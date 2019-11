Mercedes-AMG A 35 4Matic – Vstupní brána mezi ostré šípy

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Automobily se štítky AMG už dávno nejsou jen zbožím pro vyvolené. Jejich počet rok co rok roste a rozrůstá se do dalších a dalších segmentů. Před šesti lety se součástí sportovní rodiny stříbrných šípů stala i třída A a slavila mimořádný úspěch. Není divu, že Mercedes připravil ostrou verzi i pro nejnovější generaci. A ne jednu, na výběr totiž máte hned tři varianty. Nejcivilnější z nich nese označení A 35 4Matic a jak správně tušíte, je to cenově nejdostupnější cesta do světa AMG.

Nenápadný ďáblík

Byť je A 35 dílem jedné z nejznámějších sportovních divizí, na první pohled byste to možná ani nepoznali. Že tady jde o něco „mimořádného“ vlastně napoví až pečlivější zkoumání.Všimnout si můžete ostřeji tvarovaných nárazníků, širších blatníků, zadního spoileru, odznáčků AMG či devatenáctipalcových kol, která jsou vyhrazena jen sportovním verzím. Celkovou nenápadnost tak nejvíce rozbíjí jen žlutý lak, který je, světe div se, bezpříplatkový.

Z výčtu příplatkové výbavy stojí za zmínku LED High Performance světlomety s diodovým denním svícením. Pro všechny „áčka“ je tato technika k dispozici za 26.413 Kč, varianty AMG ji ale dostávají standardně. Pokud byste chtěli dát koníky pod kapotou více na obdiv, můžete sáhnout po sadě AMG Aerodynamics za 49.326 Kč. Ta obsahuje podstatně výraznější zadní křídlo a větší difuzor v zadním nárazníku.

Sportovněji střižený je také interiér, kde najdeme multifunkční volant potažený kůží nappa, bezpečnostní pásy a další detaily v červené barvě či elektronicky nastavitelné sportovní sedačky. Samotné pracoviště řidiče jsme si pochvalovali už při testu klasické verze – měkčené plasty, jemná kůže, vše přesně tak, jak od prémiové automobilky očekáváte. Tehdy nám vadily snad jen lesklé černé plasty, na kterých okamžitě zůstávají otisky prstů.

Kabina je skvělá nejen díky materiálům, ale i celkovém uzpůsobení. Posez za volantem je vynikající, sportovní sedačky mají dostatečné boční vedení, aby vás v zatáčkách podržely. Na poměry kompaktních hatchbacků nás překvapuje prostornost nejen v šířce, ale i na zadní lavici, kam se klidně posadí i urostlejší cestující. Ti si mohou stěžovat snad jen na nízko ukotvené sedáky, což může být na dlouhých cestách poněkud nekomfortní.

Mezigeneračně narostl i zavazadelník, jenž pojme 370 litrů, případně 1210 litrů při sklopení zadní lavice. Potěší jeho pravidelný tvar, navíc je vcelku hluboký, nakládací hrana je vysoko tak akorát. Větší nádrž na 51 litrů paliva je pro ostrou verzi „áčka“ standardem.

Alespoň na chviličku se ještě vrátíme k multimediálnímu systému MBUX. Pokrokové řešení sází na dvě obrazovky, stejně jako v jiných mercedesech, tady si s vámi ale povídá plynule česky. Je tedy jen na vás, jestli funkce nastavíte dotykem, pomocí touchpadu, nebo hlasově. Touchpad sice na oko vypadá dobře, co do funkčnosti se nám ale více líbilo řešení s intuitivnějším otočným ovladačem. Hlasová asistence toho umí opravdu hodně: nastavit teplotu, adresu navigace, vybrat hudbu, dokonce i zašprýmovat na adresu konkurence. Navigace rovněž prošla evolucí, nabízí prvky rozšířené reality, když vám do obrazu z přední kamery vkládá pomocné šipky či popisná čísla domů. Samozřejmě můžete zrcadlit chytrý telefon, při spojení s kabelem ale myslete na to, že Mercedes už počítá pouze s konektory USB-C.