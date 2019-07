Mazda MX-5 vs. Subaru BRZ – Musíte být cílovka

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Teď jsem však obě auta vzal do Mostu, na klasické rychlé kolečko. Vzhledem k výkonům a zaměření obou aktérů nebude tentokrát dosažený čas asi tím nejhlavnějším kritériem. Na okruhu však bude dost prostoru a bezpečí na to, abych si vyzkoušel, jestli hlavně s tím „brzem“ bude sranda, když mě zatím tohle subaru dvakrát nenadchlo. A jestli náhodou miatě ze slepé nostalgie tak trochu nenadržuju.

K Subaru BRZ jsem si zatím cestu vždycky spíš hledal. Výkon sice podle mě není to, co dělá auto, atmosférický dvoulitr se 147 kW mi však od začátku přijde jako… Ne úplně dynamický. Na každodenní používání je BRZ navíc tvrdé a jízda dveřmi napřed zrovna nepatří mezi moje „skills“.

Miatu mám samozřejmě rád, přijde mi, že tu musí mít rád alespoň trochu snad každý, jinak by se nemohl počítat mezi nadšence do aut. Na předchozí generaci mám navíc hezkou vzpomínku. České zastoupení pořádalo novinářské klání MX-5 cup a já tehdy - jízdou na okruhu prakticky ještě nepoznamenaný, jsem jeden závod v Sosnové hrdinně vyhrál. Kromě toho se mi design poslední generace jednoduše hrozně moc líbí a lehký a snadno ovladatelný sporťáček (navíc roadster…), to je přece přesně to, co všichni chceme. Nebo ne?

Co by za ně MX-5 dala, myšleno z pohledu odkládacího. Chápu, sporťáček, maličký, roadstříček… Ale proboha alespoň kdyby to mělo odkládací schránku před spolujezdcem! Prakticky vše tak musí chtě nechtě do kufru, jehož necelých sto třicet litrů objemu zaplníte jedna dvě. Spíš jedna. Mazda se snaží praktickou nouzi částečně řešit zacvakávacími držáčky na pitivo, ty jsou však nešikovně umístěny až v zadní části středového tunelu. A po ruce tedy fakt nejsou. Navíc mi vadily při řazení, takže jsem je nakonec dal do kufru.

Která MX-5 se vám nejvíc líbí? A která nejmíň? Já hlasuju pro aktuální (nejvíc) a dvojku (nejmíň). Pamatuju se, že z prvních fotek nejnovější MX-5 jsem nadšený zrovna nebyl, naživo mě ale zbourala. To samé se mi ostatně stalo nedávno s nejnovější trojkou. Možná je nutné se chvilku koukat a MX-5 vidět naživo, o to víc vás ale pak dostane. Alespoň v mém případě.

Motor, jízdní vlastnosti

Shoda. A tentokrát na desetinku. Jasně, čas nepocházel z ofiko mostecké časomíry, jistá míra odchylky je více než možná a ani já neumím sekat jedno kolo za druhým na desetinku stejně. Každopádně, za plus mínus 2:09 zajede Most v mých rukou Subaru BRZ i Mazda MX-5. Věděl jsem, že se kvůli spíš nižšímu výkonu pohonných jednotek těžko přiblížím dvěma minutám, ale 2:09… No nic, koneckonců, autodrom není cílovka pro MX-5, ani BRZ. Co ale ta legrace?

Postupně se k tomu prokoušu. Začnu pohonnými jednotkami a omluvou. Tentokrát se mi nepodařilo změřit pružnost Mazdy MX-5, náš racelogic totiž potřebuje dvanáctivoltovou zástrčku a tu jsem v mazdě nenašel. Ano, jsem blbej, mohl jsem orientačně se stopkami v ruce, abych měl v tabulce alespoň nějaká čísla. Takto si můžu pomoct maximálně zrychlením na stovku, které je s hodnotou 6,8 s o osm desetin lepší ve prospěch mazdy. Že by v měření pružnosti Mazda svého soka nejspíš porazila, potvrzuje i celkově živější dojem z jednotky. V subaru se čas skutečně docela vleče, 6,6 s na čtyřku z 60 na 100 km/h a rovných devět sekund z 80 na 120 km/h na pětku, to jsou čísla nebezpečně blízká nedávno naměřené Mazdě 3 se vznětovou osmnáctistovkou o výkonu 85 kW (6,9 a 10,1 s). Pro alespoň částečnou živost jsou bezpodmínečně nutné otáčky a opravdu ty nejvyšší. Až kolem pěti tisíc máte pocit, že by se něco možná dít i mohlo.

Zkrátka atmosférická jednotka v emisní době, která její projev nemilosrdně otupuje. Objektivní fakt, z něhož však Mazda vybruslila živěji. A nejde jen o to, že je MX-5 menší a skoro o dva metráky lehčí, i reakce na plyn jsou v podání dvoulitru Skyactiv-G 184 daleko bezprostřednější. Do otáček se tak mazdí čtyřválec žene ochotněji a na výkonový handicap (147 vs. 135 kW) dává zcela zapomenout.

