Mitsubishi Eclipse Cross – Třetí proměna
Za posledních třicet let to vypadá, že jen málo aut změnilo svoje zaměření, charakter a tvar více než Mitsubishi Eclipse. S přídomkem Cross přichází v druhé generaci a ta je čistě elektrická.
Mitsubishi Eclipse Cross je pro japonskou značku srdcovkou. Spolu s outlanderem stál při rozmachu mobility do zásuvky a na rozdíl od něj vydržel až do dnešních dní. A zatímco dosud jezdil na baterky i benzin, novinka sdílí základ v platformě Ampére CMF-EV, vyvinuté čistě pro elektromobily.
Nový model je větší než předchůdce, o čemž vypovídá délka 4470 mm a šířka 1860 mm, zatímco výška 1570 je menší. Pokud vám taky připomíná poslední Renault Scenic, nejste daleko od pravdy. Základ je pro oba modely do velké míry stejný, podobně jako v případě coltu a clia, capturu a ASX či symbiozu a grandise, který jsme si mohli naživo prolézt také. V případě sourozenců Scenic/Eclipse Cross ale designéři dostali trochu volnější ruce.
Tak třeba tvář eclipsu je úplně nová a navazuje na designérský jazyk značky „Dynamic Shield“, česky „Dynamický štít“. Motiv brnění zdůrazňují dva panely pod předními světlomety, které jsou vždy lakované matnou stříbrnou barvou, čelní maska zase spoléhá na šrafování ve tvaru včelího plástu. Přepracovaná byla i zadní část s novými dekoracemi ve sloupku C, které eclipsu propůjčují dramatičtější postoj.
Lehce odlišné jsou i dekorace ve spodní části bočních dveří, zadní svítilny dostaly černé vizuální propojení a odlišný nárazník. Jiný je i design litých kol a čtveřice výbav Inform, Invite, Intense a Instyle. Uvnitř jsou odlišnosti od scenicu minimální, je zde nový střed volantu a ze zadní loketní opěrky zmizely kontroverzní držáky na telefon. Kabina tak spoléhá na ty samé 12,3" displeje a skvělý operační systém od Googlu. Potěší i ponechání praktického systému vypínání asistentů nastavitelným tlačítkem „My Safety“. Co nám každopádně Francouzi před dvěma lety při uvedení svojí verze stylového elektromobilu neřekli, je to, že i na jeho vývoji se podíleli konstruktéři Mitsubishi. Ostatně, s konstrukcí elektromobilů mají hodně zkušeností, jak nám v Bruselu dokazoval i krásný vystavený exemplář prvního elektromobilu značky i-MIEV.
Ať už je ale původ jakýkoliv, eclipse má podobně jako jeho sourozenec dobře nabito. Přinese ještě i vylepšení ve formě rychlejšího nabíjení, dosavadní maximální nabíjecí výkon 100 kW platformy dostane posílení o tučných 70 kW. Mimořádně pozitivní je palubní třífázová AC nabíječka na 22 kW. Kapacita baterie je shodných 87 kWh, později by měla přijít verze s menším akumulátorem a dostupnější cenovkou. Automobilka tvrdí, že verze s dlouhým dojezdem bude umět dojet až 600 km daleko na jedno nabití. Nabídne také výkon 160 kW a točivý moment 300 Nm, který posílá na přední kola. Stačí na maximální rychlost 170 km/h a zrychlení z nuly na stovku za 8,4 s.
Eclipse Cross tak má i v třetím pokračování slušně nabito, byť opět úplně jiným stylem než u dvou předchozích nosičů slavného jména. Uvidíme, jak jej zákazníci přijmou, ale na ceny či datum uvedení na náš trh si ještě budeme muset chvíli počkat.
Zdroj: Svět motorů