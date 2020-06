Luxusní Infiniti vsadí na neprémiová auta. Místo techniky Mercedesu zřejmě využije techniku Nissanu

Infiniti v posledních letech nezažívá zrovna úspěšné období. Původně pro Severní Ameriku vyvinutá značka neúspěšně expandovala na evropský trh, z něhož se jen po několika letech zase stáhla. Mezitím se dokonce v centrále Nissanu uvažovalo nad jejím uzavřením. Po konci v Evropě se Infiniti rozhodlo zaměřit na perspektivnější trhy, nyní se ale ukazuje, že svoji budoucnost bude mít ještě složitou.

Jakožto člen aliance Renault-Nissan-Mitsubishi bude muset také Infiniti významně snižovat náklady, aby se stala konkurenceschopnou značkou. A jelikož úsporná opatření počítají s rozsáhlým sdílením techniky, jistě se tato strategie dotkne také Infiniti.

Z centrály přitom zaznívají hlasy, že sdílet se nebude ani tak technika Infiniti napříč aliancí, ale že naopak Infiniti bude do budoucna využívat techniku mateřského Nissanu. Dokonce se hovoří o strategii „Nissan plus,“ naznačující, že by se vozy Infiniti do budoucna mohly stát vlastně jen převlečenými Nissany s luxusnějším vzhledem a bohatou výbavou. Šetřit by se navíc mělo také společnou výrobou vozů Infiniti po boku sourozenců se znaky Nissanu.

Znamenalo by to ztrátu prémiové techniky, když se údajně počítá s tím, že se Infiniti postupně zbaví platforem s pohonem zadní nápravy, ale vsadí na jednodušší techniku s pohonem přední nápravy a motory vpředu napříč. Trend už má být znatelný u nástupce sedanu střední třídy Infiniti Q50, který má použít architekturu sdílenou s Nissanem Altima.

Pokud bude tento plán skutečně schválen, má k odklonu od prémiové techniky k jednodušším řešením podle zákulisních zpráv postupně dojít po roce 2022. Ještě do té doby se však můžeme těšit na novinky podle současného stylu. Na trh se pomalu blíží crossover kupé Infiniti QX55 postavené na bázi Q50, které podle přání vedení automobilky vyvolá stejné nadšení jako kdysi SUV FX. Zda to však nebude poslední „pravověrné“ Infiniti, teprve uvidíme.

Sdílením techniky s Nissanem by se Infiniti svým způsobem vrátilo ke svým kořenům. Na konci osmdesátých letech totiž jakožto nově založená prémiová divize Nisanu vstupovala na trh s modely odvozenými právě od modelů mateřské automobilky. Sedan Q45 vznikl na bázi Nissanu President, kupé M30 zase na základech Nissanu Leopard.

Postupně však nabídla svébytnou techniku, byť některé modely se na domácím japonském trhu prodávaly se znaky mateřského Nissanu. V novém miléniu ale raději u kompaktních modelů značka vsadila na techniku konkurenčního Mercedesu, když pro hatchback Q30 a SUV QX30 využila jeho platformu s pohonem předních kol MFA. Tato spolupráce ale skončila po jediné generaci, i kvůli odchodu Infiniti z Evropy. Nyní tak svým způsobem techniku Mercedesu nahradí komponenty Nissan. Zaručí to Infiniti jistější budoucnost?