Lamborghini slaví výrobu 10.000 kusů Aventadoru. Víc dvanáctiválcových aut nikdy nepostavilo

Aktuální situace automobilkám nepřináší moc důvodů k radosti. U Lamborghini se ale teď jedna našla. V Sant' Agatě totiž byl postaven Aventador s pořadovým číslem 10.000. Aktuální vlajková loď je tak dosud nejprodávanějším dvanáctiválcovým Lamborghini v historii italské automobilky.

Aventador tento titul drží už několik let, a to od doby, kdy překonalo předcházející Murciélago. To mělo za devět let produkce mezi lety 2001 a 2010 na svém kontě 4.099 postavených exemplářů. Aventador po více než devíti letech produkce (vyrábí se od února 2011) hlásí více než dvojnásobek.

Vlajková loď však stále nestačí na desetiválcový Huracán. Ten loni na podzim překonal předcházející Gallardo, když dosáhl na metu 14.022 postavených exemplářů. Huracánu přitom na to stačila polovina času proti předchůdci.

Jubilejním exemplářem je mimochodem Lamborghini Aventador SVJ Roadster, otevřená posílená a odlehčená verze tohoto modelu. Auto kombinuje šedou karoserii v odstínu Grigio Acheso s červenými detaily v barvě Rosso Mimir. Interiér kombinuje červenou a černou barvu. Desetitisící Aventador mimochodem míří na thajský trh.

Lamborghini Aventador dorazilo na trh v roce 2011. Tehdy se stalo doslova revolucí automobilky ze Sant' Agaty. Oproti Murciélagu se změnil nejen základ, nově využívající karbonový monokok, ale také motor. Atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,5 litru byl nově navržený, skončila tím tak historie předcházejícího agregátu, jehož základ se datoval do počátků automobilky v šedesátých letech. Detail vyhrazený vlajkovým lodím Lamborghini v podobě k nebi otevíraným dveřím však zůstal zachován, byť kvůli bezpečnosti se už musejí otevírat v jiném úhlu než u předchůdců.

Kupé postupně doplnil roadster, jehož příchod avizoval jednokusový Aventador J, unikátní speedster prezentovaný na ženevském autosalonu 2012. V roce 2015 pak následoval Aventador SV s agresivnějším vzhledem, lehčí konstrukcí a posíleným motorem, který postupně dorazil nejen jako kupé, ale také jako roadster.

Rok 2017 pak byl ve znamení modernizace, nesoucí označení Lamborghini Aventador S. Měnil se design, posiloval se motor a vylepšovala technika. O rok později pak následoval Aventador SVJ jako nástupce ostřejšího Aventadoru SV, který se ve své době stal nejrychlejším sériovým autem na Severní smyčce Nürburgringu.

Pokud pak datujeme historii Aventadoru, nesmíme zapomenout ani na modely Veneno, Centenario, SC18 Alston, Sián a Essenza SCV12. Jejich vzhled je sice zcela svébytný, ve svých útrobách ale mají základ právě v Aventadoru.

Aktuálně se už v Sant' Agatě pomalu mluví o nástupci, byť podle některých zpráv dorazí až v roce 2024. O novince toho zatím moc nevíme, snad jen to, že tentokrát půjde o plug-in hybrid. Bude tak znamenat konec dvanáctiválcového Lamborghini bez pomoci elektřiny.