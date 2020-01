Mitsubishi ASX 2.0 Mivec vs. Nissan Qashqai 1.3 DIG-T – Seniorská liga

Mezi SUV přichází jedna novinka za druhou, Mitsubishi ASX už ale patří mezi letité pamětníky. Stálicí je i druhá generace Nissanu Qashqai. Daří se těmto modelům držet krok s konkurenty a umějí využít své zkušenosti?

Dojem, cena, prostor Kategorie kompaktních SUV se prozatím zdá být neoriginálním a téměř jistým receptem na úspěch. Většina výrobců se tedy snaží nabídnout co chvíli nový model, či mít v tomto segmentu hned dva trochu jinak koncipované zástupce. Nebývalého úspěchu se dočkal i jeden ze zakladatelů Nissan Qashqai, který přišel v roce 2007 jako nástupce tradičního hatchbacku Almera. Zpočátku se na něj všichni dívali divně a nechápali ani komplikované jméno, ale netrvalo dlouho a stal se s něj obrovský trhák. Že příchod tohoto modelu byl dobrý tah, dokládá i druhá generace, která se nabízí od roku 2013. Postupem doby se podobný recept a vábničku na zákazníky pokoušely najít i další automobilky. Mezi prvními bylo i Mitsubishi, které mělo zkušenosti především s offroady. Celkem logicky se tedy vydalo i odlehčenou cestou mezi víceúčelová SUV. Model ASX se představil již v roce 2010, a jelikož se jedná o stále tutéž generaci, je to vůbec nejstarší zástupce v daném segmentu. Samozřejmě se toho za tu dobu na voze mnohé změnilo. Důvody, proč jsme si ASX vybrali do testu, tak nejsou nijak nostalgické. Ryze pragmaticky chceme porovnat, zda se díky druhému, výraznému faceliftu z letošního roku dokáže udržet v kurzu. Předělané tváře Vnějšími rozměry si jsou vozy velmi podobné. Mitsubishi měří 4365 mm, nissan je jen o 29 mm delší, je taky o něco širší a zároveň nižší. ASX však navzdory kratší délce těží z delšího rozvoru 2670 mm vs. 2646 mm u qashqaie. Oba působí příjemně kompaktně a z žádného úhlu nemáte pocit disproporce. Každý z nich nicméně přistupuje k vnějšímu designu úplně jinak. Pro tři diamanty jsou typické spíše ostré hrany a jednodušší základní linie. S faceliftem ASX ještě více zdůrazňuje chromované X na předním nárazníku a mohutněji se tváří také samotná mřížka chladiče. Hlavní světlomety se zmenšily a posunuly výše, mlhovky a směrová světla tvoří čtyři samostatné segmenty po okrajích nárazníku. Spodek zůstává holý bez lakování, což vůz opticky zvedá a dodává mu na pocitu větší offroadovosti. Zezadu se toho změnilo méně, upoutá však nápaditější grafika koncových svítilen, mlhovka umístěná uprostřed nárazníku i mohutnější tvarování spodku nárazníku. Nissan Qashqai se v aktuální podobně prodává od roku 2017, kdy prošel taktéž vizuálně radikální proměnou. Přední maska se protáhla níž do nárazníku, kde výrazné chromované véčko lemuje ještě lesklý černý plast. Boubelaté tvary tím trochu ustoupily do pozadí, stále však převládají a proti mitsubishi více zaujme i mohutnější zprohýbání dveří. Mitsubishi ASX 2.0 Mivec AWD CVT – Když jeden dělá totéž Jednoduchost versus baroko Interiéru qashqaie po faceliftu dominuje zploštělý volant z micry a na pohled i dotek příjemné materiály. Podobně jako u většiny vozů této kategorie jsou v horní části měkčené a ve spodku tvrdé. Aktuálně dodávané vozy již mají jiný multimediální systém než testovaný model. Prý je o velký kus lepší. My si to však budeme moci vyzkoušet až