Lamborghini láká na frankfurtské tajemství. Otevře oči do budoucnosti

Letošní autosalon ve Frankfurtu se blíží a s ním roste i počet nejrůznějších upoutávek. Tu poslední vypustilo do světa Lamborghini na Instagramu a má pro nás jasnou zprávu: „Něco nového je na cestě. Nemůžete se dočkat, až to uvidíte? Otevřete oči do budoucnosti,“ uvádí značka s tím, že horkou novinku představí právě na frankfurtském výstavišti.

Odhalená silueta mnoho neprozrazuje. Vidíme jen diodové linky předních světlometů řešené obdobně jako u atraktivního konceptu Terzo Millennio. Ten má být předobrazem nové generace Aventadoru, kterého se snad dočkáme v roce 2024. O rok později přijede nástupce Huracánu.

Co je tedy tento tajemný koncept? Variant je několik. Mohlo by jít o první hybridní model automobilky. Jeho vize s názvem Asterion se objevila již v roce 2014 a v posledních týdnech opět ožívají spekulace o sériové produkci. Fanoušci pod příspěvkem rovněž spekulují, zdali nejde o nějakou unikátní jednorázovou zakázku, kolem toho by snad ale Lambo nedělalo takové haló.

Byť se SUV Urus stalo prodejním trhákem, jsou i témata, která značku trápí. Například fakt, že koncernu Volkswagen se údajně nechce investovat nemalé finanční prostředky do udržení ikonického dvanáctiválce Aventadoru při životě. Je tedy spíše pravděpodobné, že s novou generací jej spláchnou přísné emisní normy a nahradí jej hybridní osmiválec.