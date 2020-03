Mini Cooper SE vstupuje na český trh. Také jako elektromobil jezdí jako motokára

Ani Mini se nevyhnulo elektrifikované éře. Po plug-in hybridu přichází s čistě elektřinou poháněným vozem. A my musíme říct, že tohle auto dává smysl.

Mini plně vstupuje do elektrifikované éry. Už od příchodu aktuální generace Mini Countryman je k dispozici i plug-in hybrid, který se mezitím stal třeba na českém trhu hitem – tvoří čtvrtinu prodejů tohoto SUV, a nyní přichází i čistě elektřinou poháněný automobil. Jmenuje se Mini Cooper SE a jeho základem je výchozí třídveřový hatchback.

S jinou karosářskou variantou se v této fázi nepočítá, byť by třeba pětidveřový hatchback mohl dávat větší smysl. Zároveň však nebude těžké elektromobil odvodit také právě od pětidveřového hatche nebo třeba Cabria – všechny používají shodný základ, a tak umístit do něj elektrický pohon už nebude tak náročné, když se to jednou povedlo.

Upravená technika BMW i3

Použitá technika vychází z modelu BMW i3, v tomto případě je však elektromotor umístěn vpředu a roztáčí přední kola – naladěný je pak na 134 kW (BMW i3s má o kilowatt navíc) a 270 N.m. Použité lithium-iontové baterie pak nabízejí kapacitu 32,6 kWh (i3 má v současné podobě dokonce 42,2 kWh). Skládají se mimochodem z 12 modulů, které svým tvarem tvoří písmeno T – umístěny jsou pod podlahou zavazadelníku a pod zadními sedadly, část z nich pak prostupuje až do prostoru mezi předními sedačkami.

Baterie jsou uloženy pod podlahou, tudíž nijak neomezují vnitřní prostor – už tak malý zavazadelník o objemu 211 litrů tak naštěstí nebyl dále zmenšen. Právě kvůli tomu je však Mini Cooper SE o 18 mm vyšší než ostatní varianty tohoto modelu. Hmotnost baterií výrobce neuvádí, pouze tvrdí, že elektrické Mini Cooper SE je o 140 kilogramů těžší než čtyřválcové Mini Cooper S.

V případě rychlonabíječky (stejnosměrným proudem o výkonu 50 kW) se z nuly na 80 % své kapacity dobijí za pouhých 35 minut, doplna to trvá 1,4 hodiny. Při využití 11kW wallboxu se doba prodlouží na 2,5 hodiny (při dobití na 80 %), respektive na 3,5 hodiny (na 100 % kapacity). Českým zákazníkům přitom bude dodávána karta umožňující využití nabíječek ČEZ a PRE.

Kapacita vystačí na ujetí 235 až 270 kilometrů podle metodiky WLTP, což je podle BMW pro tento druh automobilu plně dostačující. Mini Cooper SE je primárně laděno jako auto do města, přičemž takové vozy podle výzkumů denně ujedou zhruba 60 kilometrů, na což dojezd postačí s velkou rezervou.

Hbitý jak motokára

Jako auto do města je ale Mini Cooper SE pěkná raketa. Elektromobily bývají svižné a Mini není výjimkou. Ostatně z 0-100 km/h zrychlí za 7,3 sekundy, na šedesátce je pak už za 3,9 sekundy. Auto opravdu okamžitě reaguje na povel plynem, a to mluvíme už o výchozím režimu Mid. Po přepnutí do Sportu reakce ještě zostří. Módy jsou přitom čtyři – dále už jsou tu jen dva ekologické, Green a Green+, které naopak reakce otupí. Druhý jmenovaný pro snížení spotřeby energie dokonce vypíná topení, klimatizaci nebo vyhřívání sedadel.

Chování vozu pak lze upravit ještě díky dvěma stupňům rekuperace brzdné energie. Mini po sundání nohy z plynu vždy rekuperuje energii – zvolit však lze, jestli málo, nebo hodně. Míru přitom nevolíte prostřednictvím voliče převodovky, jak bývá zvykem, nýbrž přepínačem na středovém panelu.