příště. S rozmístěným ostatních ovladačů ani tlačítek nemáme žádný problém, chválíme tradiční ovládání klimatizace včetně odděleného displeje. Volant se sice může zdát trochu přeplácaný, ale ve všem se zorientujete rychle. Z praktických věcí jsou jediným zásadním přešlapem chybějící dojezdy oken s výjimkou řidičova, to se však týká i druhého Japonce. Mitsubishi navzdory modernizaci působí uvnitř hodně zastarale. Nový Eclipse Cross, kterému se zvnějšku ASX snažilo přiblížit, je o světelné roky dále. Měkčené plasty však najdeme na vrchu palubní desky i zde. Pozitiva vidíme na nekomplikovaném nastavování manuální klimatizace a zachování otočných ovladačů infotainmentu. Běžné funkce jako naladění rádia jsou také intuitivní, ale třeba ovládání navigace s nepříliš dobře naroubovaným softwarem od TomTomu jde na nervy. Mitsubishi ASX 1.6 DI-D 4WD vs. Opel Mokka 1.6 CDTI 4x4 Zastaralá je grafika palubního počítače na malém displeji mezi budíky a chybí i více pamětí pro počítání průměrné spotřeby. Nemoderně vypadá také dlouhá řadicí páka, která je umístěna přímo na podlaze, nikoli na vyvýšeném tunelu. Hodně papírově pak působí dveře včetně laciných výplní. Celkově tak i levná Dacia Duster vypadá uvnitř lépe. Druzí za dacií Mitsubishi ASX a Nissan Qashqai patří mezi kompaktními SUV k těm nejdostupnějším, odstup od nejlevnějšího dusteru je však i tak značný. V případě mitsubishi začíná nejnižší akční cena na 415.000 Kč za výbavu Inform, která obsahuje jen to nejnutnější – klimatizaci, dešťový a světelný senzor, elektrická zrcátka nebo elektrické ovládání všech oken. Všechny výbavy jsou pevně specifikované, a chcete-li třeba zadní parkovací senzory, kožený volant, tempomat či litá kola, musíte si zvolit Invite za 444.850 Kč. Prakticky jediným příplatkem s výjimkou metalízy je parkovací kamera s navigací a sadou bluetooth za 24.990 Kč. Například automatická klimatizace se však nabízí jen k nejvyššímu stupni Intense (od 529.850 Kč). I Nissan sází na akční ceny a nejlevnější qashqai začíná na 449.990 Kč, ten již má rádio s bluetooth, tempomat, manuální klimatizaci, všechna elektrická okna a elektrická zrcátka. Připlatit si lze jen za základní paket asistenčních systémů, který obsahuje i přední a zadní parkovací senzory, dohromady za 13.300 Kč. Z našeho pohledu považujeme za optimální druhý stupeň Acenta s parkovací kamerou, dvouzónovou klimatizací, dešťovým a světelným senzorem, 17“ litými koly, koženým volantem a mlhovkami. Vyšší výbavy přidávají především další asistenční systémy, adaptivní tempomat, diodové světlomety nebo lepší audiosystém. Pořizovací náklady Dacia Duster 1.3 TCe 110 kW (etalon) Mitsubishi ASX 2.0 Mivec 110 kW Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 103 kW Základní cena 340 900 Kč (Comfort) 415 000 Kč (Inform) 449 990 Kč (Visia) Cena verze Světa motorů 340 900 Kč (Comfort) 444 850 Kč (Invite) 449 990 Kč (Visia) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická klimatizace 8000 Kč Ne Ne Bixenony/světlomety LED Ne/Ne Ne/Ano Ne/Ne Vyhřívání předních/zadních sedadel 6000 Kč/Ne Ano/Ne Ne/Ne Zadní/zadní a přední parkovací senzory 6000 Kč/Ne Ano/Ne Ne/13 300 Kč Litá kola 15 000 Kč (16“) Ano (16“) Ne Navigace 16 000 Kč 24 990 Kč Ne Tempomat Ano Ano Ano Bezklíčkové ovládání Ne Ne Ne Metalíza 13 900 Kč 15 000 Kč 16 000 Kč Rezerva dojezdová/plnohodnotná 1800/2000 Kč Ne/Ne Ano/Ne Porovnání cen 340 900 Kč (100 %) 444 850 Kč (o 30 % horší) 449 990 Kč (o 32 % horší) Známka* 1,00 2,50 2,50 Pořadí 1. 