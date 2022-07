Mercedes-Benz C 220 d All-Terrain – Opravdu potřebujete SUV?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Dnešním trendům sice vládnou SUV, některé automobilky ale pořád nezlomily hůl ani nad lehce zvýšenými a oplastovanými kombíky s pohonem všech kol, což je kategorie, kterou v minulosti proslavila zejména značka Subaru s modely Legacy Outback a následně jen Outback.

Trendům SUV přitom tento spíše okrajový segment nejenže odolává, ale dokonce se v něm objevují i nové modely. Automobilka Mercedes-Benz zařadila zvýšený oplastovaný kombík s pohonem všech kol, tedy třídu E All-Terrain, do nabídky teprve v roce 2017, pravděpodobně si ale vedla dobře.

Během loňského srpna totiž automobilka představila také první generaci kompaktnější třídy C v provedení All-Terrain, která tak zřejmě navazuje na úspěchy většího sourozence. I v tomto případě se přitom díváme na elegantní kombík s lehce zvýšeným podvozkem a lehkým oplastováním kabiny, který si rozhodně nebrousí zuby na těžký terén.

Nalijme si ale čistého vína – naprostá většina běžných SUV se do terénu beztak téměř nepodívá a mnozí zákazníci si je kupují často jen s pohonem pouze jedné nápravy. Automobilka Mercedes-Benz pak třídu C All-Terrain popisuje jako vůz do lehkého terénu, kvůli čemuž nabízí několik decentních, ale důležitých vylepšení.

Mercedes-Benz C 220 d All-Terrain

Decentně odvážný

Hned na první pohled přitom zaujme lehce oplastovaná karoserie, která vytváří dojem decentně odvážného a dobrodružného stroje. Ochranné plasty na lemech karoserie jsou lakovány tmavě šedou barvou, v předním i zadním nárazníku pak vidíme chromované dekory.

Díky specifickým úpravám narostla délka vozu ve srovnání s konvenční třídou C kombi o 4 mm na konečných 4755 mm. V důsledku rozšířených podběhů pak narostla vnější šířka o 21 mm (na 1841 mm) a zvýšením světlé výšky o 40 mm došlo k nárůstu celkové výšky vozu na 1494 mm.

Třída C All-Terrain stojí standardně na 17palcových litých kolech, testovaný vůz byl ale postaven na příplatkových 18palcových litých kolech, obutých do pneumatik s rozměrem 245/45 R18 (+21.047 Kč). Komu by to ale nestačilo, může sáhnout ještě po 19palcových litých kolech.

Model třídy C All-Terrain vychází z výbavového stupně Avantgarde, díky čemuž nabídne i v exteriéru několik zajímavých detailů. Ozdobné lišty oken či podélné střešní nosiče jsou z leštěného hliníku, zatímco kryty střešních B sloupků a příčky na zadních bočních oknech jsou leskle černé.

Mercedes-Benz C 220 d All-Terrain

Vpředu stojí za zmínku standardní LED High Performance světlomety, testovaný vůz ale dostal v rámci příplatkového paketu Type Premium (+95.682 Kč) výkonnější Digital Light světlomety, známé z nové třídy S. U modelu All-Terrain však tyto světlomety nabízí i speciální terénní režim. Ten se aktivuje společně s terénním jízdním režimem a díky širokému kuželu světla řidiči umožňuje snadné rozpoznávání překážek.

Na běžných silnicích řidiči ocení tři extrémně výkonné LEDky v každém reflektoru, jejichž světlo je usměrňováno soustavou 1,3 milionu mikrozrcadel. Světlomety tak vytvářejí krásně osvětlenou plochu, a navíc se umí rychle a precizně přizpůsobovat okolnímu provozu.

Výsledný dojem z designu je přitom skutečně působivý. Třída C All-Terrain si stále drží svůj prémiový šmrnc, současně však dává najevo, že se s ní nemusíte bát vjet ani na podmáčenou louku, respektive spíš do rozbředlého sněhu cestou do lyžařského resortu. Eleganci navíc podtrhuje i šedá metalíza Selenite, která vyšla na 26.228 Kč.

Dotyková umanutost

Kabina nabízí standardní rozhraní nové třídy C, která se inspirovala u vrcholné třídy S a sází na prémiový vzhled, velké obrazovky a čistě dotykové ovládání. Bohužel. Vezměme to ale hezky popořadě.

Stejně jako exteriér, také interiér je koncipován dle výbavy Avantgarde a zákazníci mají na výběr ze tří barevných konceptů v odstínech černá, béžová macchiato/černá a hnědá siena/černá. Přístrojovou desku zdobí chromovaná lišta v kombinaci s ozdobným obložením. U testovaného vozu jsme dostali čalounění syntetickou kůží Artico hnědá sienna/černá (+19.428 Kč) a ozdobné výplně interiéru v odstínu Hnědé dřevo jasanu s vysokým leskem (+11.009 Kč). Lesklé materiály, včetně klavírního laku ve středové konzole, ale působí trochu jako magnet na otisky. O displejích nemluvě.

Po technologické stránce je vůz standardně vybaven 12,3palcovou obrazovku přístrojového štítu, která v menu nabízí i nové uživatelské prostředí „Offroad“ s informacemi o stoupání, náklonu, úhlu natočení volantu, zeměpisných souřadnicích, atd. Na výběr jsou ale i další režimy zobrazení, jako v jakémkoliv jiném Mercedesu třídy C. Standardní je pak i středový tunel, který plynule přechází do obrazovky infotainmentu s úhlopříčkou 11,9 palce.

Mercedes-Benz C 220 d All-Terrain

Obě obrazovky přitom nabízí velice líbivou grafiku, intuitivní menu a skvělou rychlost, nicméně manipulace s velkým infotainmentem odvádí pozornost od řízení. Řešením sice může být využívání hlasové asistentky, která patří ke špičkám v současné nabídce, přesto zamrzí absence jakýchkoliv fyzických tlačítek. Dvojnásob to za mě platí pro dotykové ovládání na volantu, které například při úpravě hlasitosti přehrávání médií nenabízí dostatečnou citlivost a má zvláštní zpětnou vazbu. Zkrátka zlatá tlačítka.

Pokud ale odhlédnu od obrovského důrazu na čistě dotykové ovládání, nemám kabině příliš co vyčítat. Zpracování je totiž na špičkové úrovni, zvolené materiály jsou nesmírně příjemné na dotek a zdařilá je i ergonomie. Přední sedadla jsou pohodlná, nabízí příjemnou oporu i na dlouhých cestách a společně s elektricky nastavitelným sloupkem řízení je snadné najít si ideální řidičskou pozici.

Sednout si sám za sebe nebyl při mých 183 centimetrech žádný problém, rezervu jsem měl před koleny i nad hlavou, a navíc potěší i velký nástupní otvor. Po otevření elektricky ovládaných pátých dveří je k dispozici zavazadelník o objemu 490 litrů, po sklopení opěradel dělených v poměru 40:20:40 se však objem zvětší až na 1510 litrů. Zavazadelník přitom nabízí jednoduché tvary, dvojité dno i praktické kapsy se síťkami pro uložení drobností po stranách.