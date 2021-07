Mercedes-Benz S 400 d (243 kW) 4MATIC L – Jako chytré hodinky, ale luxusní. Naštěstí

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Na jedné z mých prvních služebních cest, snad vám raději nebudu ani říkat, o jakou generaci céčkového mercedesu se jednalo, hrozně dlouho dělám tuhle práci… Každopádně, jeden inženýr od Mercedesu se u večeře rozpovídal o zákaznících značky, že prý ty céčkové zajímá trošku i ten sport a atraktivnější, mladistvější design, v éčku koukají na prostor a velikost kufru. A u eska? Pamatuju si to jako dneska. „Těm je všechno jedno, ti chtějí sednout za volant a prostě jenom jet,“ prohodil inženýr a dodal, že pohodlně, pochopitelně.

Je to sice skoro dvacet let, ale na německého inženýra od Mercedesu jsem si vzpomněl při pohledu na s prominutím „tesláckou“ přístrojovku nového eska s až pěticí displejů a s tlačítky redukovanými na naprosté minimum. Co na to asi řekne tradiční zákazník?

Na druhou stranu, Mercedes nemohl digitální módu podcenit, plná třetina všech sedanů třídy S minulé generace putovala do Číny. A zde si na moderní technologie velmi, velmi potrpí. Navíc zde najdeme nejmladší eskovou klientelu, průměr čtyřicet let je ze všech trhů nejnižší.

V Česku bychom předpokládali konzervativnější klientelu, i ta je však alespoň podle dosavadních prodejních výsledků z digitalizace nadšená. Nebo jí minimálně nevadí. Za prvních šest měsíců se totiž prodalo 302 (!!!) mercedesů třídy S, druhý v pořadí – sedmičkové BMW, zapisoval 39 kousků. Je to nebývalý úspěch i v kontextu minulých let – esko bylo nejprodávanější také předloni, tehdy mu však k vítězství mezi luxusními vozy stačilo za prvních šest měsíců 119 aut.

Design? Očekávatelný.

Designově se s mercedesem v posledních letech spíš rozcházíme, třeba u nejlepšího dlouhodobáku všech dob (s obrovským náskokem, samozřejmě myslím medvídka, éčkový kombík) jsem našel prakticky jedinou vadu na kráse - krásný tedy rozhodně nebyl. Zcela zaměnitelný, bez nápadu, charakteristického tvaru, neměl jsem se čeho chytit.

Přiznám se, že podobně na mě působilo i nejnovější esko. Jasně, i díky prodlouženému rozvoru a tedy více než majestátním rozměrům (mimochodem, esko v „elku“ si kupuje devět zákazníků z deseti) snad každý v tomto mercedesu identifikuje limuzínu, ale ani zde jsem se prostě nechytil. Možná až zbytečně nekonfliktní, nevím. Třeba budete mít jiný názor.

Funkční však karoserie rozhodně je. Teď mám na mysli aerodynamiku, kde jsou velmi podstatné samozřejmě i jiné záležitosti než jen tvar karoserie, vím… Nicméně, navzdory větší čelní ploše se podařilo vykouzlit součinitel odporu vzduchu 0,22, což je bezpochyby fantastická hodnota. Jistě pomáhají i zapuštěné kliky dveří, s nimiž jsem se tedy nekamarádil úplně od začátku… A vlastně i ke konci testu se mi občas stalo, že se mi kliky nepovedlo ze dveří vydolovat na první dobrou. Zamčený mercedes se na váš příchod připraví, o to nic, a kliku vám nabídne. Když však jeho nabídky nevyužijete, klika po chvilce zajede nazpět. A já pak několikrát v marné snaze ťapkal po klice a bezprostředním okolí, abych se do vozu dostal. Určitě je vina na mé straně, špatně jsem ťapkal. O něco intuitivnější by však vyvolávání vnějších klik být mohlo.

Mercedes-Benz S 400d

A teď ta revoluce. Digitální revoluce!

Nemůžu si pomoct, ale soustava displejů s jednou vyloženě televizní dominantou ve mně nedokázala vyvolat takový pocit útulnosti a luxusu, jako tomu bylo s tlačítky, ručičkami… S obřími obrazovkami mají výrobci zkrátka méně manévrovacího prostoru na prezentaci svých dovedností v oblastech kvality zpracování a výběru materiálů. Teď uprostřed trčí gigadisplej, byť s úžasným rozlišením, pod volantem další displej.