V každém případě si však Mini zachovává jízdní charakter motokáry, který je pro vozy této značky léta typický. Krátká, několikakilometrová jízda po Praze, neumožnila bližší poznání, již z prvních dojmů však vyplývá, že auto s ochotou mění směr, je neskutečně agilní a zároveň se nejeví zbytečně tvrdé. Výhodou každopádně je nízké těžiště, které je díky bateriím pod podlahou dokonce nižší než u konvenčního Cooperu S.

Stylovka, jak se patří

Mini ale nejsou jen parádně jezdící autíčka, ale také stylovky. A v tomto ohledu Mini Cooper SE není výjimkou. Základní tvar je sice shodný s konvenčním třídveřovým hatchbackem, díky několika specifickým detailům ale má svébytnou tvář.

Hlavním poznávacím znakem je odlišná maska, zaslepená, jen s úzkým průduchem, doplněná žlutým rámem. Právě žlutá barva je typický znak elektrického Mini – objevuje se i na dalších detailech. Originální jsou pak příplatková aerodynamická kola, mají 17 palců, jmenují se Corona Spoke (což v dnešní době není zrovna vhodné) a svým tvarem mají evokovat anglickou zástrčku – zkrátka pro Mini typický hravý znak.

Uvnitř je pak hlavní změnou nový digitální přístrojový štít s 5,5 palci. Grafiku konfigurovat nelze – jen se mění nápis podle zvoleného jízdního režimu. Vlastně to ale nevadí, uprostřed zvýrazněná aktuální rychlost doplněná o stav baterie a využití síly po stranách je krásně přehledná. Snad jen dojezd by mně nevadilo zvýraznit více.

A co cena?

Základní výbava pak oproti konvenčním variantám se spalovacím motorem přidává 16palcová kola, navigaci, tempomat, diodové světlomety, sportovní přední sedadla nebo dvouzónovou automatickou klimatizaci.

To alespoň částečně kompenzuje cenovku 882.500 korun. Ta vzhledem k velikosti auta rozhodně není nízká, jenže ve světě elektromobilů to tak zkrátka funguje – bez pobídek ani na českém trhu levnější nebudou. A co víc, takové BMW i3 je ještě mnohem dražší, jeho základní cena aktuálně činí 1.043.900 korun. A když vezmeme v potaz, že konkurenční Honda e začíná na částce 899.900 korun, vyplyne nám, že na poměry elektromobilů ta cenovka vlastně tak špatná není. Pořád ale platí, že elektrovůz musíte opravdu hodně chtít, abyste za něj takovou částku dali.

Výbavu pak lze rozšířit prostřednictvím několika paketů. Konkrétně M za 93.444 korun vedle „britského zeleného“ laku přidává mimo jiné 17palcová kola, bezklíčové odemykání, zadní parkovací kameru, vyhřívaná přední sedadla, přepínání tlumených a dálkových světel, rozpoznávání dopravních značek a zadní parkovací čidla.

Mini Cooper SE – srovnání s konkurencí Model Mini Cooper SE BMW i3s Honda e Peugeot e-208 Největší výkon [kW] 134 135 100 100 Točivý moment [N.m] 270 270 315 260 Max. rychlost [km/h] 150 160 145 150 Zrychlení 0-100 km/h [s] 7,3 6,9 9,0 8,3 Komb. spotřeba [kWh/100 km] 13,2 14,0 17,2 ? Kapacita baterií [kWh] 32,6 33,2 35,5 50 Udávaný dojezd [km] až 270 až 245 222 až 340 Základní cena [Kč] 882.700 1.149.200 899.900 810.000

Závěr

První dojmy z krátké jízdy s Mini Cooper SE po Praze naznačují, že tenhle elektromobil vlastně dává smysl. Elektrický pohon se mu hodí pro jeho primární užití ve městech. Cena je v rámci této značky adekvátní – Mini samo o sobě je prémiové zboží, a tak základních 885.300 korun zase tolik nevybočuje z nabídky značky. Byť podobně výkonný Mini Cooper S je samozřejmě levnější – stojí 681.200 korun. Navíc BMW i3 se shodnou technikou stojí přes milion.

A hlavně, i jako elektrovůz si Mini zachovalo svůj typický charakter – díky nízkému těžišti pořád jezdí jak motokára. Šanci na úspěch tak má, i díky tomu, že na český trh vstupuje dříve než úhlavní rivalové jako Honda e a Fiat 500e, kteří nepochybně budou cílit na stejnou klientelu.