Martin Vaculík a ojetý VW Tiguan se 190.000 km: Co všechno si před koupí pohlídat?

Oblíbená videa specialisty Martina Vaculíka z partnerského časopisu Svět motorů pokračují i o prázdninových měsících. V nejnovějším díle si posvítil na ojetý Volkswagen Tiguan druhé generace, který u českých zájemců patří mezi hojně vyhledávané bazarovky.

Martin si vyhlídnul kousek s nájezdem 190.000 kilometrů a zároveň kompletní servisní historií, aby snadno identifikoval bolístky tohoto modelu, ale zároveň vyzdvihl jeho přednosti. A nebylo by to to správné video Martina Vaculíka, kdyby se zkoušenou ojetinou nezamířil do autorizovaného servisu na zvedák. Tiguan se nám tak odhalí ze všech možných úhlů.

Nic dalšího už prozrazovat nebudeme, všechno podstatné se dozvíte v přiloženém videu. Pokud vás tvorba Martina Vaculíka baví a máte na něj nějaký dotaz technického rázu, případně se chcete podívat na zákulisí příprav, nezapomeňte sledovat náš instagramový profil @auto.cz.