2. * Známka za cenu, výbavu a servisní náklady. Jednoduchost má navrch Uvnitř sice mitsubishi působí jako ze staré školy, ale nabídkou místa boduje. Jednoduše tvarovaná a mělká palubní deska řidiče nijak neutiskuje a vpředu panuje příjemná vzdušnost. Díky tenčím sloupkům je v ASX více místa v oblasti ramen než v qashqaii. Mitsubishi ASX po dalším faceliftu odhaluje české ceny. Pořídíte ho výhradně s dvoulitrem V loktech jsou na tom oba vozy podobně. V nissanu je vše v interiéru trochu mohutnější, ať se jedná o sedadla, obložení sloupků, či plastové výplně dveří. Na podélné prostornosti se to však neprojevuje a přes menší rozvor jsme naměřili místa téměř stejně. I zde se tak vzadu posadí dlouhonozí jedinci, mitsubishi však daleko lépe podepírá stehna a výrazně pohodlnější je rovněž prostřední sedák. Na delší jízdy je tedy jednoznačným favoritem. Navíc i zde má ASX náskok v ramenou, takže při jízdě v plném obsazení se poskládáte daleko lépe. Slušný prostor nabízí také ve vertikálním směru, testovaný qashqai byl v tomto limitován především panoramatickou střechou. Doporučujeme ji tedy spíše oželet. Kouzelná sada K zavazadlovému prostoru přistoupili u českého zastoupení Mitsubishi specificky a vědomi si potřeb tuzemských zákazníků se rozhodli vytvořit „zvětšovací sadu“. V praxi to znamená, že vyjmuli všechny věci zpod podlážky, tedy rezervu i povinnou výbavu, a dno snížili. Povinná výbava a dojezdová sada se následně přemístily do levého podběhu, kde vše zabírá méně místa. Oceňujeme nápad, celkové provedení je trochu amatérské. Vadí zejména zvlněná plocha, vyrovnávací podložka by se zde bývala hodila. Omezující je i sama absence rezervy, která definitivně degraduje SUV a jeho možnosti pohybu mimo zpevněné komunikace. Samozřejmě tuto sadu si objednávat nemusíte, bez ní je objem kufru 406 místo 488 litrů a logicky se zmenší hlavně jeho výška. Qashqai se prezentuje jako klasické SUV a nabízí nepříliš skladný kufr s objemem 410 litrů. To dokáže překonat i celá řada podobně dlouhých hatchbacků. Na etalon v podobě karoqu s 588 litry nissan výrazně ztrácí. Samotnou využitelnost snižuje malá výška, kvůli které není možné vršit zavazadla na sebe. Za volantem opět modernizovaného Mitsubishi ASX. Staré, ale dobré Pomoci si lze vyjmutím mezipodlahy, avšak větší výška 51 cm není dostupná v celé délce, takže před zadními opěradly vznikne schod. V případě qashqaie můžeme pochválit aspoň pečlivě čalouněné boky, dva subtilní háčky na bocích toho příliš neudrží, ale lepší než žádné jako v mitsubishi. V jeho případě jsou navíc boky z tvrdého plastu, což u této kategorie považujeme za nemístné šetření. Údaje o testovaných vozidlech Mitsubishi ASX 2.0 Mivec Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 176/6 175/6 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 94-101/96 89-96/91 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 0-7/0 0-2/0 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 147/148 148/147 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 135/140 130/135 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 52 x 53/47 x 48 51 x 51/50 x 51 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 62 x 51 63 x 50 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 83 x 101 84 x 103 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 78/186 80/190

