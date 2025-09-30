Reportáž Martina Vaculíka: TDI proti elektromobilu na cestě do Ostravy a zpět
V diskusích často čteme, že se elektromobilem z Prahy do Ostravy na jedno nabití dojet nedá. A protože si rádi závažná tvrzení ověřujeme, vyzkoušeli jsme to na vlastní kůži.
Zatímco u soukromých automobilů zatím platí, že elektromobil vám nikdo nenutí a kupují jej pouze ti, kteří elektrický vůz chtějí, tak u služebních vozů je situace jiná.
Firmy jsou hodnoceny podle takzvaných ESG kritérií, kdy jedním z nich je ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Podle nich jsou atraktivní pro investory a odvíjí se od nich i cena úvěrů. Přechod na elektromobily je relativně snadným způsobem, jak si ESG hodnocení vylepšit. A proto mnozí služební řidiči získají vůz, po kterém netouží, nebo se ho dokonce bojí.
Asi víte, že osobně jsem jednak přesvědčený o smyslu elektromobilů (hluk, lokální emise škodlivin v přeplněných městech, využití jinde nezužitkovatelných přetoků ze solárních panelů a tím snižování celkového energetického nároku dopravy), jednak s nimi velmi rád jezdím. Baví mě plynulost, přesné řízení točivého momentu a ticho.
Když po dvou měsících v elektromobilech sednu zase do spalovacího auta, těžko si zvykám na ty prodlevy při rozjezdu, které jsou náhle doslova obludné. Také mi velmi chybí rekuperace a mám tendenci bourat do jiných vozů i chodců, protože zmaření energie v brzdách považuji za zločin.
V dnešním videu, které bylo primárně určeno pro jarní řadu našeho televizního pořadu Svět motorů na stanici Nova Action, jsem si zahrál na vystrašeného středního manažera Martina, který místo milovaného passatu nafasoval jeho elektrický ekvivalent ID.7 Pro S (zadokolka, 210 kW, větší baterie 86 kWh) a vydal se na cestu do Ostravy. Kolega Jiří Pražák z produkce našeho pořadu si zahrál středního manažera, který ještě nové době unikl a coby služebák nafasoval pravý český sen: Volkswagen Passat Variant 4Motion 2.0 TDI/142 kW DSG R-Line.
Na cestu z Prahy do slezské metropole jsme vyrazili společně. Tam jsme jeli pomalu, aby elektromobil s jistotou dojel. Na dálnici totiž nemůže využít své hlavní energetické výhody, a to jsou vysoká účinnost i při částečném zatížení a rekuperace. Zpět jsme jeli na horní hranici rychlostních limitů. Co myslíte, jsou již elektrická auta v té fázi vývoje, že s potřebnou rezervou zvládnou trasu Ostrava–Praha bez nabíjecí zastávky? To se dozví ten, kdo bude tak statečný, že dokouká celé dnešní video.
Určitá divácká statečnost bude potřeba, neboť natáčení tentokrát poznamenala technická závada hlavní kamery, respektive paměťové karty v ní. Takže reportáž se stříhala jen ze záběrů pomocných kamer, kusy zvukové stopy se musely dotočit voice-overem a celkově to rozhodně není nejlepší videorecenze na českém internetu. Ale sdělení tam je a aspoň víme, že se záznam dogmaticky musí ukládat na dvě karty naráz.
Zdroj: Autorský text, foto a video: auto.cz