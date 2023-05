Mazda si patentovala další sporťák s rotačním motorem. Sází na unikátní techniku

Automobilka Mazda světu dlouhodobě ukazuje, že si hodlá dělat věci po svém. V dobách, kdy trendům vládl downsizing, představovala velké atmosférické čtyřválce. V době masivní elektrifikace pak klidně nabízí velké SUV s novými šestiválci. A na rozdíl od většiny automobilového světa stále nezlomila hůl nad rotačním motorem.

Ten zatím našel uplatnění v hybridní městském crossoveru Mazda MX-30 R-EV, kterému konečně posunul dojezd na použitelnější úroveň. V blízké době by se podobná koncepce pohonného ústrojí mohla objevit také v novém sportovním modelu, jehož nevšední koncepci si značka nechala patentovat již v roce 2021.

Video se připravuje ...

Jak upozornili kolegové z The Drive, kteří na nové dokumenty upozornili, značka si podala návrhy v galerii k patentování již v červnu 2021, teprve v minulém týdnu však byly nákresy zveřejněny. Návrh vozu přitom vypadá opravdu zajímavě.

Samotná silueta připomíná starší patenty automobilky spojené s vývojem nového sportovního vozu, důležitá je ale především technika. Značka sice v dokumentech nezmiňuje specifikaci rotačního motoru, uvádí však, že by měl být umístěn v přední části vozidla a opět půjde o součást hybridního pohonného systému.

Samotný pohon vozu by měly zajišťovat celkem tři elektromotory. Do předních kol by měly být umístěny dva indukční elektromotory o výkonu cca 17 kW, zatímco za rotačním motorem by měl být umístěn synchronní elektromotor s permanentním magnetem o výkonu cca 25 kW, který by poháněl zadní kola.

Nezvyklá kombinace tří elektromotorů by přitom mohla zajistit opět mimořádné jízdní vlastnosti. Oba typy motorů totiž dodávají točivý moment odlišným způsobem, takže jejich souhra by mohla nabízet jeho stabilnější křivku. Trojice motorů s podobným výkonem by navíc mohla mít velice nízkou hmotnost.

Automobilka si navíc dává velký pozor i na hmotnost baterií, kvůli čemuž chce využít i speciální systém s proměnným napětím, který je podle kolegů z The Drive unikátní. Systém by měl být tvořen čtyřmi moduly 48voltových baterií, umístěnými za sedadlem řidiče, které běžně fungují jako standardní 48voltové baterie.

Pokud by ale systém potřeboval vyšší výkon, došlo by za použití přepínačů k sériovému propojení dvou modulů, které by fungovaly s 96 volty. Toto nevšední řešení by dle automobilky mělo přispět k udržení nízké hmotnosti, podle kolegů z The Drive by ale mohlo učinit systém také levnějším a snadnějším na údržbu.

Video se připravuje ...

Plány automobilky vypadají velmi zajímavě, podle názorů zahraničních kolegů je přitom velmi pravděpodobné, že by brzy mohly najít využití. Jak dnes víme, nová Mazda MX-5 se velmi pravděpodobně stane hybridem, kromě toho prý ale značka stále hledá cesty, jak realizovat koncept nádherného kupé RX Vision, ve kterém by rotační motor dával dokonalý smysl.

Zatím ale nezbývá než čekat a doufat, že Mazda zůstane věrná svému unikátnímu přístupu a časem nám nabídne zajímavý stroj s rotačním motorem, který bude radost řídit.