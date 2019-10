Lamborghini láká na příchod unikátního hypersportu s 830 koňmi. Je to Aventador SVR?

Ferruccio Lamborghini, zakladatel slavného výrobce supersportů, důrazně bojoval proti nasazování svých aut do závodů. Argumentoval tím, že staví auta pro silnice, ne pro závodní tratě, byť ve skutečnosti prý nechtěl, aby jeho syn čuchl k závodění a chtěl závodit v nějaké nebezpečné disciplíně. Takové doby jsou ale dávno pryč, Lamborghini už dávno závodí, několik let dokonce mělo své motory ve Formuli 1 a dnes má i svůj značkový pohár Super Trofeo a vlastní závodní divizi. Nyní dokonce chystá okruhový speciál ve stylu Ferrari FXX.

Lamborghini ho zatím představilo prostřednictvím krátké video upoutávky. V rámci ní přiznalo, že zatím nepojmenovaný automobil vznikne na základech Aventadoru. Základem bude karbonový monokok, doplněný o hliníkové rámy. V útrobách pak bude pracovat atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,5 litru, známý z Aventadoru, v tomto případě však naladěný až na neskutečných 830 koní (610 kW)!

Automobilka novinku, neoficiálně označovanou jako Aventador SVR, propaguje mottem nejryzejší okruhový zážitek. Půjde o vůz ve stylu Ferrari FXX, který bude upraven pro jízdu na závodních okruzích, avšak nebude homologován podle nějaké specifické okruhové kategorie. Design bude ve stylu závodních speciálů, na zádi nebude chybět obří přítlačné křídlo, střechu zase ozdobí nový chladicí otvor.

Motor pak nebude zkombinován se sedmistupňovým robotizovaným automatem, ale s šestistupňovou sekvenční převodovkou Xtrac. Specialitou bude též inovativní samosvorný diferenciál, jehož chování bude možné upravit podle typu povrchu a závodního okruhu, po němž dané auto pojede.

Novinku postaví závodní divize automobilky ze Sant‘ Agaty, Squadra Corse. Ta má na starosti vývoj závodních Huracánů (které se pak staví na běžné montážní lince jako sériové superauto), za sebou pak má projekt SC18 Alston, jednokusový speciál pro nejmenovaného zákazníka, vzniklý též na bázi Aventadoru. Produkce nového hypersportu bude bez bližších detailů omezena, spekuluje se o stavbě 20, nebo 40 kousků.

Lamborghini Aventador SVR podle všeho bude jistou rozlučkou se současnou generací vlajkové lodi značky, dokonce by mohlo jít o poslední nehybridní supersport ze Sant‘ Agaty – nástupce Aventadoru i Huracánu už budou plug-in hybridy. Hlavně se ale spekuluje, zda nepůjde také o homologočaní speciál, díky němuž by Lamborghini mohlo vstoupit do kategorie LMP1 ve slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans. V roce 2021 vstoupí v platnost nová pravidla vyžadující mít závodní speciál na bázi silničního auta. To by ale znamenalo, že Aventador SVR musel vzniknout i ve verzi pro běžné silnice. Dočkáme se?