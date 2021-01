Mercedes představuje MBUX Hyperscreen, převratný přístup k infotainmentu

Automobilka Mercedes-Benz poprvé představila systém MBUX, který spojoval digitální přístrojový štít a obrazovku infotainmentu do jednoho panelu, na veletrhu CES v roce 2018. Nyní však přichází s jeho další evolucí, která se poprvé objeví ve vlajkovém elektrickém sedanu EQS, jehož příchod na trh se očekává v roce 2022.

Základem systému MBUX Hyperscreen je lehce prohnutá skleněná deska, zabírající téměř celou šířku palubní desky, která je největším kdy v Mercedesu použitým skleněným panelem. V této desce jsou pak velice elegantně zabudovány tři samostatné OLED obrazovky, které plní roli digitálního přístrojového štítu, hlavní obrazovky infotainmentu a speciální obrazovky pro spolujezdce.

Digitální přístrojový štít se svým designem přibližuje grafice, která byla použita u nového Mercedesu třídy S. Rozhraní a prostředí však bylo upraveno pro čistě elektrický pohon modelu EQS, takže zobrazuje například úroveň regenerativního brzdění, stav baterie, jízdní dynamiku, atd.

Ve střední části nalezneme rozměrnou obrazovku hlavního infotainmentu, která zaujme velkou mapou na pozadí a minimalistickými ikonkami pro ovládání přehrávače, telefonu atd. Podle výzkumu automobilky se totiž jedná o funkce, které uživatelé v současných systémech MBUX nejčastěji upřednostňují a proto je automobilka vytáhla do popředí.

Ve spodní části hlavní obrazovky pak nalezneme i kompletní ovládání ventilačního systému. V pravé části je pak menší, ovšem stejně široká, obrazovka pro spolujezdce, na které lze přehrávat videa či upravovat obsah pro obrazovky zbylých cestujících na palubě. V případě jejího nevyužití však může zobrazovat pouze stylové hvězdy.

Zajímavostí MBUX Hyperscreen panelu jsou tradiční výdech ventilace ve tvaru turbíny, které jsou umístěné po obou stranách. Automobilka tak mluví o skloubení digitální technologie a analogového ovládání. Minimálně pro efekt však vypadají podsvícené výdechy ve skleněném panelu opravdu parádně.

Největší parádou na celém systému MBUX Hyperscreen by však měla být jednoduchost jeho ovládání. Automobilka totiž systém vytvořila bez jakýchkoliv složitých menu a podmenu, takže by vše mělo být rychle a jednoduše přístupné. S ovládáním by navíc měla pomáhat speciálně navržená umělá inteligence, která umí ukládat profily různých řidičů a jejich nastavení. A to v kombinaci s jejich zvyky na palubně i při řízení.

Pokud si například na delší trase rádi zapnete masáž, systém to po chvíli okouká a na delší trase vám ji začne sám nabízet. Pokud cestou večer z práce často telefonujete, vůz vám může cestou nabídnout menu kontaktů. Pokud při pravidelné trase zdoláváte úsek s horším povrchem a upravujete si komfort podvozku, systém se to automaticky naučí a sám vám dopředu nabídne možnost úpravy tuhosti podvozku.

Namísto hledání funkcí v menu by tak systém měl funkce sám z menu vytahovat a řidiči je připomínat a chytře nabízet. Kromě toho ale nechybí ani sofistikovaný systém hlasového ovládání, který již v současné generaci zvládá nespočet povelů a úkonů. A to dokonce i v naší rodné řeči.

Systém MBUX Hyperscreen by měl být v nových elektrických modelech automobilky, tedy prémiovém sedanu a zřejmě i prémiovém SUV s označením EQS, volitelným prvkem výbavy. Rozhodně bychom se ale nedivili, pokud by se s faceliftem začal postupně dostávat i do současných modelů značky. Přinejmenším vlajková loď, tedy Mercedes-Benz třídy S, by si tohle prémiové řešení rozhodně zasloužila.