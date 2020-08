Mercedes-Benz třídy G 350d – Jak postavit stroj času

Novou generaci géčka jsme zatím vyzkoušeli jen v plnotučné verzi s benzinovým osmiválcem. Jasně, stovka pod šest sekund v autě s aerodynamikou paneláku zní skvěle, ale co takhle něco racionálnějšího?

Příběh Mercedesu třídy G je vskutku pozoruhodný a snad prominete, když historii této automobilové ikony vezmu jen tak letem světem. Géčko spatřilo světlo světa v roce 1979, tehdy coby vůz určený pro vojáky či zemědělské potřeby. A světe div se, o čtyři dekády později jeho pokračovatele škatulkujeme jako luxusní auto pro rozmlsanou klientelu ze všech koutů světa.

Ale to předbíhám. Původní G-Klasse (W 460) vznikala až do roku 1990 a šlo o verzi se stálým pohonem zadních kol a přední nápravou přiřaditelnou natvrdo. Tehdy ještě s uzávěrkami řazenými táhly na středovém tunelu. Roku 1990 Mercedes přehodnotil situaci a zákazníkům dal na výběr mezi dvěma variantami – pracovní W 461 vycházející z původní koncepce a komfortnější W 463 se stálým pohonem všech kol s mezinápravovým diferenciálem. To je také první géčko, u kterého se objevila dnes už kultovní trojice tlačítek pro ovládání třech uzávěrek diferenciálu.

Písková nostalgie

No a roku 2018 se světu představila vlastně už třetí generace modelu. A byť přináší celou řadu změn a inovací, Mercedes ji stále označuje jako W 463. Pravda, na první pohled to tak úplně nevypadá, ona ani automobilka mnoho důvodů k radikálním řezům neměla. Prodeje géčka totiž od roku 2009 soustavně rostly, až se v roce 2017 dostaly na rekordních 22.000 kusů za rok. Silnější než čas, hlásí reklamní slogan stříbrných šípů. Trefnější už být nemohl…

Jako malý kluk (chlapci z redakce by teď jízlivě poznamenali, že to bylo asi před třemi roky) jsem na koupališti rád stavěl auta z písku. Problém byl, že na jejich oblé tvarování jsem neměl trpělivost, takže z toho povětšinou vznikla jen hranatá krabice, na kterou jsem klacíkem naznačil kola, dveře a světla. A když se tak po převzetí klíčků dívám na tohle testované géčko, říkám si, jestli náhodou nevznikalo stejným způsobem.

Samozřejmě to berte s nadsázkou. Jen tím chci vypíchnout, že Mercedes nerezignoval na původní hodnoty géčka, takže jde stále o tu nepřehlédnutelnou hranatou krabici s kulatými světlomety, plochým čelním sklem a koeficientem aerodynamického odporu na úrovni slůněte. To rozhodně nechápejte jako kritiku. Naopak se mi moc líbí, že géčko zůstalo géčkem a nepodlehlo uhlazeným trendům dnešní doby. Přesto k několika úpravám dojít muselo.

Ve srovnání s předchůdcem je G-Klasse o 53 mm delší a 64 mm širší. Úprava délky souvisí s prodlouženým předním převisem vybaveným deformační zónou. Rozšíření karoserie (a rozchodu kol) má zase přinést více prostoru v interiéru a vyšší stabilitu v zatáčkách. Náš exemplář je vybaven příplatkovými Multibeam LED světlomety za 36.596 Kč, další moderní výstřelky ale nečekejte. Dokonce i vystouplé směrovky na vrchu kapoty zůstaly zachovány. Protože ale nejsou v souladu s bezpečnostními předpisy na ochranu chodců, musel Mercedes vymyslet jejich pružné uložení. Když dojde k nehodě, celá kostka se jednoduše zamáčkne do motorového prostoru.

Takových odkazů do minulosti najdeme na novém géčku celou řadu. O plochém a takřka kolmém čelním skle už byla řeč, opomenout nemůžeme ani vystupující panty a kliky dveří. Pomyslnou třešničkou je pak „laciné“ cvaknutí zámku při odemykání. Tyhle charakteristické zvuky prý tvůrci nové generace ladili přesně podle originálu. Inu, práce snů.

