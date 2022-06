Motocyklová VC Katalánska 2022: Moto3 vyhrál Izan Guevara, David Muñoz senzačně druhý

Okruh nedaleko Barcelony prodělal za 31 let existence několik změn, první už v polovině 90. let, poslední úpravy se odehrály v bezpečnostních důvodů v zatáčce číslo 10 v loňském roce.

MotoGP

Álex Márquez vynechal včerejší kvalifikaci královské kubatury. Po nepříjemném pádu ve čtvrtém tréninku jej bolela levá paže, ale kost si nezlomil. Utrpěl i lehký otřes mozku.

Aleix Espargaró udělal první chybu víkendu až v nedělní dopolední rozcvičce, která je v MotoGP od letoška dvojnásobně dlouhá oproti slabším třídám – trvá dvacet minut. Jen se však lehce sklouzl. Sílu Aprilie tentokrát ukázal Maverick Viñales (1:40,1 min).

Jezdce čekalo 24 kol, takřka 112 km.

Moto2

Filip Salač zhodnotil své třinácté místo v sobotní kvalifikaci stručně: „Velký progres oproti minulým závodům, ale pořád to není ono.“ Pole position urval Celestino Vietti, i když se k němu musel probít z první části.

Desetiminutovému nedělnímu warm upu dominoval Arón Canet (1:44,1 min). Jezdci měli v závodě před sebou 102,5 km, 22 kol.

Moto3

V sobotní kvalifikaci překvapili Lorenzo Fellon a Riccardo Rossi čtvrtým, respektive šestým místem. Kritiku týmového šéfka Paola Simoncelliho, který na svých svěřencích v Mugellu nenechal nitku suchou, si evidentně vzali k srdci.

Na Izana Guevaru v nedělním ranním warm upu nikdo neměl (1:49,1 min). Na trati to vypadalo, jako kdyby se závodilo už naostro a nešlo jen o zahřívací trénink. Závod Moto3 byl vypsán na 21 kol, tedy něco málo přes 97 km a startoval klasicky v jedenáct hodin dopoledne. .

Nejlépe odjel Dennis Foggia. Guevara se pral s týmovým kolegou od Aspara Sergiem Garcíou a své chtěl říci i druhý muž Leopardu Tatsuki Suzuki. Jaume Masiá propadl v kvalifikaci a čekala ho stíhací jízda. Deniz Öncü chtěl stupně vítězů, zatímco Fellon se propadl mimo body a Rossi jezdil na hranici první a druhé desítky. Skvěle si naopak vedl David Salvador z týmu Maxe Biaggiho a Petera Öttla, který nahradil polámaného Ayumu Sasakiho.

V sedmém kole vyjel Foggia z trati, zuřivá gestikulace značila technický problém, prostě mu honda vypověděla službu. Ryusei Yamanaka sestřelil v 9. okruhu Salvadora, najel mu do zadního kola a Španěl se uhodil do hlavy, úspěch mu tak byl odepřen. Také noha dostala zabrat... Incident odnesl rovněž Daniel Holgado, který se do něj připletl. Záhy spadli také Taiyo Furusato a Mario Suryo Aji. Nepěkný incident oddělil sedmičku jezdců vpředu, vznikla dvouvteřinová mezera. Kaito Toba se ale snažil dotáhnout a povedlo se mu to, za něj se připojili další...

V čelní skupině jeli i David Muñoz a Adrián Fernández, méně úspěšný bratr Raúla – ten se dokonce dostal i do vedení. Andrea Migno dostal trest dlouhého kola, ale napoprvé se do něj netrefil. Musí tam najet velmi rychle, což je dost ošemetné. Trest si napodruhé neodbyl, zajel do boxů a skončil. Guevara nasadil k trháku. Spadl náhradník Marcos Uriarte, ale ten jezdil vzadu, stejně jako Salvador však musel k lékařům. Long lap dostala i Ana Carrasco, exmistryně světa třístovek byla poslední za Yamanakou, Japonec po pádu pokračoval dál. 18. kolo bylo konečnou pro Kaita Tobu, podklouzlo mu přední kolo.

Pole se roztrhalo, Adrián Fernández tempo neudržel a rozdával si to s Johnem McPheem na konci Top 10. Finále vidělo souboj o stříbro mezi Garcíou, Muñozem a Suzukim. Rossi obdržel dlouhé kolo. Izan Guevara byl suverénní, ještě se ohlížel za soupeři, ale zvítězil. Trojice za ním bojovala urputně a dokonce docházelo ke kontaktům. Muñoz se při druhém startu v životě radoval ze stříbra a Suzuki se opět dostal na „bednu“, García měl tentokrát smůlu, stejně jako Öncü. Masiovi se stíhačka povedla, ale ke konci trochu klesl pořadím a v poslední zatáčce ještě vjel do zelené zóny. Rossi nakonec o Top 10 skutečně přišel, protože si nestihl odbýt trest a dostal „pentli“. Jeho týmový kolega Fellon rovněž a přišel o bodík. Fernández se ale v desítce udržel.

Tatsuki Suzuki: „Čekal jsem více, druhé místo, ještě lépe vítězství, motorka byla silná. Chyboval jsem drobně ve strategii, ale povedlo se mi alespoň ukořistit pódium.“ David Muñoz: „Druhý závod a druhé místo, to je neuvěřitelný začátek kariéry v mistrovství světa. Jsem rád, že se mi něco takového povedlo.“ Následovala trochu rozpačitá děkovačka, David se popral se soupeři, ale angličtina mu asi dělá ještě problémy, případně mohl být pěkně ztrémovaný. Izan Guevara: „Jsem nadšený z triumfu. První půlka nebyla optimální, ale tu druhou jsem chytil rychlost. Pětadvacet bodů je parádních, poslední závody vyšly perfektně.“ Vybojoval čtvrté pódium v řadě.

