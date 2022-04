Lexus NX 450h+ 4x4 E-Four F Sport Top – Velice sympatický plug-in hybrid

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pochválit bych chtěl ještě sedadla, jsou hezky tvarovaná a moc příjemná, dále řešení bezdrátového nabíjení telefonu v podobě praktického „šuplíku“ s odkládacím prostorem a velice slušnou prostornost. Snad jen přístup k zadní lavici by mohl být velkorysejší. Dveře se totiž nedají otevřít v příliš velkém úhlu.

Nejlepší dojem na mě interiér NX udělal v tom, jak hodnotně působí. Nejde jen o použité materiály, zahrnující kvalitní kůži, ale i zpracování a především důraz na detaily. Tichý chod stěračů, tlumené zavírání dveří, hladké a tichounké otevírání oken nebo třeba přítomnost měkkých loketních opěrek ve dveřích, to jsou přesně ty drobnosti, které podtrhují dojem prémiového auta.

Velký skok se Lexusu povedl v oblasti infotainmentu. Testované auto bylo vybaveno větší z dvojice nabízených kontrolních obrazovek – s úhlopříčkou 14 palců (standardem je 9,8“). Současně s novým řešením sice ubylo tlačítek, obrovská plocha displeje však alespoň částečně tento fakt nahrazuje. Do spodní části se totiž vešel digitální panel pro řízení ventilace, doplněný navíc o dva otočné ovladače pro regulaci teploty. Teplotní komfort tedy sice musíte z velké části nastavovat přes dotykový displej, samotné provedení v podobě samostatného „oddílu“ s poměrně velkými „digitálními tlačítky“ však není špatné. Část tohoto panelu navíc třeba při používání navigace můžete z obrazovky schovat.

Digitální přístrojový štít nabízí poměrně jednoduché zobrazení, je ale poměrně přehledný a především dobře čitelný. Důležité informace vám dokáže předat také 10palcový head-up displej, jehož výhoda spočívá samozřejmě především ve skutečnosti, že ho máte v podstatě hned před očima. Navíc si můžete zobrazení do velké míry přizpůsobit.

Motor, jízdní vlastnosti

Svižný a na elektřinu schopný

Plug-in hybridní Lexus NX 450h+ 4x4 E-Four pohání soustava tvořená spalovacím motorem a dvěma elektromotory na obou nápravách. Srdcem je atmosféricky plněný čtyřválec o objemu 2,5 litru, který poskytuje maximální výkon 136 kW v 6000 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 227 Nm mezi 3200 až 3700 min-1.

Vpředu ho doplňuje ještě elektromotor s výkonem 134 kW a kroutícím momentem 270 Nm, u zadní nápravy se nachází elektromotor pohánějící výhradně zadní kola, který dává 40 kW a 121 Nm. Maximální výkon soustavy dosahuje 227 kW. Tři motory doplňuje elektronicky řízená převodovka s plynule proměnným převodem (e-CVT) a akumulátor s kapacitou 18,1 kWh.

Mimochodem, přítomnost prostorově náročnější techniky plug-in hybridního pohonu si nevyžádala oběť v podobě zmenšené palivové nádrže: 55litrový objem je stejný jako u hybridní NX. Za to si výrobce zaslouží pochvalu.

Lexus přitom nabízí nadstandardní schopnosti v čistě elektrickém režimu. Velice slušná kapacita baterie totiž umožňuje na plug-in hybrid značný dojezd. Výrobce udává 69 až 76 kilometrů, já na elektřinu ujel 62,3 km, a to hlavně v městském a příměstském provozu. Posledních asi pět kilometrů jsem dokonce jel na dálnici. Auto mimochodem na elektřinu umí až 135 km/h. Plug-in hybridní NX tak lze v pohodě provozovat jako běžný elektromobil, který pochopitelně nabízí klasické přednosti elektřinou poháněného vozu: jízda je v takovém režimu tichá, hladká, plynulá a zvlášť ve městě příjemně svižná.

Dobíjení je omezeno přítomností palubní nabíječky na střídavý proud s maximálním výkonem 6,6 kW, takže v nejlepším případě doplnění energie zabere zhruba 2,5 hodiny. Zajímavé je, že Lexus k NX 450h+ 4x4 E-Four zdarma přihodí wallbox s výkonem až 22 kW.

