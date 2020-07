Audi S8 TFSI 420 kW quattro – Best of 2020

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Že to není žádné překvapení? Audi S8 v testované specifikaci za 4,5 milionu přece musí být dobré auto. Nemusí. I v této cenové hladině jsem nejednou přemýšlel, proč by zákazník měl utrácet tolik peněz. Velmi špatné bylo Maserati Ghibli, Levante pak jenom o něco lepší, zklamal mě aktuální Mercedes GLE, daleko víc jsem čekal od Mercedesu-AMG GT čtyřdvéřové kupé, několik nepříjemných překvapení na mě čekalo v Lexusu LS (hlučnost hybridní pohonné jednotky, rány od podvozku). Exkluzivní cenovka tedy není zárukou, v případě Audi S8 však za své peníze dostanete výjimečný produkt.

Pominu-li samozřejmě velmi úžasný motor, S8 láká hlavně na prediktivní podvozek, který by měl v podstatě eliminovat rány od vzduchového odpružení na ostrých nerovnostech jednoduše tím, že díru prostě vidí a odpružení na danou situaci připraví. Auto by se tak mělo přizvednout třeba před zpomalovacím prahem, při brzdění zase bojuje s ponořováním přídě… Takhle od stolu až kouzelná fičura, v mnohých jízdních situacích jsem práci prediktivního podvozku popravdě zaznamenal, stále však i ty nerovnosti. Úplné kouzlo tedy nenastalo, zcela upřímně jsem však stejně nepočítal s tím, že bych i přes pokrokovou a stále dost ojedinělou techniku (podobnou má snad jen Mercedes) měl neustále jezdit po asfaltovém alabastru.

To ovšem celkově nadšený dojem kazilo jenom trošičku, jednoznačně převažovala radost z jízdy s autem, které dělalo vše podstatné správně, ničím mě nerozčilovalo a nebylo okatě vylevněné.

Když digitál nevadí

Nekonfliktnost Audi S8 překvapí o to víc, že se jedná o jedno z prvních aut s digitalizovaným a dotykovým interiérem. Je mi jasné, že s novou koncernovou kompaktní trojicí nelze úplně srovnávat, u Audi měli pro svoji digitální přestavbu jistě víc prostředků, stejně si ale říkám, že se v Ingolstadtu mohli stavit na rozumy. Obrovskou službu samozřejmě dělá displej navíc, který bude většina řidičů využívat pro oddělené nastavení ventilace, jen v obrazovkovém bonusu to ale není. Nikde jsem nenarazil na žádný překombinovaný zádrhel nebo nelogičnost v menu, svoje klasické minimum (nulování spotřeby a kilometrů, ladění rádia, spárování s telefonem…) jsem zvládl bez zaváhání a bleskově. Přišlo mi, že zde funguje vše vlastně postaru, jenom místo tlačítek ťukám do displejů. Jsem přesvědčený, že alespoň něco podobného se mohlo povést i u nejnovějších infotainmentů kompaktních koncernových modelů.

Pokud by se vám líbil stříbřitě šedý vnitřek testovaného exempláře (stejně jako mně), připravte si zhruba sto padesát tisíc. Balíček se jmenuje „Audi design selection pastelově stříbrná“ a kromě estetických prvků obsahuje třeba taky vyhřívané zadní sedačky nebo komfortní hlavové opěrky z měkké kůže (rovněž pro zadní pasažéry).

Audi S8 TFSI 420 kW quattro

Příplatek za speciální lakování byl tentokrát nezvykle střídmý, černá „Mythos“ stojí necelých čtyřicet tisíc. K velmi usedlé nejluxusnější audině by se za mě hodila nějaká výraznější barva, zvlášť ve sportovní verzi S8. Takto byla černá limuzína decentní až moc a trochu vypadala, jako by se zatoulala od vládní kolony. Od začátku docela bojuju se zvláštně oblým pozadím, které se nehodí ani k ostatním audinám, ani k trošku agresivnějšímu předku. Celkově je nejvýkonnější model vyloženě nenápadný, nebýt čtveřice oválných koncovek výfuku, nebylo by se vlastně čeho chytit. Hodně při zdi se drželi designéři Audi. Mně osobně je takový přístup daleko bližší než to, co se děje v posledních letech u BMW, alespoň trochu víc však designéři předvést mohli.

Vidí i v noci. I vy vidíte v noci.

Mezi tradiční horou příplatků se vyskytl i jeden, s nímž jsem prozatím neměl žádnou zkušenost – asistent nočního vidění za 66.700 Kč. Musím říct, že velmi zajímavý zážitek a troufám si říct, že i docela užitečný asistent. Respektive, sledování výstupu z termokamery na přístrojovém štítu mi úplně bezpečné nepřišlo, raději jsem stále koukal hlavně na silnici, v případě hrozící kolize s chodcem nebo větším zvířetem však asistent pošle varovnou hlášku i na head-up displej a taky zapípá. Systém je propojen i se světlomety, kdy jednotlivé LED segmenty umí zablikat na ohroženého chodce/zvíře.

Já se do hrozící srážky naštěstí nepřimotal, chodce zvýrazněné žlutou barvou (tedy mimo nebezpečí) jsem však po očku na virtuálním kokpitu sledoval. Pokud by Audi dokázalo v budoucnu promítat výstup z termokamery přímo na čelní sklo, mohlo by to být ještě zajímavější/bezpečnější.

Tolik můj první noční zážitek, za obcí mě však čekal ještě hlubší. Vše díky příplatkovým HD Matrix LED s laserovým světlem. Na rovinu píšu, že nic podobného jsem v osvětlovací technice ještě nezažil. To, jakým způsobem dokáže laserové světlo doslova rozjasnit černočernou tmu, je bez přehánění úchvatná podívaná. Audi uvádí, že v rychlostech nad 70 km/h a mimo zastavěnou oblast (podmínky nutné pro spuštění laseru) se dosvit zvýší dvojnásobně. Nemám jediný důvod nevěřit, jakmile se už k tak velmi výkonným LED Matrixům přidal ještě laser, působilo to celé až nepřirozeně. Takhle nějak asi vidí rychlostní zkoušku soutěžáci se světelnou rampou na kapotě.

Parádní je i vystínování protijedoucích aut, případně vozidel před vámi. Díky dvaatřiceti segmentům funguje vše naprosto spolehlivě, za celý týden mě neproblikal jediný oslněný kolega. Snad poprvé jsem tak světlomety stoprocentně v klidu nechával v plně automatickém režimu.

Tahle světelná show, navíc ovšem velice přispívající k noční bezpečnosti, přijde na 89.800 Kč. Zaškrtával bych automaticky.