Vstříc trendům

Obloukem se vracíme k mým automobilovým začátkům v písku, nostalgickou vzpomínku na ně totiž podtrhuje lak designo desert sand za příplatek bratru 149.568 Kč. Jasně, na začátku jsem říkal, že tohle auto má být racionálnější volbou, ale nebojte. Další podobné výstřelky už v ceníku daného kousku nenajdeme. Dokazuje to i fakt, že pískový exemplář přijíždí na docela obyčejných a bezpříplatkových 18“ kolech (s pneumatikami 265/60 R18), byť géčko „umí“ klidně dvaadvacítky. A stylová rezerva na víku zavazadelníku je rovněž standardem.

Zatímco zvenčí si auto zanechává nezaměnitelný rukopis, uvnitř už se vařilo podle receptury novodobých mercedesů. V kapličce najdeme dvě 12,3“ obrazovky suplující funkci klasických budíků a displej multimediálního systému, jehož ovládání na středové konzole je nám také povědomé. Hlavním rozdílem proti ostatním hvězdám jsou už zmiňovaná tři tlačítka uzávěrek diferenciálů mezi výdechy topení a madlo před spolujezdcem, které usnadňuje nastupování, případně poslouží při kymácení v náročném terénu.

Při konfiguraci myslete na to, že kupujete auto se světlou výškou 270 mm. Nastupování není žádná legrace a důrazně doporučujeme zaškrtnutí prahových nášlapných lišt. Je to ostatně volitelná výbava zdarma. V opačném případně počítejte s nastupováním a vystupováním přes boky sedaček, jejichž kůže může už po pár tisících kilometrech vypadat unaveně. A to v autě s cenovkou 2,7 milionu nikdo nechce.

Interiér je sám o sobě sestaven z kvalitních a na dotek příjemných materiálů. V našem případě to podtrhuje linie Exclusive za 158.956 Kč, jež dodává palubní desku potaženou kůží, čalounění stropu z mikrovlákna, velurové koberečky s lemováním z kůže a bezrámové vnitřní zpětné zrcátko. Líbivé, o tom žádná, vcelku snadno se ale dá žít i bez takového rozmazlení, navíc ušetříte i nějaký ten peníz. A v závěru si řekneme, proč se může hodit.

Když překousnete horší nastupování, na vyšší posez se zvyká snadno. Posadíte se totiž do pohodlných sedaček s dostatečným bočním vedením, které podrží v zatáčkách, zároveň ale máte skvělý přehled o dění kolem. Přední rohy karoserie máte díky vystouplým směrovkám na očích a špatné to není ani s výhledem ostatními směry. Jen dozadu je to kvůli umístění rezervy horší, tady vám ale vypomůže standardně dodávaná parkovací kamera. Má vysoké rozlišené a ještě je vodotěsná, takže se nezalekne ani terénu.

Vzadu už sezení připomíná spíše klasickou lavici. Není tak pohodlné jako vpředu, úplný propadák to ale také není a vydržet se tu dají i delší cesty. S výškou 178 cm mám stále hodně velkou rezervu nad hlavou a dostatečnou před koleny. Kolega David Bureš je o sedm centimetrů vyšší a ten už si stěžoval, že mu tu na nohy zas až tolik místa nezbývá. Neměl jsem příležitost jezdit s předchozí generací, ale prý ji byl vyčítán právě stísněný interiér, na čemž chtěli tvůrci zapracovat. Když jsem do auta sedl, žádná taková bolístka mě do očí netrkla, takže se to asi povedlo.

Do zavazadlového prostoru se dostanete pátými dveřmi, které se otevírají do strany. Pro géčko další z kultovních prvků, v každodenním životě vám ale bude spíše na obtíž. Stačí, aby se při podélném parkování někdo přišpendlil těsně za vás, a už se do kufru budete dostávat jen těžko. Po otevření vás potěší pravidelné tvary a papírový objem 621 litrů. Jenže pozor, ten se počítá po zadní opěradla. Roletka zavazadelníku je však umístěna o 17 centimetrů níže, čímž využitelný objem klesá na nějakých 480 litrů. Můžete sklopit zadní sedadla a získat nějaký prostor navíc (1941 l), jen počítejte s vysokým schodem, protože sedáky se vyklápí dopředu.