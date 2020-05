Legendární Holden končí, pro GM už nemá smysl. Australský politik ho chce koupit, nabízí dolar

Holden je australská automobilová značka s bohatou historií, která se začala psát už v roce 1856. Tato původně sedlárna se automobily začala zabývat na začátku dvacátého století, v roce 1931 se pak stala součástí koncernu General Motors. Pod jeho křídly je dodnes, v roce 2021 jej však americký majitel chce definitivně ukončit jeho činnost. A to samozřejmě Australany značně pobouřilo.

General Motors ukončení Holdenu k roku 2021 oznámil již v únoru, když vysvětlil, že udržení značky v náročné době přestává mít smysl. K tomuto kroku se však směřovalo vlastně delší dobu, už k roku 2017 GM ukončilo výrobu přímo v Austrálii a vozy této značky k protinožcům už jen dováželo z jiných koutů světa. Třeba i z německého Rüsselsheimu, kde se u Opelu vyrábí Holden Commodore, alias přeznačkovaný Opel Insignia.

Ke kritikům tohoto kroku se přidali také australští politici, a to konkrétně třeba senátor James McGrath, který nyní zopakoval svoji ostrou rétoriku. O vedení General Motors tvrdí, že se chová jako zloději a šéfku koncernu Mary Barraovou kritizuje za to, že sama vydělává desítky milionů dolarů, ale nechává propouštět australské pracovníky.

Uzavřeno totiž bude nejen 203 australských showroomů Holdenu, ale také designérské studio v Melbourne nebo testovací centrum Lang Lang, kde o práci přijde asi 600 lidí.

Senátor McGrath pak přímo na půdě parlamentu prohlásil, že GM jen zneužívá pandemie koronaviru při krocích k ukončení Holdenu. „Paní Barraová nyní používá koronavirus jako alibi k nejhoršímu chování společnosti. Zdá se, že General Motors se tajně snaží utahovat šrouby,“ tvrdí politik s tím, že se GM snaží vynucovat přísné načasování konce Holdenu a pokouší se prodejce přinutit k podepsání utiskujících dohod.

Problém tkví v tom, že GM původně nabídl prodejcům kompenzaci 1500 dolarů za každé prodané auto ve stanoveném období, pozdější nezávislá analýza ale odhadla, že by si zasloužili kompenzaci ve výši až 6100 dolarů.

General Motors samozřejmě s ostrými slovy nesouhlasí. „Společnost GM Holden pevně věří, že nabídka odškodnění prodejcům je spravedlivá, a důrazně nesouhlasí s jakýmkoli tvrzením, že jedná nesprávně. Zůstáváme otevřeni setkáním s prodejci pro konstruktivní účely,“ prohlásila automobilka prostřednictvím tiskového mluvčího.

Firma navíc tvrdí, že tvrzení prodejců je založeno na nelogickém argumentu, že GM chce zavřít Holden už od roku 2015. To je podle ní nesmysl, GM sice ukončilo výrobu v Austrálii, přesto nadále investovalo do podpory a propagace značky.

Senátor McGrath je však ve svém názoru pevný a vyzývá GM, aby místo zavření Holdenu značku prodal. A to do rukou Australanů. „General Motors si může myslet, že bohatá historie značky Holden je bezcenná, ale já si myslím, že je k nezaplacení. Pokud si General Motors myslí, že značka nestojí za nic, předejte ji zpět Austrálii. Vraťte ji zpět prodejcům Holdenu. Opravdu jsem rád, že mohu koupit značku Holden od General Motors za dolar,“ řekl politik ve svém proslovu. Šéfce GM chce dolar poslat s tím, že by vlastnictví značky následně předal do rukou australských prodejců Holdenu.

General Motors se k nabídce zatím nevyjádřilo, a tak není jasné, zda nad ní neuvažuje. Pravdou každopádně je, že kdysi silná značka na australském trhu svoji pozici v uplynulých letech postupně ztrácela. Loni už dokonce doma skončila až na 10. příčce v pořadí značek. Otázkou tak je, zda by nový majitel skutečně dokázal zajistit její přežití.