Jede hezky, tenhle skyactivní dvoulitr. Však si s jeho novou verzí MX-5 výkonově výrazně polepšila, když ze 118 poskočila rovnou na 135 kW. Nárůst točivého momentu je už skromnější, zde došlo k posunu z rovných 200 N.m na 205. K řidiči se však maximum točivého momentu dostane dřív (4000 vs. 4600 otáček). I z toho je patrno, že dvoulitr v mazdě bude opravdu pružnější. Ke shodnému maximu 205 N.m se totiž subaru propracuje až v 6400 otáčkách. Točit, točit, točit…

HODNOCENÍ MOTORU Mazda MX-5 Subaru BRZ Zrychlení 8 6 Pružnost 7 6 Spotřeba udávaná 8 7 Spotřeba v testu 9 7 Odhlučnění motoru 8 6 Průměr 8,00 6,40

Hledání srandy pokračuje

Jak jsem už napsal, na driftování jsem levej, na nejlepší novinářské akci všech dob s Porsche za polárním kruhem jsem sice něco málo pochytil, rezervy mám však značné. A abych donutil na asfaltu auto k nějakým těm „dveřním“ skopičinám, potřebuju výkon. Třeba s Lexusem LC 500 to šlo samo i na letišti s hodně drsným povrchem, neuvěřitelná Alfa Romeo Giulia QV házela v Mostě prdelkou při náznaku nešetrnějšího přidání plynu, pěkně se smykovalo i s bavoráckou osmičkou, a ta byla pochopitelně čtyřkolkou.

A teď Subaru BRZ a Mazda MX-5. První do Mostu přijel s pověstí auta, na které se jenom podíváte, a uteče mu zadek. A miata platí tak nějak všeobecně za jedno z nejzábavnějších aut vůbec.

Nejdřív jsem se pokusil rozhodit subaru. V bezpečí mosteckých výjezdových zón, na široké trati. Nepovedlo se mi to. Respektive, jenom v maličkém náznaku, jinak jsem se většinou potýkal s nedotáčivostí. Nepochybuji, že by to někdo zvládl lépe, ale od Subaru BRZ bych čekal, že i já se bez větší snahy povozím tak, že se budu smát jako sluníčko. Na tvrdších tlumičích Sachs a celkově dost tuhém podvozku však v mých rukách BRZu svědčila spíš čistá stopa, tady ale zase zábavě chyběl výkon… Možná za to mohl i nový mostecký asfalt, který opravdu drží líp než starší podklad, se subaru jsem si však prakticky vůbec nezadriftoval.

Zvykat jsem si musel na výrazně větší ovládací síly, bylo to ale příjemné zvykání. Ztuha šlo hlavně řazení, na spojku se taky muselo hezky zostra, i ten posilovač řízení nějak míň posiloval. Konečně jsem ale zase jednou měl pocit, že auto řídím.

V tomto jsem si našel asi tu největší zábavu se Subaru BRZ. Spojení se strojem je tady velice intenzivní, třeba v posledních letech stále víc mizící zpětnou vazbu v řízení jsem si zde velmi důkladně připomněl. Do děje velice vtahovalo i dost ledabylé odhlučnění (motoru, podvozku…), což v Mostě vadilo méně, cestou do Mostu už o něco více.

Když jsem pak přesedl do mazdičky, málem jsem urval řadicí páku. Přeháním jenom trošku, řadit jsem najednou mohl jedním prstíkem. Stejně tak řízení, chod spojkového pedálu… Proti subaru působí miatka jako auto-holčička. Zmíněné řazení je však nesmírně přesné, naprosto hladké a i díky vyvýšené pozici na středovém tunelu je to nefalšovaná radost.

Po konfrontaci s tvrďáckým subaru se mazda skutečně zpočátku jeví jako méně sdílná, to bych jí ale křivdil. Je zkrátka jenom jemnější. Ve volantu jsem možná cítil méně zpětné vazby, řízení je však přesné a MX-5 reaguje na každé pootočení velmi živě.

Hmotností výhoda je strašně znát, možná bych tipoval ještě větší rozdíl ve prospěch mazdy. Menší ovládací síly, méně kilogramů, méně centimetrů, to všechno dohromady přináší nebývalou živost, čipernost.

Diskutovat můžeme o tuhosti, respektive spíše poddajnosti odpružení. Dovedu si představit, že by si někdo mohl myslet, že se MX-5 až moc naklání. Jo, v zatáčkách se naklání dost. Osobně však považuji utažení odpružení za jednu z nejspornějších cest ke „sportovním“ jízdním vlastnostem. Proč by proboha měl prkenný podvozek zajišťovat sportovní jízdní vlastnosti? V MX-5 si díky měkčímu odpružení můžete krásně hrát s přenášením hmotnosti, mazda je pro tuhle techniku jízdy jednoznačně nejlepší učitelka.

Hlavně díky tomu se mi podařilo její pozadí znervóznit víc než u subaru, i tady jsem si však máknul. Ten nový černý asfalt drží fest.