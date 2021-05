Lexus LS 500h (264 kW) Superior – Vrchol stále s rozpaky

Vrcholný lexus jsem měl roky zaškatulkovaný jako to nejtišší a nejkomfortnější, co můžete v luxusní třídě pořídit. Aktuální generace tuhle moji klasifikaci velmi nahlodala. A modernizace to napravila jenom z části.

Design, interiér Když jsem si připravoval notičky a podklady pro tento test, zabrousil jsem taky do svého srovnávacího testu z roku 2018, kde jsem Lexus LS 500h porovnával se vznětovou Audi A8 50 TDI (třílitrová nafta s výkonem 210 kW). A od začátku srovnání jsem psal, že test bude mít jasného vítěze – strašně mě překvapilo, jak audina zašlapala můj kdysi luxusní etalon do země. Velmi jsem vzpomínal a vzpomínám na předchůdce, ten dokázal i nadrozměrné nerovnosti neuvěřitelným způsobem odtlumit a byl tak tichounký a kultivovaný, že by si mohl střihnout parafrázi na slavnou reklamu tuším první generace, která na své pohonné jednotce udržela skleničky šampaňského. Aktuální generace byla nejen v porovnání s A8 při akceleraci nezvykle hlučná, aniž by předváděla bůhvíjaké dynamické výkony, a o dírách jste toho zjišťovali víc než dost. BMW 750i xDrive vs. Lexus LS 500 AWD – Gentlemani ve sportovním Zvláštní situace. Lexus se netajil v poslední době tím, že by rád nalákal mladší zákazníky, čemuž koneckonců odpovídá i velice… asi sportovní design, nevím. I my jsme psali o šéfovi amerického importéra, který prý musel soustavně po telefonu vysvětlovat tradičním zákazníkům, že je to auto hezké. Přitom nemusíte nutně disponovat divokou přední maskou a přikrčenou siluetou, abyste mladší klientelu nalákali. Rolls-Royce má v současnosti mladší zákazníky než Porsche a třeba u ghostu činí věkový průměr čtyřicet let. Málo se toho změnilo, málo… Sahat do natolik extrovertního zjevu, jakým je aktuální Lexus LS, je jistě velmi náročné, faceliftované novinky se tedy omezily na hůře identifikovatelné minimum. Přepracování se dočkal přední nárazník, světlomety dostaly novou adaptivní funkci, známou už z modelu RX, střední a nejvyšší výbavy pozměnily design dvacetipalcových litých kol, trošičku jiné jsou i zadní svítilny (pro verzi F Sport, jakési „výlisky v provedení černý lak“). To je vše. LS tak stále zůstalo nejspíš velmi sportovní a nejen na konzervativní poměry luxusní třídy velice extravagantní. Já bych zůstal i po modernizaci urýpaným zákazníkem na telefonu. Uvnitř je nejpodstatnější změnou dotykový (!!!) displej s úhlopříčkou 12,3 palce, což je nejlepší zpráva za poslední roky. Konečně tak můžete zapomenout na neuvěřitelně nepoužitelný touchpad, vedle něhož bledne i aktuální křečovitá snaha koncernu VW digitalizovat všechno, co ještě včera mělo tlačítko. Do archaizujících ikonek jsem se tak trefoval přímo na displeji, což ideální není, jak víme, ale všechno lepší než touchpad. A ano, grafika zůstává velice… tradiční. Zvláštní, jak zvládnou Japonci ve svých autech nakombinovat totální high-tech prvky s old schoolem. Lexus LS 500h (264 kW) Superior Nelíbí se mi digitální kaplička, která může zapadnout do sportovního kupé LC, v luxusním sedanu ale působí podobně nepatřičně, jako ty divné trčící tyčinky (právě z vrcholu přístrojového štítu) na ovládání jízdních režimů. Může jít pochopitelně o můj izolovaný názor, již objektivně však oceňuji přítomnost Apple CarPlay a Android Auto. S omezenějším místem pro hlavu vepředu i vzadu toho pochopitelně facelift moc nezmohl, na zadních sedačkách – všestranně elektricky nastavitelných (přes tablet v loketní opěrce) jsem však alespoň na nohy měl místa rozhodně nadprůměrně. Všiml jsem si taky mohutných zdobných panelů ve výplních dveří, které jsou zahrnuty v příplatku Haku za… mé oblíbený tři tečky, navozující hmatatelné napětí… zahrnuty v příplatku za 375.000 Kč!!! A pozor, skutečně nejde o balíček, v němž by byly obsaženy ještě, já nevím, třeba ty elektrické sedačky, luxusnější kůže nebo něco podobného, za necelých čtyři sta tisíc dostanete skutečně jen hezký dekor! Umělecky tedy velice hodnotný, jedná se o ručně skládaný dekor a interpretaci tradičního japonského umění. S dovolením cituji tiskovou zprávu. „Vznik Haku (japonské označení pro kovový plátek) se datuje do dob před 400 lety. Jde o řemeslně náročný proces, kdy se z ingotu nebo kousku kovu vykovala fólie o tloušťce pouhých desetitisícin milimetru. Výslednou fólií se poté ručně obkládá povrch panelu, čímž je dosaženo nádherné textury“. Třpytilo se to hezky a piplačka to bude nesmírná, ale asi bych si za čtyři sta tisíc koupil něco jiného. Co jsem nepochopil vůbec, to byla nesmírná intenzita pípáků parkovacích senzorů. To byl zvuk, který by i hluchého dostatečně varoval, že je překážka již na dotek, strašlivý jekot. Doufal jsem ve svou digitální neschopnost, že je regulace hlasitosti schovaná někde v nedozírných hlubinách infotainmentu. Není. V Lexusu LS se prostě budete muset smířit s tím, že vaše těsnější parkovací manévry doprovází vždy a všude naléhavé pískání. U auta s délkou 5,2 metru mimořádně příjemné zjištění.

