Za volantem modernizované Škody Enyaq RS: Je to čím dál lepší!
Prezentace elektromobilů s logy RS ukázala kromě jejich vážně dobře naladěného podvozku také krásnou spotřebu i aplikaci s umělou inteligencí, která je podle automobilky první svého druhu na světě.
Enyaq s novou tváří v designovém jazyce Modern Solid už jste jistě viděli. Dostal příď z menšího, ale technicky stejného elroqu a nebudeme si nic nalhávat, na první pohled vypadá úplně stejně; je třeba zkoumat matné černé plasty, abyste zepředu menší od většího rozpoznali. Když nás však Škodovka pozvala na svůj testovací polygon do Úhelnice, kde nám kromě enyaqu opět představila také elroq ve verzi RS, o design opravdu nešlo.
Jednodenní prezentace začala nejlépe, jak si to může motoristický novinář přát: „Tumáte klíče a dojeďte na polygon,“ ve zkratce. Trasa ranní Prahou a následně po dálnici sloužila někomu, kdo už má s enyaqem nějaké zkušenosti, ke dvěma věcem. Jednak šlo o vyzkoušení poloautonomní změny jízdních pruhů, jež některé škodovky už nějakou dobu nabízejí. Funguje to stejně jako jinde – hezky, ale vždycky je rychlejší změnit pruh manuálně, takže je to zatím stále spíš hračka.
A jednak to byl slušný test spotřeby. Ve městě jezdí elektromobily většinou za málo, protože mohou hodně rekuperovat, následně jsem však po dálnici jel stejně jako bych jel s konvenčním autem. Nastavil jsem tempomat do okolí povolené stotřicítky a nechal vůz jet. Výsledek mě příjemně překvapil – průměr takové jízdy, z niž tvořila dálnice víc než polovinu, byl 18,5 kWh/100 km a to je velmi příjemné číslo. Před pár lety bych jel nejméně za 23 kWh/100 km.
Měl jsem čas všimnout si dvou věcí. Na rozdíl od konvenčních škodovek (např. octavie) se „eurohlásítko“ rychlosti nevypíná na volantu. Tlačítko se symbolem jízdních asistentů na volantu přepíná mezi „pouhým“ adaptivním tempomatem a Travel Assistem, tedy aktivním vedením v jízdním pruhu. ISA je třeba najít v menu; pro přístup k nastavení jízdních asistentů tu sice je praktické tlačítko, ale pořád se musím hrabat v displeji a to se mi nelíbí.
Druhou věcí je automatické rekuperační brzdění. Standardně totiž vůz sám volí sílu rekuperace podle toho, co před sebou „vidí“ za situaci; můžete míru upravit pádly pod volantem, ale poté, co šlápnete na plyn, se rekuperace vrátí do samočinného režimu. Nemám to rád, protože pak reaguji na to, co udělá auto, místo aby to bylo naopak. Kdo by tohle chtěl vypnout v nastavení jízdních asistentů, hledal by marně – Škodovka to bere jako eko-asistenci, takže je nutné to vypnout v této sekci nastavení vozu. Pak to už ale zůstane navždy vypnuté.
Po polygonu elroqem
Úhelnický testovací polygon je místem, kde Škodovka provádí crash testy. Také ale obsahuje několik kilometrů dlouhou asfaltovou nudli a právě po té jsme se mohli svézt… v menším elroqu RS, který automobilka prezentovala před několika měsíci.
Technika je ale stejná, takže pojďme na to. Sedám za volant a vyrážím od startu na plný plyn; tím, že nejsme na veřejné komunikaci, mohl jsem ho podržet daleko za dovolených 90, resp. 130 km/h. Dynamika zrychlení není překvapivá – 340 elektrických koní táhne krásně v nízkých rychlostech, ale kolem 110–120 km/h už citelně vadne a k maximálce 180 km/h jsem se ve vyhrazeném prostoru nedostal; skončil jsem někde okolo 150 km/h.
Následný široký slalom hezky zahřál pneumatiky a následovala táhlá zatáčka, abychom se vydali zpátky ke startu. Na jejím vrcholu, tedy uprostřed asfaltové dráhy polygonu, jsou dva malé hrby, které v tomto případě nádherně otestovaly odolnost podvozku proti odskakování na limitu bočního přetížení.
Nebudu chodit kolem horké kaše – je velmi dobrá. Elroq i enyaq RS jdou na limitu k nedotáčivosti – posunout limit dál by jistě pomohly lepší pneumatiky než obuté sportovní hankooky v elektromobilní verzi – ale přejetí hrbů vůz ani na limitu nerozhodí a vy za nimi můžete pokračovat nezměněným tempem dál.