Je ovšem pravda, že pokud trpíte podobnou averzí k digitálním novinkám jako já, esko vás nechá žít. Ovládací základy lze zvládnout překvapivě jednoduše, i když se tedy drtivá většina pokynů děje dotykově. Pro takové to svoje standardní kolečko jsem však nemusel nikde nic lovit, hledat, zdlouhavě konfigurovat. Sedačku jsem si nastavil (nikdo ještě nevymyslel snadnější ovládání než mercedes a jeho tlačítková sedačka ve dveřích), udržování v jízdních pruzích vypnul (musel jsem tak bohužel činit po každém dalším nastartování) a teplotu ventilace ovlivňoval na digitální poměry nezvykle jednoduše. Sice jsem ťukal do displeje, teplotní ikonky jsou ale rozměrné a v rámci displeje umístěné tam, kde je tak nějak přirozeně čekáte. Dalo se s tím žít.

S dotykovými ploškami na volantu se mi však žilo nepoměrně hůř. Než já si vynuloval průměrnou spotřebu! V menu snadno dostupnou, potud v naprostém pořádku, ale než se mi povedlo trefit plošku tak, abych potvrdil vynulování spotřeby! Proč? Proč na tuhle dřív dokonale fungující věc mercedes sahal? Vždyť v xkrát zmíněném éčku pracovalo vše bez připomínek, zcela intuitivně. Teď abyste kvůli triviálním úkonům skoro zastavovali a hledali způsob, jak se správně plošky dotknout/zmáčknout. Velmi zvláštní ergonomické pochybení.

Nakonec jsem vypínal i 3D zobrazení v digitálním přístrojovém štítu. Za mě samoúčelná - možná pro někoho efektní, novinka, z které se mi ponejvíc točila hlava. Jediným vypnutím jsem se naštěstí 3D efektu zbavil navždy, nebylo nutné jej deaktivovat s každým novým nastartováním vozu.

A pak si samozřejmě můžete hrát, pokud jste fanoušky digitálu. Třeba si vyzkoušet, co všechno se už v češtině naučil systém MBUX (rozumí sedmadvaceti jazykům a zvládnout by měl i hovorovou mluvu). Dlouhodobě se jedná asi o nejpropracovanější systém svého druhu, snad i nejspolehlivější (Simča si už před pár lety v áčku slušně popovídala), stále jsem ale nedozrál do takového bodu, abych si třeba teplotu ventilace upravoval hlasovým pokynem. Oni nás to ti mladí naučí.

Mercedes-Benz S 400d

Nemohou chybět gesta, za mě další zbytná hračička, ale budiž. V mercedesu třídy S se tak třeba podíváte přes rameno a auto vám automaticky zasune roletu v zadním okně. Moc pěkné. Tuším, že to byl Jirka Baborský ze Světa motorů, komu se povedlo nějakým způsobem (nejspíš mávnutím ruky) otevřít střešní okno. Zavíral už ale tlačítkem, zpětné gesto se mu nedařilo.

Pokud bych zabrousil do prostoru, zde je hlavně na zadních sedačkách pochopitelný přebytek, naprostý blahobyt. Aby to bylo jinak, prodloužený rozvor nabízí 110 milimetrů k dobru. Když už jsme u těch milimetrů, cestující na zadních sedačkách si mohou nad hlavou užívat 16 mm navíc, na šířku přibylo třiadvacet milimetrů, vepředu osmatřicet. Suchá řeč čísel, reálná zkušenost vynikající. Jenom, pokud jste zvyklí na GLE a podobné SUV obludy (přiznám se, i já začínám mít pro velká SUV slabost, hrozné…), může vám přijít luxusní sedan najednou nějaký nedomrlý. Tady jde ale daleko víc o chybějící SUV nadhled a přebytečný prostor nad hlavou, objektivně nemůžete prostoru eska vyčítat absolutně vůbec nic.

Esko je podle předpokladů velmi připraveno na zadní cestující, konkrétní testovaný kousek byl v tomto směru až marnotratný - díky sadě Business Class, která přišla na víc než půl milionu. Pak jste si ovšem na sedačce za spolujezdcem mohli natáhnout nohy (mrkněte do galerie), druhá řada byla kompletně elektricky nastavitelná (i s pamětí), sedačky vyhřívané a ventilované, k ovládání systému MBUX sloužil sedmipalcový tablet (v loketní opěrce), nechyběla ani bezdrátová sluchátka a „designové přezky bezpečnostních pásů“. Osobně nejvíc zbožňuju prachové opěrky hlavy, ty byly i na předních sedačkách. Úžasný polštářek.