Motor, jízdní vlastnosti Hybrid je stále hlučnější a moc nejede U hybridního systému, kde spolu koexistuje zážehový šestiválec o objemu 3,5 litru a elektromotor, udává Lexus i po modernizaci výkon soustavy 264 kW. Spolupráci však prý ladil tak, aby do jízdy více promlouval elektromotor a zrychlování bylo plynulejší a hladší. S tím podle mě problém nebyl ani u předchozí verze, tohle hybridy zvládají z podstaty věci velmi dobře. Sice u toho hlavně ty toyoťácké nadělají hodně hluku a minimálně pocitově se žádná živelná akcelerace nekoná, zrychlení však plynulé je. Jako s převodovkou CVT. A tu zde máme, ještě je tedy kombinovaná se čtyřstupňovým měničem a Lexus přidává ještě dalších šest virtuálních stupňů, takže ve výsledku hovoří o převodovce desetistupňové. Říkat to může, pokud však máte zkušenost s kvalitní a dobře naladěnou automatickou převodovkou, při zrychlování v Lexusu LS 500h vám bude okamžitě jasné, že je něco jinak. Převodovka se snaží monotónní zvuk benzinového šestiválce narušit něčím na způsob měničového zhoupnutí, daří se jí to však skutečně jen virtuálně. A ten zvuk spalovací jednotky je stále překvapivě intenzivní, znovu mi přijde, že se v Lexusu snažili o jakýsi sportovnější charakter, který za mě vyznívá spíš otravně. Já bych si na palubě luxusního vozu přál ticho takřka absolutní, nikoliv typicky hybridní projev se spalovacím motorem v otáčkách a nevalnou dynamikou. Lexus LS 500h (264 kW) Superior To je druhá věc, která se bohužel moc nezměnila. Šestiválec sice zní, jako kdyby podával životní výkony, vy se ale s plynem na podlaze ptáte, jestli je to skutečně vše. Ve zmíněném srovnávacím testu s Audi A8 (připomínám, vznětový třílitr s výkonem 210 kW) zaostával lexus v pružném zrychlení z 80 na 120 km/h o víc než dvě sekundy. Zkoušel jsem i sportovnější režimy, reakce na plyn možná o něco ostřejší byla, že bych si ale řekl, konečně to jede, to tedy vůbec ne. Lexus zmiňoval větší zapojení elektromotoru, což v porovnání s předchůdcem může být fakt, ale že by se zase do práce nějak hrnul a spalovací jednotku výrazněji odstavoval… Ani sebeplynulejší a sebejemnější rozjezd jsem nedokázal absolvovat čistě na elektřinu, zážehový šestiválec se připojoval prakticky okamžitě. Nedivím se, vždyť auto váží minimálně 2,3 tuny. Spotřeba příliš nekolísala, když jsem jezdil po městě a elektromotor se dostával ke slovu přece jenom častěji, klesal jsem k devíti litrům, na dálnici se pak velmi rychle dostával na standardních deset. Což byl také můj celotýdenní průměr. Lexus LS 600h F Sport – Luxusport Komfortnější nejspíš je, mohlo by být ale ještě líp Ve srovnávacím testu s audinou jsem si velmi posteskával nad nijak zvláštní schopností lexusu odizolovat nerovnosti, když to řeknu ještě hezky. V rámci modernizace se na toto v Japonsku prý velmi zaměřili, upravili pneumatiky typu run-flat (bočnice jsou nyní měkčí), adaptivní podvozek se dočkal nového lineárního elektromagnetu a zvýšení průtoku uvnitř regulačního ventilu. Přesně tyto novinky se měly postarat o vyrovnanější a komfortnější jízdu na nerovnostech, v tomto směru zapracoval Lexus taky na výplních sedaček – i ty by se měly postarat o to, aby se k posádce dostávalo méně natřásání. BMW 530e xDrive – Skvělé plug-in hybridní svezení Musel bych samozřejmě přesednout z předmodernizovaného provedení do aktuálního faceliftu, abych byl schopný přínos opatření posoudit. Ale lepší by to skutečně být mělo, ještě si docela pamatuju, jak jsem se na začátku roku 2018 divil, jak to Lexus proboha dokázal. Jak jeden z nejlépe tlumících podvozků zvládl přetvořit v něco tak uskákaného, vedle něhož v rámci segmentu lehce nadprůměrná Audi A8 naprosto excelovala. Teď jsem si říkal, že jsem už rozhodně zažil ideálnější filtraci výtluků, pohoršený jsem ale nebyl. Aktuálně je podvozek Lexusu LS konečně alespoň odpovídajícím způsobem komfortní, slušný standard. Jiné stabilizátory by zase měly zajistit rychlejší reakce vozu na změny směru jízdy. Rozporovat to nebudu, ale s takto rozměrným a hlavně těžkým autem jsem se do zatáček skutečně nehnal, řízení je navíc velice odtažité, motorová soustava, jak už jsem napsal výše, mírně neduživá. Pro Lexus LS 500h je ideálním místem výskytu americká dálnice s kvalitním povrchem a konstantní rychlostí. Lexus LS 500h (264 kW) Superior

