Mitsubishi L200 Double Cab 2.2 DI-D (110 kW) – Stejně schopné, více komfortní

Oranžový testovaný exemplář (metalíza přišla na 17.000 Kč) přijel do redakční garáže v nejvyšší výbavě Instyle, což kromě jiného znamená diodovou světelnou techniku či osmnáctipalcová kola z lehkých slitin (s pneumatikami 265/60 R18). A protože výbava všechno podstatné nabízí již ve standardu, připlácelo se jen za nástavbu Hardtop (+56.511 Kč), vanu do korby (+5382 Kč) a konečně tažné zařízení (+10.480 Kč).

V náročnějším terénu, kdy do podmínek promluví třeba i nepříznivé počasí, už se vyplatí pohrát si s možnostmi čtyřkolky. Nenaložené mitsubishi jsme zkusili potrápit v jednom prudkém lesním krpálu krátce po dešti, ani tady se obuto do univerzálních pneumatik nenechalo zahanbit a statečně – byť pozvolna – vyšplhalo až na vrchol. Japonci nezapomněli, pro co jsou pick-upy určeny primárně a pořád myslí na jejich schopnosti mimo zpevněné cesty.

Navíc co mitsubishi ztrácí na dálnicích, to svému majiteli směle kompenzuje v náročném terénu. Se světlou výškou 205 mm (235 mm mezi nápravami), předním nájezdovým úhlem 30°, zadním 22°, přejezdovým 24° a konečně maximálním bočním náklonem 45° si to ostatně může dovolit. Začínáme zlehka lesní cestou s kořeny, kde si stále můžeme dovolit svižnější tempo. Přes většinu nerovností se auto přenese hravě, i s těmi většími se ale vyjma jemného zhoupnutí vypořádává bez problému.

Překvapivě obstojný je projev také na dálnici. Motor při ustáleném tempu zůstává dobře odhlučněný, zvýšený hluk už ale pozorujeme od podvozku a doplňuje jej výraznější aerodynamický svist kolem zrcátek. Tady už si dnes většina SUV počíná lépe, rozhodně to ale neznamená, že by dlouhé dálniční přesuny měly být nějakým utrpením.

Nejnovější provedení japonského pick-upu jen dokazuje, jak velký krok udělaly v posledních letech užitkové vozy směrem k osobním automobilům. Minimálně co do komfortu a odhlučnění. Motor je při klidné jízdě kultivovaný, vědět o sobě dá až v nejvyšších patrech otáčkoměru. Žádné dynamické výkony a působivé pružné akcelerace od tohoto mitsubishi neočekávejte, od prvního prošlápnutí plynového pedálu je patrné, že motor má radši pohodu než mrštnost, což podtrhuje sladění s převodovkou. Ta si ve většině každodenních situací počíná příkladně, občas jsme ale zaznamenali cuknutí při přeřazení.

Standardně se pohonná jednotka pojí se šestistupňovým manuálem, připlatit si ale můžete za samočinnou šestistupňovou převodovku od Aisinu. L200 nabízí dva druhy pohonu všech kol. Varianta Easy Select pro základní výbavu není nic víc než přiřaditelná přední náprava. Ve vyšších výbavách je ale tento systém nahrazen řešením Super Select-II pro dražší verze. To nabízí stálý pohon všech kol doplněný o redukční převod, stejně jako možnost uzavřít centrální diferenciál. Všechny varianty L200 jsou pak vybaveny uzávěrkou zadního diferenciálu. Novinkou je volba jízdních režimů pro štěrk, bláto, písek či kamení. Elektronika upravuje chod motoru, samočinné převodovky, ale třeba i brzd, aby byla trakce na daném povrchu co nejlepší.

Závěr

Japonský pick-up dnes pořídíte od 717.350 Kč. To je ale řeč o verzi Club Cab s jedním párem dveří, jejíž výbava není tak bohatá a nemůže mít ani samočinnou převodovku. Provedení Double Cab stojí 754.250 Kč, doporučili bychom ale bohatší výbavu Intense za 833.650 Kč (+40.000 Kč při volbě automatu). I náš po strop vybavený kus by se vešel do jednoho milionu korun, kdybychom si tedy vystačili bez černé nástavby.

Mitsubishi L200 nepřineslo v rámci modernizace žádnou revoluci, on to vlastně ale ani nikdo nečekal a nepotřeboval. Japonský pick-up se pořád prezentuje jako schopný pracant, který uveze a odtáhne hodně za jakýchkoliv podmínek. K tomu všemu pak nyní zvládá přihodit atraktivnější vzhled, stejně jako komfortní naladění podvozku a bohatou výbavu. Jasně, papírově dva-dvojka s výkonem 110 kW neohromí, tady by určitě slušela možnost volby mezi tímto a silnějším agregátem. Zákazník by se v takovém případě určitě nezdráhal trochu víc plácnout přes kapsu.

Nejlevnější verze modelu 754.250 Kč (2.2 DI-D/110 kW Invite) Základ s testovaným motorem 873.650 Kč (2.2 DI-D/110 kW Intense) Testovaný vůz bez příplatků 954.650 Kč (2.2 DI-D/110 kW Instyle) Testovaný vůz s výbavou 1.043.023 Kč (2.2 DI-D/110 kW Instyle)

Plusy

Atraktivní vzhled

Komfort na cestách

Schopnosti mimo zpevněné cesty

Poměr cena/výbava

