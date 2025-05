Kamery místo zadních skel? Polestar pociťuje hořkost nadměrných inovací

Téměř 28 tisíc Polestarů 2 v USA musí do servisu, protože jejich couvací kamera nemusí fungovat správně. Polestar je přitom značka, která nabízí auta bez zadního okna.

Absence zadního okna už nějakou dobu není doménou dodávek a nákladních aut obecně, nýbrž coby designový prvek zadní okno mizí i z osobních aut. S tímto trendem přišel Polestar u modelů 4 a 5 a pár dalších značek, např. čínský Avatr, ho následovala.

Tyto vozy spoléhají na kameru pro výhled přímo dozadu – a právě Polestar má nyní s kamerami nabízejícími výhled dozadu problém. Téměř 28 tisíc kousků modelu 2 musí do servisu, protože jejich couvací kamera nemusí fungovat – a v některých případech také nefunguje – správně.

Problém se týká modelových roků 2021 – 2025 a podle dostupných informací jde jen o vozy na severoamerickém trhu. Někteří tamní majitelé hlásili, že místo obrazu couvací kamery se zobrazila hláška, že je kamera dočasně nedostupná.

Na tuto zprávu lze mít několik námitek. Jednak, že zkušený řidič couvací kameru nepotřebuje, a nakonec nepotřebuje ani zadní okno, protože má vnější zrcátka. Jednak, že couvací kamera a kamera pro funkci tzv. digitálního zpětného zrcátka od sebe bývají oddělené. A jednak, že Polestar 2 má zadní okno a že se svolávací akce modelu 4 netýká.

Je to ale druhá svolávací akce kvůli stejnému problému u stejného auta, kterou Polestar vyhlašuje během jednoho roku. Navíc, tato akce je aktualizací té předchozí, takže i ten, kdo byl nechat problém opravit loni na podzim, bude muset do servisu znova. A i kdyby byla poslední, v což doufáme, je to připomínka, že klasické sklo a zrcátko ke svému fungování žádnou elektroniku nepotřebuje.

