Lamborghini a jeho chystané novinky: Silnější i hybridní Urus a lahůdky za stovku milionů

Lamborghini sice na jaře kvůli preventivním opatřením před dalším šířením koronaviru muselo na měsíc a půl přerušit výrobu, od té doby ale pracuje na plné tempo. Výroba jede na plnou kapacitu, představují se nové modely (Huracán Evo RWD Spyder a Sián Roadster) a vývojové oddělení čile tvoří nové kreace.

Nemusíme tu přitom mluvit hned o nástupcích Aventadoru a Huracánu, které přestože dorazí až za pár let, už se na nich usiluje, ale také o projektech, které jsou mnohem blíže. Ještě během léta dorazí Lamborghini SCV12, okruhová specialita závodní divize Squadra Corse, jsou tu ale i projekty, nichž se zatím tolik nemluví.

Začněme modelem Urus, kterému se podle plánu daří lákat nové zákazníky a v tuto chvíli je toto supersportovní SUV nejžádanějším modelem značky. Auto už překonalo 10.000 vyrobených kusů (žádné jiné Lamborghini to nestihlo tak rychle, za pouhé dva a půl roku od spuštění prodeje) a přestože je zájem nadále vysoký, v automobilce řeší, jak ho uchovat.

V plánu jsou tak další varianty, přičemž sama automobilka potvrzuje příchod ostřejší varianty (zřejmě nazvané Urus Performante), stejně jako plug-in hybridu. Sám šéf automobilky Stefano Domenicali však přiznává, že vzhledem k neutuchajícím objednávkám, výrobce nemusí s uvedením nových derivátů spěchat.

I proto si v Sant' Agatě mohli dovolit ten luxus přepracovat dlouho avizovaný plug-in hybrid. Ten měl původně použít za základ šestiválcový motor, vedení však usoudilo, že by na Lamborghini bylo toto řešení příliš slabé, a tak plug-in hybrid místo V6 použije osmiválec.

Možná i z toho důvodu nedorazí menší SUV než Urus. „Byl by tu problém kanibalizace. Nejsme prémiová značka, jsme supersportovní značka. Musíme zůstat na vrcholu,“ tvrdí Domenicali. Zároveň však nevylučuje další rozšíření portfolia o čtvrtou modelovou řadu, až to finance automobilce umožní.

„Bylo by to gran turismo s konfigurací 2+2. To je segment, kde někteří naši konkurenti jsou zastoupeni a my nikoliv. A je to jediná kategorie, která mě dává smysl,“ opakuje šéf Lamborghini už několikrát zmíněnou vizi. Zdůrazňuje však, že by nešlo o čtyřdveřový sedan jako někdejší koncept Estoque, ale patrně o dvoudveřové kupé. Dva páry dveří by firma ráda uchovala jen SUV.

Zatímco čtvrtá modelová řada má i vzhledem k pandemii koronaviru budoucnost značně nejistou, jiné projekty jsou realizovány. „Stavíme dvě auta pro speciální klienty, každé za cenu okolo pěti milionů dolarů,“ přiznává Domenicali. Oba vozy v přepočtu za nějakých 100 milionů korun budou představeny v roce 2021, oba využijí za základ dvanáctiválcový Aventador, jejich vzhled ale bude naprosto odlišný. Nadále však má jít o jasně rozpoznatelná Lamborghini.

„Klienti přišli k nám s vizí a my ji realizujeme,“ říká šéf Lamborghini s tím, že tyhle kousky budou primárně o stylu než technice. Proto v jejich případě nepůjde o hybridy jako v případě Siánu. Jistě nadchnou ale i tak.