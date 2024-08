Martin Vaculík a ojetý Citroën XM: Další šance nebudou

Model XM z let 1989 až 2000 je přímým pokračovatelem slavného DS, které tehdy ve výrobě setrvalo dlouhých dvacet let (1955 až 1975). Mezi nimi bylo CX. Po XM ještě C6. A to je vše. Samotné hydropneumatické odpružení si odskočilo i do menších modelů (BX, Xantia, C5), ale rodokmen luxusního segmentu je prostě krátký a za pár let zbudou jen vzpomínky. Když dnes do největšího německého vyhledávače ojetých vozů zadáte Citroën XM, vyskočí na vás 42 nabídek od 1200 do 18.990 eur. Když do filtru zadáte, že chcete kus s klimatizací, smrskne se nabídka na pouhých 30. A rovnou prozraďme, že v XM klimatizaci mít prostě musíte. S rekordními dvanácti skly kolem dokola vesměs skloněnými přímo na slunce jde o vůz, ve kterém je k nevydržení už v dubnu.

Neúspěch nejlepšího

Dobový tisk o XM psal vesměs jako o technicky nejdokonalejším autu své doby, rozplýval se nad designem, komfortem i vybavením. I německý tisk psával, že tuzemská auta jsou příliš konzervativní a tato kosmická loď ukazuje, kam až lze s důrazem na komfort posádky jít. Mezinárodní porotou složenou z nejuznávanějších motoristických novinářů byl zvolen Autem roku 1990. Přesto prodejní čísla v průběhu let stále klesala a nakonec za 11 let vzniklo jen 333.405 kusů. Když uvážíte, že i favoritů od lokální automobilky Škoda vyjel za pouhých sedm let výroby milion, tak je to fakt skromné číslo.