Motor, jízda Dva přístupy Mitsubishi se jako jedna z mála automobilek drží klasického atmosférického zážehového motoru. Po modernizaci došlo k nahrazení šestnáctistovky novým dvoulitrem, který produkuje 110 kW a 195 Nm. Motor řady 4J11 využívá proti předchozímu dvoulitru 4B11 (dříve například v outlanderu) osmiventilovou techniku, což by mělo přispět ke snížení hmotnosti i redukci setrvačných hmot. Zachováno nicméně zůstalo variabilní ovládání ventilů, shodný je i blok motoru se čtvercovým vrtáním a nepřímé vstřikování MPI. Proti dnešním zvyklostem je jednotka spojena pouze s pětistupňovou převodovkou. Nissan Qashqai dCi 130 All Mode 4x4-i – Najdi čtyři rozdíly! Nissan v qashqaii nahradil nepřesvědčivou přeplňovanou dvanáctistovku (slabé jízdní výkony, vysoká spotřeba) novou třináctistovkou ze společné kooperace Renaultu s Mercedesem. A jak se dočtete dále, rozhodně si polepšil nejen hodnotami na papíře. Agregát u Nissanu označovaný jako 1.3 DIG-T nabízí 103 kW a 240 Nm, předchozí jednotka měla 85 kW a 190 Nm. Nejedná se sice o kdovíjakého tahouna už od nízkých otáček (pod 2000 min-1 toho moc nepředvádí), o to lépe ale táhne zejména ve středním pásmu od 2500 či 3000 min-1 výše. Navíc se nechá točit bez pocitových známek vadnutí až za 6000 min-1. Odstupňování šestistupňové převodovky je dlouhé tak akorát, při 130 km/h točí motor na šestku 2900 min-1. Z porovnání tabulkových hodnot zrychlení z nuly na sto (10,9 vs. 10,6 s dokonce ve prospěch staršího 1.2 DIG-T) a maximální rychlosti (196 km/h vs. 185 km/h ve prospěch 1.3 DIG-T) nevyniknou přednosti nového motoru nijak zřetelně, proto přinášíme pár našich naměřených hodnot. Největší slabinou předchozí jednotky byla mizerná pružnost, čas potřebný pro zrychlení 60-100 km/h na čtyřku činil 11,7 s, dnes 7,6 s. Ještě větší rozdíly jsou při měření 80-120 km/h na pětku (19,9 s vs. 11,5 s) a šestku (29,6 s vs. 14,0 s). Hodnoty třináctistovky jsou v dnes rámci konkurence velmi dobré. Nyní přejděme k dvoulitru v ASX. Ten má hodnoty nejvyššího točivého momentu i výkonu posunuty vysoko v 4200 min-1, respektive 6000 min-1. Plyne z toho jediné – pokud chcete výraznější zrychlení, musíte motor točit minimálně od 3000 min-1 výše, při předjíždění doporučujeme začínat na 4000 min-1. Poté jede motor už slušně. Bohužel v době turbomotorů jsme vytáčení odvykli a řadě lidí může vadit, že kolem 2000 min-1 se neděje nic. Nissan Qashqai DIG-T 160 vs. Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4x4 – Je větší a dražší auto skutečně… Zpřevodování je o něco kratší než u nissanu, ve 130 km/h dvoulitr točí 3200 min-1, ani tak to však nestačí na konkurenceschopnou pružnost. Hodnoty zrychlení 11,8 s (60-100 km/h na čtyřku) a 20,9 s (80-120 km/h) na pětku rozhodně nenadchnou. I kvůli pětistupňové převodovce s většími přeskoky se musíte snažit, abyste při svižné jízdě udrželi motor v otáčkách. Stejný apetit Je až neuvěřitelné, že přes zcela odlišný přístup se oba motory takřka přesně shodnou ve spotřebě, a to i v různých režimech. Na dálnici jsme se pohybovali lehce přes 8 l/100 km. Jízda po běžných silnicích činila asi 6,3 l/100 km, dynamický styl necelých devět litrů a konzumace po městě se pohybovala kolem 7,5 l/100 km, tedy stejně jako celkový průměr. Údaje