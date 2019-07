Toužíte po elektromobilu, ale děsí vás cena a omezený dojezd? Zajímavým řešením by pak mohlo být pořízení plug-in hybridu.

Plug-in hybridy se dají označit za jakýsi „vývojový mezičlánek“ v přechodu z tradičních spalovacích motorů na elektromobilitu, která je podle mnohých neodvratnou budoucností. Klasický spalovací motor je totiž kombinován s elektromotorem a baterií, kterou je možné nabíjet i ze sítě. Oproti tradičním hybridům navíc plug-in hybridy obvykle dostávají výkonnější baterie, které jim umožní i delší dojezd při vyšších rychlostech.

Pokud si tedy najdete čas a prostor na pravidelné nabíjení, můžete se těšit na ekonomicky i ekologicky šetrnou jízdu – při kratších vzdálenostech dokonce pouze na elektrickou energii. Pokud ale nemáte čas ani chuť trávit desítky minut na nabíječce, a to každých pár desítek kilometrů, vždy se můžete spolehnout na spalovací motor a hustou síť čerpacích stanic.

Samozřejmě i plug-in hybridy mívají svá úskalí. Elektromotor a baterie totiž potřebují svůj prostor, což se obvykle podepíše na zmenšení palivové nádrže a někdy i zavazadelníku. Oba komponenty navíc váží několik desítek kilogramů, což se obvykle projeví na spotřebě vozu při jízdě na benzin i na jízdních vlastnostech. Tím největším problémem však bývá cena, která u plug-in hybridů obvykle patří na vrchol modelové řady.

S rozrůstající se nabídkou elektromobilů, hybridů a plug-in hybridů na trhu však ceny pomalu padají, díky čemuž by se plug-in hybridy mohly stát pro řadu lidí zajímavou alternativou například při každodenním dojíždění několika desítek kilometrů do práce, nebo během častých jízd po městě.

Rozhodli jsme se proto podívat na pětici nejlevnějších modelů, jaké se nám podaří v současné nabídce na českém trhu najít. Shodou okolností se přitom nejlevnější pětice vejde pod hranici milionu korun.

Hyundai Ioniq Plug-in (754.990 Kč)

Vůbec nejlevnějším plug-in hybridem na českém trhu je Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid, který je současně dostupný i v provedení s čistě elektrickým a klasickým hybridním pohonem. Nás ale zajímá provedení Plug-in hybrid, které v aktuální akci pořídíte již od 704.990 korun (standardní cena 754.990 Kč). Nízká cena přitom rozhodně neznamená špatnou nabídku. Ba naopak.

Ioniq Plug-in hybrid kombinuje 1,6litrový zážehový čtyřválec o výkonu 77 kW s elektromotorem o výkonu 44,5 kW, Li-Pol baterií o kapacitě 8,9 kWh a šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Výsledkem je kombinovaný výkon 104 kW (141 k), akcelerace z 0 na 100 km/h za 10,6 sekundy, maximální rychlost 178 km/h a udávaná kombinovaná spotřeba 1,1 litru/100 km (dle měření NEDC). Během našeho redakčního testu se sice spotřeba pohybovala okolo 4,5 l/100 km, je však potřeba dodat, že kvůli omezeným možnostem nabíjení jezdil vůz i několik dní s prázdnou baterií.

Čistě na elektřinu zvládne ujet Ioniq Plug-in hybrid až 63 kilometrů, což ani podle testu kolegy není hodnota příliš vzdálená skutečnosti. V kombinaci plné baterie a plné nádrže se však podle výrobce dostáváme až na dojezd 1.100 kilometrů. Baterii lze dobíjet z nabíječky i domácí zásuvky, přičemž na 100 % by mělo být nabito za cca 2 hodiny a 15 minut. Na trakční akumulátor pak výrobce poskytuje záruku 8 let nebo 200 000 kilometrů. Emise CO2 uvádí automobilka v hodnotě 26 g/km.

BMW 225xe Active Tourer (955.500 Kč)

Najít model značky BMW mezi nejlevnějšími plug-in hybridy na trhu bylo celkem překvapení, zajímavostí však je, že plug-in hybridní 225xe s cenou od 955.500 Kč není ani nejdražší motorizací z nabídky dvojkové řady Active Tourer. Tím je totiž naftový 220d xDrive Active Tourer s cenou od 984.256 Kč.

Základem BMW 225xe Active Tourer je 1,5litrový zážehový tříválec o výkonu 100 kW, který je doplněn o elektromotor s výkonem 65 kW, akumulátor s kapacitou 7,7 kWh a šestistupňovou automatickou převodovku. Na rozdíl od některých jiných plug-in hybridů však BMW umístilo motor k zadní nápravě, což dovoluje výkon obou jednotek sčítat. Tím se dostáváme na skutečně slušných 165 kW (224 k), což stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,7 sekundy, maximální rychlosti až 202 km/h a průměrná spotřeba by se měla pohybovat v rozmezí 2,0 až 2,1 l/100 km. Emise CO 2 automobilka uvádí v rozsahu 46 až 49 g/km.

Díky atypické koncepci může BMW 225xe fungovat jako tradiční benzínová předokolka, čistě elektrická zadokolka, nebo elektrifikovaná čtyřkolka. V případě pohonu na elektrickou energii by měl Active Tourer nabídnout dojezd okolo 41 kilometrů a to při maximální rychlosti až 125 km/h.

