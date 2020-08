Lucid Air slibuje extrémně rychlé nabíjení: až 32 kilometrů za minutu

Příjezd reprezentativního elektrického sedanu Lucid Air na trh se sice očekává až v roce 2021, přesto na sebe již nyní strhává obrovský zájem veřejnosti. Parametry jeho elektrického pohonného systému totiž dalece předčí veškerou soudobou konkurenci, včetně prémiových značek.

To je ostatně patrné již z očekávaného hodnocení dojezdu dle EPA, který by se měl pohybovat okolo 517 mil – tedy cca 832 kilometrů na jedno nabití. Pokud by to ale budoucím zákazníkům nestačilo, jistě je potěší informace, že na nabíječkách nebudou muset trávit příliš mnoho času.

Lucid Air by měl totiž nabídnout podporu nabíjení při výkonu až 300 kW, čímž strčí do kapsy veškerou konkurenci. Například Porsche Taycan sice slibovalo ještě vyšší rychlost, v současnosti ovšem nabídne maximálně 270 kW. Bavíme se ovšem pouze o samotné rychlosti nabíjení.

Pokud bychom zohlednili i dojezd získaný během zastávky u nabíječky, pak Taycan přeskočí Tesla Model 3. Ta sice podporuje rychlonabíjení s nejvyšším výkonem 250 kW, díky lepší efektivitě však nabídne za stejný čas strávený na nabíječce lepší dojezd.

Lucid ovšem (prozatím pouze teoreticky) poráží konkurenci v obou kritériích. Díky kombinaci vysoké efektivity provozu a současně vysoké rychlosti nabíjení by měl patřit k nejrychleji se nabíjejícím elektromobilům na trhu. Za minutu strávenou na dostatečně výkonné nabíječce by měl totiž nabídnout dojezd okolo 32 kilometrů.

Vysokou rychlost nabíjení umožňuje využití 900V architektury elektrické sítě, použit speciálních zakázkových lithium-iontových baterií, sofistikovaných bateriových balení a účinného tepelného managementu. To vše samozřejmě v kombinaci s efektivní pohonnou jednotkou.

Lucid Air ovšem nezaskočí ani nabíjení u pomalé nabíječky se střídavým proudem. Palubní nabíječka totiž zvládne nabíjení při výkonu až 19.2 kW, díky čemuž je možné po hodině nabíjení odjíždět s dojezdem cca 80 mil (cca 129 km). Nabíječka navíc funguje obousměrně, což dovoluje využívat baterii elektromobilu jako záložní zdroj elektrické energie pro domov.

Společnost Lucid Motors už navíc počítá i s budoucím využitím starších baterií z elektromobilů pro stavbu energetických úložišť, která budou profitovat z technologií používaných v elektromobilech. Z plánů společnosti je tak patrné, že nemyslí pouze na současnou ekologičnost provozu elektromobilů, ale i na budoucí udržitelné využití jejich baterií.