o testovaných vozidlech Mitsubishi ASX 2.0 Mivec Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Motor, ventilový rozvod zážehový, R4, DOHC přeplňovaný zážehový, R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1998 1332 Největší výkon (kW/min-1) 110/6000 103/5000 Největší točivý moment (Nm/min-1) 195/4200 240/1600-3500 Převodovka 5° manuální 6° manuální Délka x šířka x výška (mm) 4365 x 1770 x 1640 4394 x 1806 x 1590 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2670, 1525/1530 2646, 1565/1560 Standardní pneumatiky 215/70 R16 215/65 R16 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1430/615 1375/570 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 710/1300 687/1300 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 488/1219 410/1585 Objem nádrže paliva (l) 63 65 Nejvyšší rychlost (km/h) 190 193 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11,7 10,9 Emise CO 2 (g/km) 154 158 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 8,5/5,7/6,7 7,0-7,3 (WLTP) NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 11,8 7,6 Pružnost na 5./6. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 20,9/– 11,5/14,0 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 3300 2900 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 44,8 39,9 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 48,3/87,0/122,9 46,2/84,3/122,3 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 7,4 7,5 Léta znát nejsou Oba vozy využívají nezávislého zavěšení vpředu se vzpěrami McPherson a vzadu s víceprvkovým zavěšením. Mitsubishi má jako správný sourozenec velkých offroadů značky větší průměr kol včetně pneumatik. V případě základních, šestnáctipalcových kol je rozměr 215/70, qashqai má u stejného průměru kol obutí 215/65. Testované vozy měly shodně příplatkové osmnáctky, které si stále zachovávají dostatečně vysokou bočnici pro nástrahy českých silnic. S tlumením nerovností se zvláště ASX vypořádá opravdu se ctí a neobtěžuje posádku téměř žádnými rázy. Qashqai občas nějakou tupou ránu propustí, ale i tak nabízí dostatečný komfort. Zázraky se nekonají V zatáčkách si libuje málokteré SUV, mitsubishi ani nissan nejsou výjimkou. Počínají si čitelně a v rámci kategorie představují běžný průměr. Radost z jízdy kazí v obou případech řízení. U mitsubishi má zbytečně velký převod a v nissanu se zase příliš nepodařilo naladit posilovač řízení, takže volant klade při otáčení umělý odpor. ASX má při prudších rozjezdech výrazné problémy s trakcí. Protiprokluzový systém zasahuje pozdě a necitlivě, takže kola se protáčejí. Poté přijde zásah elektroniky, která drasticky seškrtí výkon motoru a místo rychlého rozjezdu sebou mitsubishi jen škube. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T vs. Škoda Karoq 1.0 TSI – Agenti písmene Q Při vyhýbacím manévru se podvozek ASX ukazuje ve slušném světle. Jistá nedotáčivost se sice dostavuje, ale v rámci kategorie vůz celkem ochotně poslouchá povely řidiče. Opět nám však trochu vadily opožděné zásahy stabilizace, včasnou reakcí by dokázala přispět k lepšímu držení stopy a řidiči by usnadnila práci. Nissan při prvním náznaku prudké změny směru okamžitě začne prudce brzdit, počíná si dosti neplynule, ale dokáže udržet požadovaný směr. U nissanu můžeme pochválit brzdy, které i na zimních pneumatikách dokázal ze stovky zabrzdit pod 40 metrů.

