Lancia chce být opět jako Mercedes-Benz. Co má v plánu?

Značku Lancia díky vzniku koncernu Stellantis čeká velká změna. Vedení skupiny vzniklé fúzí Skupiny PSA a Fiat Chrysler Automobiles dalo Lancii podobně jako dalším svým značkám 10 let na další rozvoj. V případě Lancie to navíc znamená opravdovou renesanci, ze značky nabízející jediný model výhradně na jediném, domácím trhu, se má opět stát firma s paletou několika modelů fungující na mnoha trzích napříč Evropou.

Automobilka se navíc vrátí ke kořenům. Jestliže její dnešní Ypsilon patří mezi nejprodávanější vozy v domovské Itálii a logicky tak soupeří i zajímavou cenovkou, do budoucna má být Lancia opět prémiovou značkou. V rámci hierarchie Stellantisu tak bude hrát obdobnou roli jako „avantgardní“ DS a „sportovní“ Alfa Romeo.

„Stále musíme pracovat a musíme sledovat měřítko, kterým je pro nás Mercedes. Nemyslím tím, že chceme bojovat proti Mercedesu, to by bylo naivní, ale je to příklad toho, na co se díváme,“ říká šéf značky Lancia Luca Napolitano.

Lancia se tak v rámci nové strategie opět stane jakýmsi „italským Mercedesem“, značkou lákající na italskou eleganci. V rámci této strategie už vznikají tři chystané novinky, které do budoucna mají hrát páteř nabídky. Pro rok 2024 je chystán nástupce Ypsilonu, v roce 2026 má dorazit kompaktní crossover (zřejmě nazvaný Aurelia) a o dva roky později kompaktní hatchback, který má oživit slavné jméno Delta.

Italská značka přitom počítá s rychlou elektrifikací své nabídky. Náhrada za dnešní Ypsilon vznikne jako hybrid, další dvě připravované novinky budou už elektromobily.

S tím souvisí fakt, že Lancia hodlá oživit svůj někdejší charakter inovátora. Vedle moderních druhů pohonů se to však má týkat i jiných oblastí. Počítá se s rozsáhlým užitím online prodeje, což má urychlit opětovný návrat Lancie na evropské trhy, v samotné konstrukci budou užity moderní materiály. „Chceme stavět auta s významným podílem recyklovaných materiálů,“ říká Napolitano s tím, že v rámci koncernu Stellantis má být proporce takových prvků vůbec nejvyšší.

To má Lancii pomoci expandovat na trzích, kde milují elektromobilitu. Primárně Lancia dnes cílí na evropské trhy, Německo a Francii, stejně jako na Španělsko, Rakousko, Belgii nebo severské státy, tedy země, kde přejí trendu elektromobility. V 60 městech Evropy hodlá mít asi 100 prodejních míst, které mají být sdílena s dalšími značkami koncernu. Do budoucna se ale vedení nebrání vstupu také na mimoevropské trhy, třeba do Japonska nebo Austrálie. Pokud tedy vše půjde podle plánu.

„Zpočátku se snažíme dosáhnout 25 až 30 % našich prodejů v zahraničí, abychom dosáhli podílu 50 na 50,“ říká šéf značky. Pomoci tomu má právě urychlená strategie elektrifikace nabídky, stejně jako sázka na segmenty, které jsou napříč Evropou populární.

Lancia každopádně nebude nějak zásadně honit prodejní čísla. „Objem je samozřejmě důležitý, ale náš cíl se týká ziskovosti,“ říká Napolitano.