Jízdní dojmy s Toyotou Land Cruiser: Láska na každý pohled

Dnes již nejde o jeden model, nýbrž o celou modelovou řadu odlišenou číselným označením. Její vlajkovou lodí je v Evropě neprodávaný luxusní Land Cruiser 300, na těžkou práci je tu zase model 70 s původem ještě v roce 1984.

Hlavní proud evropské poptávky uspokojoval model zvaný Prado, v poslední generaci s číselným označením 150, nahrazující vysloužilou řadu 120. Novinka, na kterou se právě díváte, ale nese jméno 250. To proto, že je od předchůdce radikálně odlišná.

Účelové retro

Vůz tak stojí na novém rámu platformy GA-F, tedy na zkráceném základu větší třístovky. Nový rám má být o 50 % pevnější a celý vůz je díky tomu o 30 % tužší. Z většího modelu pochází také elektrický posilovač řízení, který byl v evropském land cruiseru použit poprvé.

Nový základ ale především umožnil stylistům pořádně se předvést. „Lanďák“ tak nyní dostal vydařený retrofuturistický kabát, který není pouze slušivý, ale také funkční. Například přední část vozu se nyní skládá ze sedmi celků, v případě menšího poškození tak nemusí být odepsaný celý nárazník. Samoúčelný není ani prolis linie oken za zadními bočními okny, jelikož si jej vyžádala spodní linie oken snížená o 30 mm. Spolu s prudčeji skloněným čelním sklem jde o opatření, které zlepšuje viditelnost zejména v terénu.

Nájezdový úhel je nyní 31 stupňů, odjezdový 22 a přejezdový 25 stupňů, i navzdory rozvoru o délce 2850 mm (+60 mm) si tak vůz zachoval své terénní schopnosti. Celková délka je pak 4925 mm při šířce 1980 mm a výšce 1935 mm. Novinka je o 100 mm delší – nebo o 70 mm kratší, pokud do délky počítáme i rezervu. Ta se v nové generaci přesunula pod kufr a přístupná je zespodu. To nás elegantně přivádí ke světlé výšce 221 mm v nejnižším místě, tedy pod zadním diferenciálem.

Vše dobré zůstalo

Dalo by se říct, že na land cruiseru je nyní nové úplně vše kromě motoru. Všechno, co máme opravdu rádi, nám tak Toyota nechala – tedy především 2,8litrový čtyřválec s točivým momentem 500 Nm a možností čistění filtru pevných částic na povel řidiče pátým vstřikovačem nafty. Na regeneraci se navíc nezměnilo vůbec nic, takže její velké fyzické tlačítko najdeme nalevo od volantu jako dříve. Stejné je i sdělení na přístrojovém panelu, který je nyní plně digitální. Nádrž na AdBlue má nyní objem 17 litrů.

Nová je však osmistupňová převodovka Direct Shift od Aisinu s přepracovaným odstupňováním, fungující velmi hladce. Skříň dokonce neztratila schopnost podržet silný motor na nižším stupni, Toyota však zlepšila reakce a dále upravila ovládání pádly pod volantem. Po pravé ruce bychom našli ovládání systému Crawl Control a otočný ovladač jízdních režimů. Uzávěrky diferenciálů jsou tu dvě: zadní a středová.

Jemnocit

Všechny sliby z prezentace jsme s chutí otestovali na skotském venkově. Pokud čtenář netuší, jak takový skotský venkov vypadá, rádi to ozřejmíme: holé vrchy střídají kosodřeviny a bláto, jež nenápadně prozrazuje pouze nedávno zmizelý sníh. Nikde ani živáčka, pokud nemyslíme ovce soustavně bičované silným větrem. Život zde není lehký, a tak nepřekvapí, že na cestách zde potkáváme pouze hiluxy, rangery a původní defendery.

Přesně tohle je prostředí pro „lanďák“ jako dělané. Kamennými stezkami se nese s grácií a mnohem lepší odhlučnění dělá podobně solidní dojem. I práce systému Crawl Control, kterou v minulé generaci doprovázelo silné cukání od modulu ABS, je nyní mnohem tišší. Také setrvačnost hydraulického posilovače řízení je pryč. Co ztratil land cruiser z citu v řízení, dohání preciznějším modulováním síly.

Pokud jde opravdu do tuhého, přijde vhod další novinka aktuální generace. Dosavadní systém KDSS ustoupil modernímu řešení s odpojitelným stabilizátorem, ne nepodobnému tomu v aktuálním Fordu Bronco. Systém má označení SDM a nachází se na přední nápravě, jelikož dle šéfkonstruktéra řady Keita Moritzu by aplikace vzadu nepřinesla lepší výsledek. Jakkoliv může být land cruiser náčiním do terénu, vždy jsme na něm zbožňovali klidné jízdní vlastnosti na silnici. Ty jsou teď i díky systému SDM mnohem lepší. Možnost odpojení stabilizátoru totiž v případě potřeby umožňuje použít tužší materiál, vhodnější snad ve všech situacích mimo terén.

Ono pověstné „vlnění“ rámové konstrukce bylo ještě sníženo zvýšením tuhosti rámu, výsledná jízda je tak o poznání sebejistější bez toho, aby ztratila svou pověstnou schopnost přenášet se přes drobné nerovnosti. Větší rány ale náturu auta stále odhalují. Spotřebu paliva můžeme očekávat podobnou jako u stávajícího modelu. Jak moc se ale bude lišit, a jak moc se na ní odrazí hranatější tvar karoserie, na to si posvítíme v klasickém týdenním testu.

Plusy

Skvělé terénní schopnosti

Příjemná ovladatelnost i na silnici

Líbivý vzhled

Dobrý komfort

Minusy

Horší aerodynamika

Zatím jen jeden motor