Na cestu zpátky jsem zvolil opět enyaq coupé, ovšem po dálnici jsem se tentokrát nevydal. Zvolil jsem trasu přes Mělník a kolem Slaného, která nabídla jak rovné státní silnice – i tam funguje Travel Assist velmi dobře – tak i klikatější a rozbité okresky. Rád reportuji, že enyaq zvládá nerovnosti v ostřeji projížděných zatáčkách stejně dobře jako elroq. Obě auta také nabízejí hezkou možnost hrát si s přenosy hmotnosti a s tím i s chováním auta v zatáčce.
Dynamičtější jízda zpět vrátit enyaq zvýšila průměr spotřeby, ale pořád nijak závratně – na rovných 19 kWh/100 km za ujetých 194 km průměrnou rychlostí 59 km/h. Důkladnější zkoušku spotřeby samozřejmě přineseme v klasickém týdenním testu, který se již chystá.
Bohužel však ještě nebude obsahovat 1,8 t těžký přívěs. Automobilka při prezentaci uvedla, že od konce letošního roku bude enyaq i elroq oficiálně zvládat i takto těžký vlek, ale testovací kousky letos na podzim takové číslo ještě v papírech mít nebudou.
První appka s AI na světě
Škodovka kromě dvou svých produkčních modelů prezentovala také inovovanou aplikaci pro smartphony. Její největší novinkou je plánování tras pomocí umělé inteligence. Asistentka se jmenuje Laura, stejně jako ta hlasová v autech, ale je to jen shoda jmen – je to úplně jiná Laura, vysvětlili mi zástupci automobilky.
Na rozdíl od té v autě totiž aplikaci můžete zadat úkol ve stylu „Chci jet do Varšavy a cestou nabíjet někde, kde se můžu navečeřet.“ Aplikace následně zpracuje trasu, do níž přidá takovou zastávku na nabíjení, kde je poblíž stojanu nějaká restaurace. Tu dokonce můžete specifikovat – např. nechcete-li jít naslepo nebo spoléhat na omezenou otvírací dobu, lze Lauře zadat požadavek na pobočku nějakého řetězce.
Co zatím tato AI neumí, je filtrovat nabíjecí stanice podle konkrétních poskytovatelů. Umí jen stanice zařazené v programu Škoda Powerpass, ovšem filtrování provozovatelů se podle automobilky chystá.
Pro ty z nás, kteří neradi plánujeme a z jakékoliv cesty z bodu A do bodu B se kdykoliv může stát roadtrip po zajímavých místech, to pořád tak úplně není. To však ani od jakékoliv aplikace, ať už je vybavena umělou inteligencí, či nikoliv, nelze dost dobře čekat – appka neumí číst myšlenky, tím spíš ty, které jsme ještě před sekundou vůbec neměli. V takovýchto situacích, kdy cesta je cíl, zůstává vozu schopnost hledat nabíjecí stanice v okolí. Přijde vhod, když najednou zjistíte, že máte čtvrtku baterie a před sebou do cíle ještě 200 km.
|Technická data
|Škoda Elroq RS
|Škoda Enyaq Coupé RS
|Přední elektromotor
|asynchronní
|Zadní elektromotor
|synchronní s permanentními magnety
|Nejvyšší výkon a točivý moment
|250 kW (340 k)/679 Nm
|Dojezd (WLTP)
|549 km
|565 km
|Spotřeba (WLTP)
|16,2 kWh/100 km
|15,6 kWh/100 km
|Zrychlení 0-100 km/h
|5,4 s
|Nejvyšší rychlost
|180 km/h
|Baterie
|84/79 kWh, 400 V
|Nabíjení AC
|11 kW, 8 h 30 min (0-100 %)
|Nabíjení DC
|185 kW, 26 min (10-80 %)
|Délka × šířka × výška
|4.488 × 1.884 × 1.608 mm
|4.660 × 1.879 × 1.608 mm
|Rozvor náprav
|2.769 mm
|Světlá výška při provozní hmotnosti
|170 mm
|167 mm
|Přední/zadní náprava
|MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem/Víceprvkové zavěšení s pěti příčnými prvky a příčným zkrutným stabilizátorem, tlumiče vně pružin
|Přední/zadní brzdy
|Kotoučové s vnitřním chlazením a dvoupístkovými plovoucími třmeny/Bubnové
|Rozchod předních/zadních kol
|1.589/1.569 mm
|1.589/1.568 mm
|Objem zavazadelníku
|470/1.580 l
|570/1.610 l
|Provozní/nejvyšší hmotnost
|2.229-2.342/2.736 kg
|2.239-2.354/2.750 kg
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|1.200/750 kg
|Základní cena
|1.269.000 Kč
|1.410.000 Kč
|zdroj: Škoda