Kromě výhradně elektrického módu vůz samozřejmě umí také hybridní režim, v němž se o řízení toku energií stará sám, aby jízda byla co nejefektivnější. I když už palubní počítač hlásí nulový dojezd na elektřinu, v baterii zůstává určité množství energie, aby se auto nemuselo spoléhat jen na spalovací motor. Proto se Lexus zpravidla rozjíždí na elektřinu (pokud na to vyloženě nešlápnete) a čtyřválec zapojuje až po určité době. A když může, zase ho odpojí – například při jízdě setrvačností. Přepínání mezi pohony přitom probíhá skoro neznatelně, bez jakéhokoli škubání nebo nějakých pazvuků.

Plug-in hybridní soustava dále zajišťuje velice příjemnou dynamiku, připomínám ostatně, že kombinovaný výkon dosahuje 227 kW. Zvlášť ve sportovním jízdním režimu, v němž ze sebe pohonné ústrojí dává to nejlepší, co může, je zrychlení působivé. Ne že by Lexus ohromoval vyloženě dramatickým zátahem s „kopancem“, ale v tempu běžného českého provozu akceleruje lehce a díky pomoci dvou elektromotorů také pružně a ochotně.

Vliv na akceleraci má také bezestupňová převodovka, která po sešlápnutí plynu pošle čtyřválec do otáček a drží ho v nich tak dlouho, dokud je třeba. I díky tomu je konstantní tah vjemově snad až trochu nenápadný. Pohled na rychloměr však dokazuje, že NX akceleruje lépe, než se pocitově zdá.

S převodovkou e-CVT současně souvisí snad jediná výtka, kterou k pohonu mám. Ani v tomto prémiovém SUV se totiž Lexusu nepovedlo zbavit se „vysavačového“ efektu. Jinými slovy, i tady se motor v otáčkách projevuje charakteristickým monotónním hučením. Chápu, že to tak vzhledem k řešení pohonného ústrojí musí být, spíš se ptám, jestli nešlo udělat ještě něco víc pro odhlučnění vytočeného spalovacího motoru. Občas je toho hučení fakt až moc. Zato při klidné jízdě o čtyřválci skoro nevíte.

A spotřeba? Jako u každého plug-in hybridu to není tak jednoduché, záleží, kolik energie máte ještě v baterii a jakou cestu absolvujete. Pokud jezdíte trasy dlouhé okolo 60 kilometrů a vyrážíte vždy s dobitým akumulátorem, nemusíte díky elektrickému režimu spálit ani kapku benzinu.

Pojďme se proto podívat na mnou naměřené údaje v situacích, kdy palubní počítač ukazoval nulový dojezd na elektřinu a vůz se automaticky přepnul do hybridního režimu. V takových případech jsem po Praze jezdil za 7,2 l/100 km, mimo města a dálnice za 6,0 l/100 km a na dálnici za 8,7 l/100 km.

A s povedeným podvozkem

Druhá generace Lexusu NX využívá architekturu TNGA-K, tedy Toyota New Global Architecture. Písmeno K značí, že jde o největší platformu s motory umístěnými vpředu napříč. Podvozek tvoří spodní příčná ramena a vzpěry MacPherson vpředu, vzadu je dvojité lichoběžníkové zavěšení s vlečenými rameny. Specialitou verzí F Sport a F Sport Top jsou příčné výztuhy v přední a zadní části karoserie, sloužící jako tlumiče kmitů, a dostalo se i na adaptivní odpružení.

Podvozek je každopádně velice příjemný, nabízí totiž skvělou kombinaci tuhosti, komfortu a stability. Navíc před vámi nic důležitého netají: pokud jedete na špatném povrchu, víte, že jedete na špatném povrchu. Práci kol a odpružení ovšem cítíte jen velice decentně, nic nebouchá, nedostavují se žádné rázy ani výrazné vibrace, do kabiny neproniká žádný hluk.

O tužší podvozek se pak může auto opřít v zatáčkách. Svižnou jízdu plug-in hybridní NX zvládá s přehledem, působí stabilně, poměrně kompaktně a „utaženě“. Zvlášť v rychlých obloucích se příliš nenaklání a moc hezky se drží stopy. V náročnějších pasážích a při ostrých změnách směru už ale přece jen luxusní SUV působí poněkud těžkopádně a poměrně brzy se u něj dostavuje nedotáčivost.

Tento dojem by mohly trochu spravit letní pneumatiky, testovaný vůz jezdil ještě na zimních. Díky tomu, jak je podvozek „upovídaný“, však můžete snadno vytušit, co se s autem zrovna děje.

Příjemné je naladění posilovače řízení, přestože převod není tak strmý jako u klasického hybridu. Drobnou výtku mám k rejdu, ten by mohl být lepší.

