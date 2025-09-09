Mercedes-Benz GLC EQ naživo: Všude hvězdy a unikátní palubka
V Mnichově byl představen nový Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ, čistě elektrická verze oblíbeného SUV střední třídy. Přináší spoustu nových a zajímavých technologií a na jedno nabití má ujet přes 700 km.
Nové elektrické GLC stojí na nové platformě MB.EA a představuje samostatnou variantu vedle aktuálních spalovacích a plug-in hybridních verzí GLC, které tedy v nabídce zůstávají. Prodej novinky bude zahájen na konci roku 2025. Výroba začne v prvním čtvrtletí 2026 v závodě v Brémách a první vozy dorazí k zákazníkům na jaře téhož roku. Nejen pro Němce jde o velmi očekávané auto, na posezení v GLC EQ a BMW iX3 se stály zdaleka největší fronty z celého mnichovského autosalonu.
Majitele určitě nebude trápit, že by někdo nepoznal, v jaké značce auta jedou. Třícípé hvězdy jsou totiž úplně všude – na masce, v předních i zadních světlech a na nespočtu detailů. V interiéru rozhodně dominuje obrovský dlouhý displej, který tak tvoří čelo celé palubní desky. Obraz je propojený, ale rozhraní jde rozdělit, spolujezdec si může dělat co chce. Třeba střílet ptáky ve hře Angry Birds, o čemž jsme se mohli přesvědčit.
Infotainment dává na výběr velké množství designových témat, podle kterých upravuje ambientní osvětlení a další efekty. Interiér je vcelku kvalitně a detailně zpracovaný, ale zklamaly nás některé rádoby kovové detaily, které jsou však na první i druhý pohled lakovaným plastem.
Pohon, baterie a nabíjení
Jako první se představila varianta GLC 400 4MATIC EQ. Ta má kombinovaný výkon 489 koní a točivý moment 800 Nm. Zadní elektromotor poskytuje 367 koní, je tedy vůči tomu přednímu značně dominantní. Zrychlení z 0 na 100 km/h proběhne za 4,3 sekundy. Ještě nebyla potvrzena základní varianta s jednou poháněnou nápravou, ale pokud taková verze vznikne, bude se zřejmě jednat o zadokolku.
Baterie má netto kapacitu 94 kWh. Maximální dojezd dle WLTP činí 713 kilometrů v konfiguraci se standardní výbavou a menšími koly. Vystavený vůz s většími koly a paketem Premium Plus dosahuje dojezdu 637 kilometrů. Rychlonabíjení na 800 V zvládne doplnění z 10 na 80 % za 22 minut, přičemž za 10 minut je možné získat energii na přibližně 303 kilometrů jízdy. Maximální nabíjecí výkon činí 330 kW, u verze AMG až 400 kW.
Mercedes nepoužil systém „Bankladen“, který při nabíjení rozděluje 800V baterii na dvě 400V části, aby byla kompatibilní s pomalejšími nabíječkami. Tento způsob by totiž vyžadoval další elektroniku uvnitř baterie, což by zabralo místo a snížilo kapacitu. Místo toho Mercedes sází na to, že 800V nabíjecí infrastruktura se rychle rozšíří. Pro trhy, kde zatím převažují 400V nabíječky, bude k dispozici volitelný 400V DC-DC měnič s výkonem 100 kW, který umožní dobíjení i na těchto stanicích.
Architektura 800 V umožňuje využívat vysokovýkonné HPC nabíjecí stanice, které jsou již v mnoha případech připraveny na plný výkon. Systém MBUX v rámci plánování trasy směřuje k 800V nabíječkám, aby se minimalizoval čas nabíjení.
Pohotovostní hmotnost vozu činí 2 535 kilogramů (včetně 68 kg řidiče a 7 kg zavazadel). Celková hmotnost je 3 040 kilogramů, užitečné zatížení 505 kilogramů. Přední zavazadlový prostor (frunk) má objem 128 litrů a rozměry 424 × 532 × 395 mm. Zadní zavazadelník nabízí kapacitu 570 až 1 740 litrů.
Výbava a technologie
Interiér může být vybaven sedadly s ventilací, dvěma typy masážních funkcí a čalouněním s jemným prošíváním dostupným pouze v pravé kůži. Základní masážní funkce využívá pulzující bederní opěrku v dolní části zad, zatímco High-End sedadla poskytují plnohodnotný masážní program pro celá záda.
Základní výbava GLC 400 4MATIC EQ zahrnuje panoramatické střešní okno, adaptivního asistenta dálkových světel, osvětlený rám masky chladiče, parkovací paket s couvací kamerou, adaptivní tempomat Distronic, automatickou klimatizaci Thermatic, vyhřívání sedadel vpředu, integraci chytrého telefonu s bezdrátovým nabíjením, tónovaná skla s tepelnou izolací, selfie a videokameru a LED High Performance světlomety.
Volitelný Premium Plus Package potom zahrnuje panoramatickou střechu Sky Control s individuálním ovládáním segmentů, MBUX Hyperscreen, světlomety Digital Light s projekční funkcí, panel s osvětleným Mercedes-Benz vzorem, ozvučení Burmester High-End 4D Surround, aktivní ambientní osvětlení, systém Energizing Air Control, natáčení zadní nápravy, vzduchové odpružení, head-up displej, 21palcová kola (235 mm vpředu, 265 mm vzadu), vyhřívaná zadní sedadla, Keyless-Go komfortní paket a Winterpaket.
K dispozici jsou tři varianty masky chladiče – s osvětleným rámem a chromovým prstencem, s přídavnými 942 svítícími „kostkami“ a AMG verze s Night paketem v tmavém provedení „darkshadow“. Půjde tedy objednat i decentnější výraz, než je ten na fotkách.
GLC EQ má v každém vnějším zrcátku tři kamery, což umožní po schválení v EU aktivovat asistovanou jízdu Level 2++ prostřednictvím OTA aktualizace. Pro srovnání – CLA má kamery dvě, třetí je pouze u verzí pro Čínu/USA s MB.Assist Pro.
Cena a postavení v modelové řadě
Elektrický GLC 400 4MATIC EQ doplňuje stávající modelovou řadu GLC. Vedle této nové, čistě elektrické verze, zůstávají v prodeji také modely se spalovacími motory (benzínové a naftové) a plug-in hybridní varianty. Mercedes tak rozšiřuje možnosti volby pro zákazníky.
Cena nebyla ani naznačena, ale očekáváme, že pod 70 000 € (1,7 mil. Kč) se GLC 400 4MATIC EQ zaručeně nevejde. Mezi CLA 250+ a GLC 400 4Matic je totiž ještě potřeba nacenit C EQ, GLA, GLB a všechny ostatní motorizace GLC EQ. Vypadá to tedy, že nové BMW iX3 bude dostupnější.
Klíčové parametry GLC 400 4MATIC EQ
- Výkon: 489 k / 800 Nm
- Baterie: 94 kWh netto, dojezd až 713 km
- Nabíjení: 10–80 % za 22 min (800 V, 330 kW)
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,3 s
- Hmotnost: 2 535 kg pohotovostní, 505 kg užitečné zatížení
- Zavazadlový prostor: 570–1 740 l + frunk 128 l
- Utáhne až 2,4 tuny
- Tři varianty masky chladiče
- Připraveno na Level 2++ asistenční systémy