Nabíjení je možné z domácí zásuvky i nabíjecí stanice, přičemž ze zásuvky by nemělo trvat déle, než 3 hodiny a 45 minut. Při použití výkonnější nabíjecí stanice by měl čas klesnout ještě zhruba o hodinu.

MINI Cooper S E ALL4 Countryman (975.000 Kč)

MINI Cooper Countryman je především stylovou záležitostí, přesto dokáže nabídnout i hybridní variantu. Pokud ale znáte vlastnickou strukturu MINI, jistě vás nepřekvapí, že hybridní pohon vychází z výše jmenovaného modelu BMW 225xe Active Tourer.

Základem MINI je opět 1,5litrový benzínový tříválec o výkonu 100 kW, který je doplněn o elektromotor o výkonu 65 kW, akumulátor o kapacitě 7,7 kWh a šestistupňový automat. Celkový výkon je tedy opět 165 kWh (224 k), akcelerace z 0 na 100 km/h však trvá 6.8 sekundy a maximální rychlost se snížila na 198 km/h. Spotřeba paliva by se měla pohybovat okolo 2,4 až 2,5 l/100 km, zatímco emise automobilka uvádí v hodnotě 56 g/km. Pokud si však budete chtít užít pověstné jízdní vlastnosti a prim bude hrát spalovací motor, připravte se, že spotřeba může vyletět až nepříjemně vysoko.

Při jízdě na baterky by mělo Mini nabídnout dojezd až 41 kilometrů a to při maximální rychlosti až 125 km/h, praktický test kolegy však ukázal, že tato hodnota je jen velice těžce dosažitelná. Počítejte proto raději s cca 30 kilometry. Kombinovaný dojezd Miniho s plnou baterií a nádrží by se měl pohybovat okolo 500 kilometrů, následné nabití z domácí zásuvky však potrvá opět okolo 3,5 hodiny. U výkonnější nabíječky zhruba o hodinu méně.

Toyota Prius Plug-in (990.900 Kč)

Toyota Prius se stala na dlouhé roky symbolem všech hybridů, od třetí generace je však dostupná i jako plug-in hybrid. Ovšem zatímco tradiční hybridní Prius začíná na ceně 849.900 Kč, Prius se zásuvkou začíná na ceně 990.900 Kč.

Základem Priusu Plug-in je zážehová čtyřválcová osmnáctistovka o výkonu 72 kW, která spolupracuje s elektromotorem o výkonu 52 kW, akumulátorem o kapacitě 8,8 kWh a hybridní převodovkou e-CVT. Kombinovaný výkon je však v případě Priusu pouze 90 kW (122 k), což stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,1 sekundy a maximální rychlosti 162 km/h. Průměrná spotřeba by se měla pohybovat okolo velice příjemných 1,2 l/100 km, v praxi je však potřeba počítat s hodnotou o něco vyšší.

Čistě na elektřinu zvládne Prius ujet až 50 km při maximální rychlost až 135 km/h, což je hodnota, která podle testu kolegy není příliš vzdálená od pravdy. Kombinovaný dojezd sice automobilka neuvádí, nicméně i po vybití baterií se řidič může spolehnout na palivovou nádrž o objemu 43 litrů.

Co se nabíjení týče, nabízí Prius Plug-in hybrid více možností. Za použití kabelu Mennekes je vůz možné dobít již za dvě hodiny. S použitím klasické domácí zásuvky se však čas prodlužuje na cca 3 hodiny a 15 minut. Nevšední zajímavostí je však solární panel na střeše, který by měl prodloužit dojezdovou vzdálenost o cca 5 kilometrů.

Kia Niro PHEV (999.980 Kč)

Svého zástupce mezi plug-in hybridy do milionu korun má i automobilka Kia, jejíž Niro vyjde na 999.980 Kč. Na poměrně velké, prostorné a bohatě vybavené SUV to rozhodně není špatné. Pokud byste ale chtěli ušetřit, nabízí Kia model Nero i v provedení klasického hybridu s nižší výbavou a to za akční cenu od 689.980 Kč. Standardní cena je však 709.980 Kč.

Pod kapotou Niro Plug-in hybrid (PHEV) najdeme 1,6 litrový benzínový čtyřválec o výkonu 77,2 kW, který spolupracuje s elektromotorem o výkonu 44,5 kW, akumulátorem o kapacitě 8,9 kWh a šestistupňovou automatickou převodovkou DCT. Výsledkem je systémový výkon 105 kW (143 k), který stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,8 sekundy a dosažení maximální rychlostí 172 km/h. Velice působivá je však uváděná kombinovaná spotřeba, která by se měla pohybovat okolo 1,3 l/100 km. Emise CO2 se automobilce podařilo srazit na hodnotu 29 g/km.

V čistě elektrickém režimu by měla Kia Niro nabídnout dojezd až 65 km ve městě a 49 km v kombinovaném cyklu (dle WLTP). Nabíjení akumulátoru ze zásuvky by mělo trvat okolo 2,25 hodiny, přičemž s plnou nádrží a baterií by měla být Kia Niro schopna absolvovat cestu dlouhou přes 900 kilometrů.