Závěr Závěr Snahu a vlastně i skutečné zlepšení (ten podvozek nerovnosti opravdu zvládá lépe) Lexusu upřít nemohu, LS 500h má však stále překvapivou hojnost slabších míst. Motor moc nejede, při snaze o dynamičtější jízdu je překvapivě hlučný, desetilitrová spotřeba nijak zázračná. Interiér na jednu stranu nabídne pozoruhodné řemeslné zpracování, na tu druhou musíte akceptovat nebývale zastaralou grafiku infotainmentu a stále komplikovanější ovládání, víc místa by mělo být nad hlavou. Nevím, za cenu konkrétního kousku 4,2 milionu bych čekal, že budu řešit detaily a hnidopišit vyložené drobnosti. Pocit jisté nadřazenosti, výlučného komfortu a výkonové převahy tady ale prostě zcela objektivně chybí. A to jsem ještě nejezdil novou třídou S, která má mít naprosto fantastický podvozek. Lexus LS 460 AWD – Sound of silence Auto to bude jistě spolehlivé, prakticky vše navíc dostanete ve standardu (alespoň v případě testované vrcholné specifikace Superior za 3,8 milionu) – knihou příplatků a paketů jako u německé prémiové konkurence se tedy prodírat nemusíte, ale… nevím, nemůžu se zbavit dojmu, že se Lexus LS vydal směrem, který mu úplně nesvědčí. Víc než na ty mladé a rádoby sportovnější vlastnosti bych se zaměřil na tradiční hodnoty, po léta pro Lexus naprosto samozřejmé – ticho na palubě a dokonalý komfort. Třeba v nové generaci. Nejlevnější verze modelu 2.900.000 Kč (LS 500h/264 kW Elegance) Základ s testovaným motorem 2.900.000 Kč (LS 500h/264 kW Elegance) Testovaný vůz bez příplatků 3.830.000 Kč (LS 500h/264 kW Superior) Testovaný vůz s výbavou 4.245.000 Kč (LS 500h/264 kW Superior) Plusy Spousta místa pro nohy zadních cestujících, i zde všestranně nastavitelné sedačky

Kompletní výbava ve standardu, příplatky LS 500h moc nezná

Podvozek je skutečně komfortnější Minusy Neduživá pohonná soustava, navíc dost hlučná

Vyloženě zastaralý infotainment, stále komplikovanější ovládání

