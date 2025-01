Za volantem Lamborghini Diablo VT 6.0 SE: Tohle je poslední vyrobené diablo vůbec

Je to jedno z nejdůležitějších aut v historii Lamborghini, tenhle konkrétní kus. Ve speciální edici SE s pořadovým číslem 42/42 je posledním vyrobeným diablem před začátkem výroby murciélaga. Lamborghini mi jej půjčilo, abych se s ním necelých padesát kilometrů.

Je to teprve několik hodin, co jsem přistál v Itálii, abych se poprvé projel novým Lamborghini Revuelto. Když mi však večer před testovacími jízdami lidé z Lamborghini řekli, že si připravili velké překvapení a ze skladu tovární klasické divize Polo Storico vyvezli i všechny své předcházející supersporty s vidlicovým dvanáctiválcem podélně uprostřed, zatajil se mi dech – dětskou radostí i velkými obavami. Je tady totiž i „ten z plakátu“.

Kultovní Lamborghini Diablo je mým velkým dětským snem. Vzpomínám si, když jsem s modernějším šestilitrovým diablem závodil v Need For Speed: Hot Pursuit 2 a snil o tom, jak jej řídím ve skutečnosti. V tuhle chvíli ta vzpomínka ožívá naplno, protože sedím za volantem stejného supersportu s rozzuřeným býkem ve znaku, v ruce svírám kovovou kulovitou hlavici páky pětistupňového manuálu a užívám si v něm každičkou vteřinu.

Řídil jsem vůbec poslední Lamborghini Countach. Zážitek jsem si musel zasloužit Lukáš Volšický Veterán

Poslední diablo všech dob

Osobní audience s diablem je o to zajímavější, že podle slov lidí z Lamborghini je vůbec posledním vyrobeným kusem. Je posledním vyrobeným Lamborghini Diablo všech dob. Je z éry, kdy automobilka pod dohledem německých inženýrů z Volkswagenu pracovala na výrazně modernějším murciélagu. Autenticitu tohoto kousku navíc potvrzuje i plaketa za bočním oknem – je 42. z celkem 42 vyrobených kusů speciální edice SE.

V Lamborghini vznikla na úplném konci produkce tohoto modelu a dostupná ve dvou barvách – zlatá Oro Elios se inspirovala východem slunce, bronzová Marrone Eklipsis pak jeho západem. A současně přinesla luxusnější výbavu v malé kabině – vylepšenou navigaci a karbonový dekor na palubní desce. Už je na něm vidět zub času, ale pořád je to nádherný klenot.

Řídili jsme Lamborghini Aventador SVJ. Jaký je poslední ryzí dvanáctiválec? Lukáš Volšický Novinky

Exkluzivnější Diablo SE vychází ze standardního modelu VT 6.0 s atmosférickým šestilitrovým vidlicovým dvanáctiválcem, ale má nové hořčíkové sání a kratší převody pětikvaltu. Pravou nohou reguluji 410 kW (557 koní) a 620 newtonmetrů, jež poslední diablo přenáší na asfalt pohonem všech kol s předním i zadním samosvorným diferenciálem viskózní spojkou, jak naznačuje pojmenování VT (Viscous Traction).

Ideální kompromis mezi klasickým a moderním supersportem

A teď už se konečně pojďme věnovat jízdě. Lamborghini Diablo muselo těsně před začátkem nového milénia projít zásadní modernizací, aby se znovu mohlo prodávat ve Spojených státech amerických a vydělalo peníze na vývoj svého nástupce. A nebyly to jen nové přední světlomety z Nissanu 300 ZX, ale hlavně komfortnější interiér s novou pozicí sedadla i pedálů. Originální diablo s vyklápěcími světlomety bylo ze staré školy, ale tohle už působí moderněji.

Řídili jsme Lamborghini Revuelto: Tenhle supersport má V12 a 1015 koní Lukáš Volšický Novinky

Za volantem sice stále sedím v pozici „na dlouhé ruce“, ale oproti předcházejícímu countachi si konečně mohu nastavit sezení, a dokonce si užívám i účinnější klimatizace. Venku je pořádné vedro! Velkou mezigenerační změnou legendárního dvanáctiválcového supersportu od Lamborghini je i skutečnost, že z diabla mnohem lépe vidíte ven. Zvláště výhledu dozadu pak přispívá kolmé okno a plochý kryt motoru.

Už během prvních kilometrů dává diablo jasně najevo to, že je ideálním kompromisem mezi klasickým a moderním superautem. Stále působí jako z dob minulých, ale chová se jako sportovní vozy své doby. Spojka je trochu těžká a řadicí páka se proplétá tuhou otevřenou kulisou, jež vás při zapadnutí kvaltu odmění mechanickým cvaknutím. A hned po prvním rozjezdu zjišťuji, že si nemám kam odložit nohu ze spojky – těsně před mými kotníky se točí přední kola.

Nové Lamborghini Temerario oficiálně: Hybridní V8 točí 10 tisíc a má 920 koní Lukáš Volšický Novinky

V diablu se sedí trochu našikmo směrem do středu, ale velmi rychle si na to zvykám. A to je ten zlomový moment, kdy si jízdu v diablu okamžitě začnu užívat. Se surovým dvanáctiválcem se rozjíždí mnohem snáze, než říkají legendy o spálených spojkách, a jakmile přesáhnete čtyři tisíce otáček, šestilitrové srdce ožije ohromnou silou.

Závodní „dog-leg“ kulisa řazení

I diablo má závodní „dog-leg“ kulisu, stejně jako předcházející countach. Jedničku řadíte k sobě dozadu, dvojku směrem k sobě máte proti trojce a čtyřku a pětku v něm využijete až při vyšších rychlostech nebo klidnějším tempu jízdy. Během rychlejšího svezení na okreskách si v něm vystačím s dvojkou a trojkou proti sobě, což si při každém podřazení okořením meziplynem. Dvanáctiválec na něj reaguje okamžitě.

Na slovíčko se šéfem Lamborghini o novém temerariu i elektrifikaci Lukáš Volšický Novinky

Sportovní podvozek diabla je překvapivě komfortní a poddajný i na horším asfaltu a celkově se na něj zvyká velmi rychle. Stačí mi jen několik málo kilometrů, abych si s ním začal hrát a vrhal se do zatáček rychleji, než na kolik jsem si věřil při podpisu spoluúčasti. To i přesto, že mu rychlá jízda na rovinkách svědčí víc než v oblouku, kde je těžkopádnější a trochu nedotáčivé. I s delším řízením je to beze strachu, protože neustále přenáší nekonečnou zpětnou vazbu.

Poslední evoluce diabla je přesně tím lamborghini, jaké si chcete koupit a bavit se s ním každý víkend. S pohonem všech kol to navíc zvládnete i v horším počasí, takže nemusíte vyhlížet těch pár dnů v roce s nebem bez mráčku. Je až dokonalým kompromisem s dobrou harmonií mezi strmostí řízení, nastavením pedálů, tvrdostí spojky i tuhostí řazení. Pokud vás baví řídit a víte, jak na to, během chvíle se s ním sžijete.

Lamborghini Diablo VT 6.0 SE • Lamborghini

A tak končí má krátká testovací jízda za volantem kultovního diabla a jen stěží se mi chce vystoupit. V posledních vteřinách poslouchám jeho kultivovaný volnoběh, odepínám si bezpečnostní pás, mimochodem ukotvený uprostřed kabiny mezi sedadly, a až poté zhasínám motor. Setkání s dětským hrdinou proběhlo přesně tak, jak jsem si jej představoval. A naštěstí mě nezklamal.