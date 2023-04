Za volantem Mazdy CX-60 s naftovým šestiválcem: Sametový zátah s neuvěřitelnou spotřebou!

Zcela nové středně velké SUV Mazda CX-60 je tu s námi od podzimu loňského roku. Soustředění se Japonců na kategorii zdvihnutých aut je v posledních měsících obrovské, na zámořských trzích připravila modely CX-70 a CX-90, v Evropě doplní „šedesátku“ ještě větší CX-80 se třemi řadami sedadel.

Model CX-60 se oficiálně představil před rokem a loni na podzim už první kousky brázdily české cesty. Zatím jen s plug-in hybridním pohonem, kde benzinovému čtyřválci vypomáhá elektřina a celý systém se dostává na 241 kW systémového výkonu. Slušné, ale už tehdy jsme věděli, že Mazda chystá větší motorovou pecku. Respektive dvě. Zbrusu nové naftové a benzinové šestiválce jako vystřižené ze staré školy. Dobrá zpráva hned na úvod: Oba se budou prodávat i u nás! A prvním jmenovaným jsme se už stihli svézt.

Oprášený čtyřválec

V okolí španělské Barcelony jsme mohli otestovat CX-60 s motorizací 3.3 e-Skyactiv D. Pod tímto štítkem se ukrývá naftový šestiválec s objemem 3,3 litru a mild-hybridní výpomocí v podobě 48V systému. Pokud se hned na úvod chcete nechat odradit jemnou elektrifikací, udělali byste obrovskou chybu. Drobnou elektrickou výpomoc prakticky nerozpoznáte. A když ano, přinese vám jen a pouze výhody.

Zbrusu nový šestiválec s přesným objemem 3283 cm3 vychází z dřívějšího 2,2litrového čtyřválce. Dostal dva válce navíc a celou řadu technických vychytávek, díky kterým motor s plnotučným objemem vůbec mohl vzniknout. Řeč je například o pokročilém systému spalování DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition), jehož úkolem je zlepšení tepelné účinnosti na 40 % ve značné části provozního rozsahu a odezva při zrychlení.

Není to však jediná inovace. Spalování zlepšují přepracované hlavy pístů se stupňovitým vejčitým tvarováním. Taková koncepce rozděluje směs vzduchu a paliva do dvou oblastí, což vede k efektivnějšímu spalování v mnohem širším pásmu. Vysokotlaké vstřikování je nově jemnější a během jednoho cyklu zvládne pět vstřiků v krátkém časovém úseku. Předchozí čtyřválec zvládal vstřiky čtyři a potřeboval více času. Rozšířením nízkoteplotního spalování PCI lze recirkulaci výfukových plynů (EGR) použít až do velmi vysokého zatížení, což snižuje emise NOx.

Šestiválec je k dispozici ve dvou variantách. Základní je zadokolkou s výkonem 147 kW a 450 newtonmetry točivého momentu. Silnější má standardně pohon všech kol, maximální výkon 187 kW a točivý moment 550 Nm. Na stovce je za 7,4 sekundy a jede až 219 km/h. Nový motor je sice slabší než šestiválce prémiové konkurence, zase se ale pyšní průměrnou tabulkovou spotřebou lehce nad pěti litry nafty. Lze takové hodnoty dosáhnout i v reálném světě?

Hutný a sametový

Pravda, předpoklady na roli rodinného šetřílka Mazda CX-60 tak úplně nemá. Motor standardně spojený s osmistupňovou samočinnou převodovkou si sice vypomáhá elektromotorem (12,4 kW, 153 Nm) a přebytečnou energii ukládá do baterie s kapacitou 0,33 kWh, jenže… s rostoucím tempem se zvyšuje i obtížnost toho, kterak se takřka kolmá čelní plocha prodírá vzduchem. A to se bavíme o autě s pohotovostní hmotností nad 1,9 tuny.

Japonským inženýrům se však povedlo vyčarovat povoz, jehož vznik v roce 2023 jednoduše nechápeme. Jako by Mazdě nikdo neřekl, že objem, vyšší počet válců, nedejbůh nafta, jsou dávno zatracené pojmy. Nejprve usedáme do silnější verze. Připomeňme, že platforma je primárně zadokolkou, přední kola se připojují v případě potřeby skrz elektronicky řízenou vícelamelovou spojku.

Hned od prvních kilometrů si mě mazda získává kultivovaným chodem a slušným odhlučněním. Do kabiny nepronikají prakticky žádné nežádoucí zvuky. Když pak na výjezdu z metropole poprvé sešlápnu plynový plyn až k podlaze, ozve se hutná, velmi příjemná akustika doprovázena sametovým zátahem šestiválce. Ten se k tomu nejlepšímu probouzí již od 1500 ot/min a harmonickou svižností pokračuje až do pěti tisíc.

