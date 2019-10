Ministerstvo řeší zvýšení povolené rychlosti na dálnicích. Kde všude bychom mohli jezdit 140 km/h?

Na českých dálnicích je už více než 20 let stanoven rychlostní limit na 130 km/h. Takové omezení platí od roku 1997, kdy došlo ke zvýšení maximální povolené rychlosti na dálničních úsecích z tehdejších 110 km/h. Po letech by mohlo dojít k dalšímu posunu hranice, ministerstvo dopravy zvažuje, že by na vybraných úsecích povolilo rychlost až 140 km/h.

O takovém kroku se mluvilo už za dob Dana Ťoka, nyní ale dostává reálnější obrysy. Novelu zákona o pozemních komunikacích, která bude maximální povolenou rychlost na dálnicích řešit, chce ministerstvo předložit vládě už během tohoto podzimu. Příprava novely se však pozdržela, návrh sice už prošel meziresortním řízením, ministerstvo ale stále řeší vybrané připomínky k legislativní změně.

Zatím tak není jasné, kdy se novela dostane na stůl vlády a zda bude schválena. Poté navíc stejně zamíří k projednání do parlamentu, a tak reálně zavedení stočtyřicítky může ještě nějakou dobu trvat.

Ministerstvo každopádně argumentuje tím, že by zvýšení povolené rychlosti zlepšilo komfort uživatelů dálnic, zefektivnilo využití nových dálničních úseků a vylepšilo plynulost provozu.

I s ohledem na toto vysvětlení vyplývá, že by limit 140 km/h nebyl zaveden plošně, ale jen na vybraných úsecích. Konkrétně by mělo jít o rovné úseky dálnic, kde by vyšší povolená rychlost neměla vliv na bezpečnost provozu.

Konkrétně se nad zvýšením omezené rychlosti uvažuje na úseku D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Klimkovicemi, na D2 mezi Chrlicemi a hranicemi se Slovenskem, D11 mezi Jirny a Hradcem Králové nebo většině D5. Naopak na D1 mezi Prahou a Brnem by zůstala stotřicítka, stejně jako na pražském okruhu (D0).

Česká republika není jediným státem, který dnes nad zvýšením rychlostních limitů na dálnici uvažuje. Stejné plány existují také u našich sousedů. Slovensko dokonce začíná tento měsíc 140km/h hranici testovat, a to na 38 kilometrů dlouhém úseku tamější dálnice D1 mezi Popradem a Prešovem. Pokud testování proběhne v pořádku, limit by mohl být zvýšen na těch úsecích, které splňují všechny stavební, technické a bezpečnostní předpoklady. Rakousko pak stočtyřicítku testovalo na dvou úsecích dálnice A1. V rámci měření vyšlo najevo, že v daných úsecích sice mírně vzrostly emise oxidu uhličitého, zato v nich ubylo nehod.