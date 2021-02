Maserati Grecale opět láká na svoji premiéru. Brácha Stelvia se má ukázat letos

Automobilka Maserati loni zahájila svoji renesanci, když odhalila vzhled nového superauta MC20 a avizovala příchod nové generace GranTurisma a zcela nového SUV Grecale. To se představí už letos, a tak s blížící se premiérou automobilka zveřejnila pár jeho fotografií.

Snímky zveřejnili na sociálních sítích šéfdesignér Maserati Klaus Busse a jeho kolega, vedoucí exteriérového designu, Danilo Tosetti, bohužel však z chystaného automobilu toho moc neprozrazují. Grecale na zveřejněných fotografiích zůstává pečlivě zamaskované maskovací fólií, auto navíc zůstává „umělecky“ rozmazané.

Rozpoznatelné jsou však vysoko usazené světlomety a naopak níže posazená maska chladiče s pro Maserati charakteristickým tvarem. Celková silueta pak spíše než SUV připomíná crossover, jednoduše řečeno Grecale bude nižším vozem než typické SUV, což ostatně platí už pro Levante.

Zajímavostí přitom je, že Maserati už dříve uvedlo, že Grecale nutně nemusí být nutně výrazně menší než Levante. Zdá se tak, že k jeho délce 5.020 mm nebude mít zase tak daleko. Vedení automobilky se každopádně nechalo slyšet, že se dvojice SUV odliší svým charakterem. Jestliže Levante je takové SUV-granturismo pro dlouhé cestování, Grecale má ambice být nejrychlejším a nejlépe akcelerujícím SUV své kategorie.

Základem každopádně bude stejná platforma Giorgio jako u Alfy Romeo Stelvio, obě SUV se navíc mají vyrábět ve stejné továrně Cassino. Právě se Stelviem bude podle všeho sdílena také technika pod kapotou, konkrétně má být využit jeho dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 2,9 litru z vrcholné verze QV.

S ohledem na plán elektrifikace nabídky Maserati se však očekává zástavba mildhybridního pohonu. Automobilka s trojzubcem ve znaku se navíc nechala slyšet, že do budoucna použije techniku z motoru Nettuno používaného v MC20 i v jiných vozech. A tak bychom se mohli v Grecale dočkat třeba dvojitého vstřikování nebo speciální předkomory spalovacího systému.

Maserati sice loni oznámilo, že se Grecale představí na jaře 2021 a začne se vyrábět na konci prvního čtvrtletí roku, poslední zprávy ale naznačují určitý posun. Najednou totiž automobilka tvrdí, že se auto představí před koncem roku 2021. I to naznačuje, že přetrvávající pandemie koronaviru a s ní související potíže mohou příchod na trh až do roku 2022. Nechme se tak zatím překvapit, jak to s uvedením do prodeje ještě bude.

Každopádně nemá jít o jedinou letošní novinku Maserati, letos se má představit také nová generace GranTurisma, která bude dostupná také v čistě elektrickém provedení. Počítá se též s debutem otevřené verze MC20.