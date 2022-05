Josef Abrahám a jeho slavná auta: Jak vzpomínal na Velorex a proč nesměl řídit Civic?

Josef Abrahám, o jehož úmrtí ve věku dvaaosmdesáti let dnes informoval deník Blesk, se do srdcí divadelních i filmových diváků zapsal nespočtem rolí. Mezi ty nejslavnější přitom bezpochyby patří doktor Blažej, kterého si zahrál v seriálu Nemocnice na kraji města, nebo podvodník Vrána z nezapomenutelné komedie Vrchní, prchni!

Obě tato díla bývají poměrně často reprízována a v obou si nemalou roli střihly také automobily, na které Josef Abrahám s několikaletým odstupem vzpomínal během rozhovorů pro kolegy ze Světa motorů. Abrahám byl přitom nejčastěji spojován právě s velorexem, který hlavní postavě filmu „Vrchní, prchni!“ vynesl přezdívku „Prdlavka“.

Video se připravuje ...

Ve filmu režiséra Ladislava Smoljaka a scénáristy Zdeňka Svěráka, který oživil upadající slávu plátěné tříkolky, navíc vznikly hlášky, který se staly legendárními. Vždyť kdo by si nevzpomněl na scény, při kterých zazní dialogy jako: „Člověče, vy jste do toho bouch. – To je hadrák, pane. Ten neublíží, ten leští.“ nebo „A jak se do toho vlastně leze? – Jako za kulomet, babičko. Přikrčit a mírně zaklonit.“

Původní velorex, který byl použit během natáčení, se koncem roku 2003 povedlo získat do testu kolegům ze Světa motorů, kteří oslovili také Josefa Abraháma. Ten se bohužel nemohl s vozem setkat naživo, nabídl však alespoň pár vzpomínek z doby natáčení.

„Náš filmový velorex byl zapůjčen pod podmínkou, že na „plac“ nebude jezdit po ose (tužím až ze Zbraslavi), ale že bude přivážen na náklaďáku,“ vzpomínal Abrahám. Majitel vozu, kterým byl postarší pán, byl vždy přítomen a bedlivě dohlížel, jak se s vozem zachází. Při zkouškách před natáčením také často usedal za volant a slavný herec si tak zařídil vlastně až jen před kamerou, takže toho ani moc nenajezdil.

Josef Abrahám také vzpomínal na zoufale malý rejd, kdy k otočení vozu bylo vhodné spíš malé náměstí. „Takže jsme to většinou vzali za zadní kolo, nadzvedli a otočili na místě,“ vzpomínal slavný herec. Překvapivě účinné však bylo podle jeho slov vnitřní topení.

„Ovládání se podobalo spíš autu než motocyklu. Vnitřní prostor byl stísněný, ale útulný. A nebylo z toho moc vidět ven. Nastupování a vystupování se neobešlo bez podřepů až dřepů, což jsme s úspěchem „prodali“, když Vrána před SNB předstírá invalidu a nemůže se postavit, natož vystoupit,“ dodal Josef Abrahám.

A zda se chtěl s velorexem v roce 2003 svézt? „Proč ne, ale v dnešním zmatku mezi auty určitě ne. Možná někde na letišti. Myslím, že velorex je dnes už roztomilý veterán, který se má spíše okukovat, než v provozu mučit. A tak jsem vlastně rád, že jsem si to tehdy užil,“ uzavřel herec.

Dalším automobilem, se kterým byl Josef Abrahám často spojován, byla Honda Civic první generace. Stříbrný hatchback totiž sehrál jednu z důležitých rolí v příběhu seriálu Nemocnice na kraji města, kde měl slavný herec za jeho volantem sehrát i filmovou nehodu. Jenže za volant se téměř ani nedostal. Důvod byl přitom jednoduchý.

Nový model Honda Civic z roku 1975 se totiž prodával pouze v Tuzexu a stál 18.000 tuzexových korun, tedy takzvaných bonů. V přepočtu to bylo asi 90.000 Kčs, průměrná hrubá mzda v tom roce však činila pouze 2.313 Kč. Není tedy divu, že si rekvizitáři automobil hlídali jako oko v hlavě a slavného herce za jeho volant pouštěli jen výjimečně a údajně mu dovolovali jezdit jen velmi pomalu. V nejslavnější scéně se však objevit nesměl.

„Při natáčení seriálu Nemocnice má dle scénáře dojít k honičce aut Honda a Lada. Vzhledem k tomu, že se jedná o dovážená auta, trvá rekvizitní výprava na použití profesionálních řidičů, nejlépe zkušebních jezdců nebo kaskadérů. V žádném případě nedovolíme, aby při těchto riskantních jízdách byly vozy řízeny herci,“ informoval 17. března 1977 vedení televize vedoucí rekvizitní výpravy soudruh Srnec.

„Další důvod tohoto rozhodnutí je, že vůz Honda můžeme pro natáčení získat pouze od soukromníka a případné škody není možno Československou televizí nahradit, neb nákup poškozených dílů lze provést pouze za valuty,“ zakončil svou zprávu, na kterou před časem upozornili kolegové z Aha!, vedoucí rekvizitářů.

Honička dvou vozů měla skončit nehodou, rekvizitáři však nebyli schopní sehnat japonský vůz v nabouraném stavu. Řešením tak nakonec bylo pouze zničení vozu lada, za jehož volantem měl sedět Jaromír Hanzlík. Scéna se pak natáčela z takových úhlů, aby nebylo vidět, že honda z natáčení vyvázla bez škrábance.