecko čerstvě spustilo pilotní program na osmi místech a „úspěšnost“ je obrovská. Chce umělou inteligenci masivně rozšířit.
Kamery sledující provoz na silnicích jsou běžnou součástí našeho života. Některé provoz opravdu jen sledují a záznamy z nich, uchovávané často v řádu měsíců, slouží mimo jiné k vyhledávání kradených aut, příp. mapování jejich pohybu. Jiné zase měří rychlost. Osm kamer v Aténách, jejíž záznamy zpracovává umělá inteligence, však dělá všechno dohromady. A za pouhé čtyři dny zachytily 2500 přestupků.
Atény čerstvě spustily pilotní program použití umělé inteligence ke zpracování záznamů z celkem osmi kamer na území města. AI má za úkol zjišťovat u projíždějících aut řadu různých přestupků, jako např. jízdu bez pásů, neoprávněnou jízdu ve vyhrazeném pruhu, používání mobilu za volantem apod.
Jedna z těchto kamer na páteřní ulici Andrey Siggroua zaznamenala za čtyři dny od spuštění provozu více než tisíc přestupků a automatizovaný systém následně poslal provozovatelům vozidel výzvy k zaplacení pokuty. Jiná kamera na křižovatce podobně důležitých ulic Mesogion a Chalandriou zaznamenala za stejnou dobu 480 projetí na červenou.
Pokuty přitom nejsou nízké, za používání mobilu za volantem či jízdu bez pásu čelí Řekové pokutě až 350 eur (8500 korun). Překročení dovolené rychlosti, které kamery samozřejmě také hlídají, přijde na 150–750 eur (3600–18.200 korun).
Řecko v tom vidí samozřejmě obrovský potenciál příjmu do erární kasy, třebaže oficiální důvody zní jinak, jako obvykle – cílem má být ochrana. „Je to politické rozhodnutí s jasným společenským cílem: snížit počet nehod a zachraňovat životy. Nechceme trestat, chceme, aby občané věděli, že pravidla platí pro všechny a jsou vynucována férovou a moderní cestou,“ nechal se slyšet Dimitris Papastergiou, ministr digitální správy. Kamery jsou v gesci právě jeho ministerstva.
Osm míst je jen začátek, plán zní na uvedení do provozu 2000 kamer napříč celou zemí a dokonce i pěti stovek mobilních kamer, umístěných např. na autobusech hromadné dopravy. Ty by hlídaly zejména neoprávněnou jízdu ve vyhrazených pruzích.
Nejen Řecko
Řecko není jediné, které ke zpracování záznamů z dopravních kamer využívá umělou inteligenci. Také je v činnosti např. ve Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku, Austrálii, Indii, Číně, Japonsku či Spojených Státech.
Odtamtud, konkrétně z Minnesoty, přišla v dubnu zpráva, že jen za únor zaznamenal pilotní provoz kamer 10 tisíc přestupků. Byla tam však obrovská chybovost – záznamy následně procházely kontrolou člověkem-policistou a pouze ve 300 případech byl řidič obeslán výzvou k zaplacení pokuty.
Jaká je chybovost v Řecku či na jiných místech, zatím není jasné. V tomto balkánském státě samozřejmě platí, že řidič má možnost se proti nařčení bránit ve správním řízení, podobně jako v ČR.
Zdroj: Carscoops | foto: Ministerstvo digitální správy Řecka | video: Policie ČR