Závěr Závěr Ani jeden z vozů nepatří v rámci segmentu mezi nejlepší, už dlouho se nestalo, že by na vítězství stačila známka 2,00. Na Mitsubishi ASX je stáří cítit především z interiéru, na druhou stranu kromě navigace nás v něm vyloženě nic neštvalo a díky účelně řešenému prostoru se nikdo netísní. Dvoulitrový atmosférický motor nezklame, jen nesmíte čekat pružnost dnešních turbomotorů. V tomto ohledu qashqai s přeplňovanou třináctistovkou drží krok s dnešní uspěchanou dobou daleko lépe a celkově působí nissan fortelnějším a modernějším dojmem. Při jízdě nám u mitsubishi vadilo horší nastavení elektronických systémů, které reagují pozdě a necitlivě. Nissan na tom je z hlediska trakce o poznání lépe. Komfortem sezení i podvozku ale za starším mitsubishi zaostává, o vítězství ho to ale nepřipravilo. Oba vozy jsou zajímavé především cenou a pro ty, co nemusí mít jen to nejnovější, můžou představovat zajímavou volbu. Hodnocení (Za testované oblasti se uděluje známka od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům.) Mitsubishi ASX 2.0 Mivec Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DOJEM Design 1,50 1,50 Dílenské zpracování 2,50 1,50 PROSTOR A POHODLÍ Prostornost 1,50 2,00 Sedadla 1,50 2,50 Zavazadelník a variabilita 1,50 2,00 Ovládací prvky 3,50 2,50 MOTORY A ZPŘEVODOVÁNÍ Dynamika 1,50 1,50 Pružnost 3,00 1,50 Spotřeba 2,00 2,00 JÍZDA Řazení 3,00 2,50 Řízení 2,50 2,50 Brzdy 2,00 1,50 Ovladatelnost 2,50 2,50 Jízdní komfort 1,50 2,00 CELKEM Výsledná známka 2,14 2,00 Závěrečné pořadí 2. 1. Pořadí 1. Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 2. Mitsubishi ASX 2.0 Mivec PLUSY Moderně působící interiér Solidní prostornost Robustnější zpracování Dobrý zátah ve vyšších otáčkách Příjemně pružný a dynamický motor Komfortní odpružení Solidní brzdy Pohodlná sedadla MÍNUSY Malý zavazadelník Zastaralý interiér a komplikované

ovládání navigace Méně pohodlné sezení zejména

Pořadí 1. Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 2. Mitsubishi ASX 2.0 Mivec PLUSY Moderně působící interiér Solidní prostornost Robustnější zpracování Dobrý zátah ve vyšších otáčkách Příjemně pružný a dynamický motor Komfortní odpružení Solidní brzdy Pohodlná sedadla MÍNUSY Malý zavazadelník Zastaralý interiér a komplikované

ovládání navigace Méně pohodlné sezení zejména

vzadu Problémy s trakcí Umělý účinek posilovače řízení Necitlivě naladěný pedál plynu Nevalné zpracování kufru PRŮMĚR CELKEM 2,00 2,14 Jak známkujeme Známky se odvíjejí od nejlepšího auta v dané kategorii a hodnoceném parametru. Měřitelné veličiny známkujeme podle odstupu od lídra. Nově hodnotíme po půl stupních. Do 5 % ztráty přidělujeme ještě známku 1,00, dále je stupnice po 10 %. Za odstup 5 až 15 % dáváme 1,50, za 15 až 25 % 2,00 atd. Příklad: Nejlevnějším kompaktnímu SUV se zážehovým motorem o výkonu 96 až 117 kW a s výbavu dle Světa motorů je Dacia Duster 1.3 TCe 110 kW Comfort za 340.900 Kč. Dostává tedy jedničku, stejně jako auta s cenou do 357.945 Kč. Za cenu od 357.946 Kč do 392.035 Kč udělíme známku 1,50 atd. Podobně postupujeme i při subjektivním hodnocení (vzhled, zpracování), vždy vyčíslujeme odstup od nejlepšího. Známku můžeme dále upravit, pokud chceme zohlednit například extrémně bohatou výbavu, nadstandardní záruku a podobně. Známka za oddíl Cena a výbava není součástí celkového hodnocení! Jedná se o samostatnou disciplínu. Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.

