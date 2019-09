Mini čekají velké změny. Nová generace má být menší a elektrifikovaná

Nová generace Mini, jejíž představení se očekává z kraje příští dekády, by mohla přinést řadu velice zajímavých změn. Velikostně by se totiž měla vrátit ke kořenům, čemuž by měla dopomoci i elektrifikace.

Podobné cíle si přitom kladl i koncept Mini Rocketman, který byl představen na ženevském autosalonu již v roce 2011 a o jehož realizaci se donedávna vedly pouze spekulace. Bernd Koerber, který byl jmenován do pozice ředitele značky v dubnu minulého roku, by však raději namísto oživení konceptu viděl podobné hodnoty u nové generace hatchbacku Mini.

Své plány pro budoucnost značky Mini pak Koerber nastínil redaktorům Auto Express během nedávného frankfurtského autosalonu IAA 2019. A z rozhovoru je patrné, že právě přechod na elektrický pohon by mohl značku Mini vrátit na cestu, ze které v uplynulých letech sešla. Tedy na cestu kompaktních modelů s maximálně prostorným interiérem.

„Rád bych viděl Mini vrátit se k podstatě chytrého využití prostoru,“ uvedl Koerber během rozhovoru s redaktory Auto Express. „To znamená, že by mohli být vnější proporce našeho klíčového hatchbacku Mini zmenšeny. Umím si to představit.“

Klíčem návratu ke kořenům Mini by přitom měla být právě elektrifikace. „Výhodou elektrifikace je skutečnost, že nemusíte kompromitovat funkčnost. Pokud chytře umístíte baterie, můžete být menší, ale přesto nabízet funkčnost.“ To ostatně můžeme vidět u celé řady automobilek, které díky inovativnímu umístění baterií a elektromotorů nabízí více místa v interiéru i více úložných prostor.

Koerber pak nepřímo naznačil, že již v současnosti probíhají první práce na realizaci této vize. „V současnosti se nacházíme ve fázi, kdy hledáme možnosti, jak naplnit specifické požadavky pro segment malých automobilů. V příštích několika měsících pak uvidíme, jaká řešení nám technici a designéři mohou nabídnout.“ Při troše štěstí by pak mohlo být možné tuto vizi realizovat ještě před rokem 2022, kdy se očekává příchod nové generace hatchbacku Mini.

Koerber se navíc nijak netají svým názorem, podle kterého se zákazníci v příštích 5 až 10 letech odvrátí od spalovacích motorů a zaměří se především na elektromobily. „Řekl bych, že Mini je jednou ze značek, která se na elektromobilou zaměří rychleji a s vyšším důrazem,“ dodal Koerber.

Zákazníci se však nemají čeho bát. „Ještě v příštích několika letech uvidíme souběžnou nabídku spalovacích motoru a elektromotorů, včetně plug-in hybridu u modelu Countryman,“ dodal. Je tak možné, že by mohlo Mini nabízet novou čistě elektrickou generaci společně s minulou generací osazenou spalovacími motory. Ostatně stejnou strategii by podle AutoExpress měl plánovat i Fiat s novou generací ikonické pětistovky.

Nabízí se však otázka, na jaké platformě by mohla být takováto nová generace Mini postavena. BMW totiž nemá ve svém portfoliu nic, co by těmto představám odpovídalo. Mnichovská automobilka však v minulém roce uzavřela dohodu s čínskou společností Great Wall Mobile, jejímž cílem je společný vývoj a stavba elektromobilů ve společném závodě postaveném v čínské provincii Jiangsu.

Koerber však odmítl tuto alternativu jakkoliv komentovat. Podle jeho slov se jedná stále o velmi mladé partnerství, ve kterém si ještě obě společnosti vyjasňují své pozice, cíle, konkrétní modely a rozsah sdílených technologií.

Na závěr rozhovoru ale padla informace, která snad potěší všechny pravověrné milovníky zábavné a svižné jízdy s vozy Mini: ostré provedení John Cooper Works by mělo v nabídce zůstat i v případě přechodu na čistě elektrické pohony. „Musíme jít a definovat John Cooper Works i v elektrifikovaném kontextu a době. Ale je to možné, není to žádný problém,“ dodal Koerber.