Chuť do života motoru rozhodně nechybí, neméně sympatický je však i jeho projev v konstantní rychlosti. Při dodržování tamního dálničního maxima (120 km/h) o agregátu prakticky nevíte, jen jakoby ševelí někde v povzdálí. Z kopce se o slovo hlásí plachtění v kombinaci s úplným vypnutím pohonné soustavy. Mazda říká, že v cyklu WLTP umí naftová CX-60 absolvovat až 37 % času s „vyřazeným“ šestiválcem. To šetří palivo a tabulkové emise snižuje k hodnotám lehce nad 100 g CO 2 /km. Na takový motor ve středně velkém SUV úžasná hodnota. Spolupráce s převodovkou je fajn, ve většině jízdních situací se snaží držet co nejnižší otáčky. Jen při opětovném nastartování motoru za jízdy jsem si asi dvakrát všimnul citelného zaškubnutí.

Přesednutí do slabší verze vlastně není takový skok, jak by se na první dobrou mohlo zdát. Tady totiž maximum točivého momentu přichází již od 1400 ot/min a zátah je jen o něco málo pozvolnější. Jen je znát, že 147kW variantě rychleji dochází dech ve vyšším spektru otáčkoměru a nemá takovou výkonnostní špičku. Dynamika na stovce je však jen o sekundu horší a pokud vyloženě netrváte na čtyřkolce, rozhodně bych tuto možnost nezatracoval.

U obou provedení platí, že mi naladění podvozku přišlo o něco plavnější a harmoničtější než v případě plug-in hybridu. Podvozek zdatně tlumí drobné nerovnosti, byť na katalánských cestičkách byste je napočítali na prstech jedné ruky. Pravdou ale je, že ostré rázy dávají podvozku na dvacetipalcových kolech už dost zabrat a tu a tam se od spodní části ozve tupá rána. Auto se po silnici vodí jistě a netrpí výraznými náklony karoserie. Ona pohotovostní hmotnost už se ale do náhlého vyhýbacího manévru propíše, k obratné lehkonohosti má tato krabička přeci jen daleko.

A teď ta spotřeba

Hlavní a nejdůležitější část jsem si pro vás schoval až na závěr, abych vás trošku napnul. Tabulky slibují úžasnou spotřebu, ale lze něčeho takového skutečné dosáhnout? Lze! První část trasy s výkonnější čtyřkolkou měla přes sto kilometrů. Většina vedla po dálnici, ale nevyhnuli jsme se ani popojíždění ucpaným centrem Barcelony. Výsledek? Těžko uvěřitelných 5,4 l/100 km. Nedrtili jsme sice „šedesátku“ neustále pod plným plynem, ale rozhodně jsme nebyli ani brzdou provozu.

Obdobnou trasu absolvuji posléze se slabší zadokolkou. Tentokrát je provoz v centru ještě výraznější a v zácpě jsme celkově několik desítek minut. I tak ale spotřeba na dálnici rychle klesá a v cíli už nás palubní počítač odměňuje průměrem 5,2 litru. Ano, s naftovým šestiválcem s automatem v 1,9tunovém autě. Někteří svižnější kolegové berou SUV protáhnout do kopcovitých zákrut. I když CX-60 dostává pořádně do těla, apetit ani jednou neroste výrazně nad sedm litrů. Bravo!

Závěr

Ač zní benzinový šestiválec fantasticky, něco nám říká, že racionálnější volbou pro toto SUV bude právě nafta. A vlastně proč ne, když se Japoncům nejnovější výkřik techniky takhle povedl? V souvislosti s pohonným ústrojím mě nenapadají prakticky žádná negativa. Až na ono občasné cuknutí při „restartu“. Slabší stránky vozu tak souvisí především s celkem – na poměrně velké auto je méně místa ve druhé řadě a prostornější by mohl být i zavazadelník.

Samotný šestiválec ale dostává jedničku s hvězdičkou. Za hezký zvuk, solidní zátah a hlavně těžko uvěřitelnou spotřebu paliva v reálných podmínkách. Uvidíme, jaká bude realita všedních dní v naší kotlině. První kusy dorazí do České republiky co nevidět, vždyť už má „šedesátka“ i český ceník. Slabší verze startuje na 1.257.590 Kč, silnější čtyřkolku pořídíte od 1.390.990 Kč. V kontextu dnešních cen je to vzhledem k technice vlastně příjemně střízlivé nacenění.

Plusy

Zátah a kultivovanost motoru

Sympatický zvuk

Nízká spotřeba

Komfortní podvozek

Minusy

Motor po naskočení za jízdy občas cukne

Vzhledem k velikosti méně praktické