Motocyklová VC Thajska 2022: Zkrácený deštivý závod Moto2 pro Tonyho Arbolina, Salač druhý!

Sedmnáctým závodem letošní sezóny klasického MS silničních motocyklů byla Velká cena Thajska.

MotoGP

Vítězství v ranním warm upu mohlo pro Francesca Bagnaiu znamenat sice malou, ale důležitou psychickou výhodu. „Pecco“ dosáhl 1:30,3 min. Jezdci Aprilie se i po sobotě spíše hledali, zatímco tandem VR46 Bezzecchi – Marini byl považován za černé koně závodu. V zahřívacím tréninku si také jezdci vyzkoušeli přesedání z jednoho stroje na druhý. Počasí je v Thajsku nevyzpytatelné…

Johann Zarco před startem Moto2 řekl: „Prší hodně. Musíte změnit nastavení, změkčit motorku.“ Před desátou hodinou našeho času (tedy čtrnáctou místního) se stále z nebe spouštěly provazy vody.

Moto2

Marcel Schrötter z Moto2 odchází. „Měním paddock,“ řekl. Neupřesnil ale kategorii, do které půjde.

Filip Salač po sobotě řekl: „Je tu horko a vlhko, bojujeme už od pátku s podmínkami, které se měnily každý trénink. Uvidíme, jaké bude počasí, na vodě mám velkou šanci v závodě na lepší umístění.“ V nedělním ranním warm upu mu patřilo deváté místo. Ovládl ho „poleman“ Somkiat Chantra (1:36,0 min). Na domácí půdě tak potvrdil svou neuvěřitelnou formu a thajští fanoušci na tribunách neskrývali nadšení. Joe Roberts si při kolizi s Albertem Arenasem, respektive jeho motorkou v sobotní druhé kvalifikaci neublížil a startovat mohl.

24 kol, téměř 110 km mělo čekat jezdce prostřední kubatury čtyřdobých tříválců Triumph, jenže na startu začalo pršet. Závod byl logicky vyhlášen jako mokrý, takže se přezouvalo na roštu a klání bylo podle pravidel zkráceno o třetinu na 16 okruhů. Jezdci měnili i přilby a štítky na strojích. Albert Arenas a Manuel González se rozhodli pro pneumatiky suché, výměnou prokoučovali, nakonec nazuli mokré, ale startovali tak z pit lane.

Nejlépe vystřelil Chantra. Cameron Beaubier se dostal za něj, ale najel hned v úvodu na obrubníky a spadl, Filip Salač se mu musel vyhnout, byl ale třetí! Pak ztratil dvě příčky ve prospěch Aróna Caneta a Jakea Dixona. Spadl Fermín Aldeguer a domácí Chantra přecenil svoje možnosti… Skončil na zemi, ani nevěděl jak, přišel highsider... Vedl Alonso López, na něj se přilepil Canet, nedal mu vydechnout. Pak vedoucímu závodníkovi vypadla rychlost a přepustil soupeři vedení. Pršelo opravdu hodně. Lorenzo dalla Porta skončil v boxech.

Spadl Jeremy Alcoba, ale sebevědomý Salač se dostal na druhé místo, pak předjel Caneta a vedl! Ostatním se rychle vzdaloval, potetovaný Canet jezdil druhý a na třetí místo se prokousal Tony Arbolino, brzy pokořil Španěla a jel rychleji než náš závodník. Filip se snažil zvednout ruku, protože už nebylo vůbec vidět, prošvihl brzdný bod a Tony ho předjel. Následně v 9. kole přišla červená vlajka, neodjely se ale nutné dvě třetiny.

Na trať vyrazily safety cary. Finální závod byl vypsán na pouhých pět kol a odstartován podle pořadí z posledního dokončeného okruhu. Doslova sprint, ale mohly se udělovat plné body. Déšť na chvíli ustal, ale přišla další průtrž mračen. „Na některých místech je trať suchá, na jiných je tolik vody, že se tam nedá jet,“ prozradil své poznatky ze safety caru Loris Capirossi, ale vyrazil s Francem Uncinim na další průzkum. Nad okruhem se válely černé mraky. Závodníci vyrazili v 9:20 našeho času, s hodinovým zpožděním, ale opět se objevilo rudé světlo i vlajka.

Nemělo smysl jet znovu, udělovaly se poloviční body. Filip Salač tak vlastně přišel o triumf v Grand Prix v poslední zatáčce ve prospěch Tonyho Arbolina, ten měl obrovskou radost. Do statistik ale český jezdec získal první pódium. Třetí skončil Canet. Všechny odvezl elektrický vozík, který stihl ještě nabourat do svodidel a Arbolino cestou do zákulisí vítězů upadl. Pozávodních rozhovorů jsme se kvůli posunutí programu pochopitelně nedočkali. Filip se ještě před vystoupením na pódium vyválel, aby napodobil svého bývalého týmového kolegu a aktuálního vítěze Grand Prix.

VC Thajska 2022 Moto2 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 15:10,854 min 2. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 +0,251 s 3. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 +3,112 s 4. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team +3,268 s 5. Alonso López Boscoscuro Beta Tools Speed Up +4,137 s 6. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +5,715 s 7. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo +9,862 s 8. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team -1 kolo 9. Keminth Kubo Kalex Yamaha VR46 Master Camp Team -1 kolo 10. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team -1 kolo

Moto3

Nejrychlejším jezdcem v zahřívacím tréninku byl držitel pole position Dennis Foggia (1:42,7 min). Ayumu Sasaki měl technický problém a svou husqvarnu musel tlačit. Trať byla po nočním dešti suchá, jen malé kaluže zůstaly v boxové uličce, ale ty brzo vyschly.

Závod byl vypsán na 22 kol (100 km) a rozjel se v 7:00 našeho času. Izan Guevara vyrážel až z 11. místa, Sergio García dokonce až z dvacítky. Druhý jmenovaný ale spadl po kontaktu s Adriánem Fernándezem. Taiyo Furusato dostal od Fernándeze dokonce nohou do hlavy. Kaito Toba se také na své KTM neudržel a traťáci ho museli podpírat. Na špici se překvapivě spolu s Foggiou držel Stefano Nepa, bojoval se Sasakim. Ale záhy „odcouval“ dozadu. Ayumu se Dennise chytil.

Celý thajský víkend byly problémy s grafikou a live timingem, nefungovaly ani během závodu. Spadl John McPhee. Dopředu se dotáhl i David Muñoz. Pro Tatsukiho Suzukiho skončila Grand Prix neslavně – zklamala technika. Vpředu jela pětičlenná grupa, neudržel se jí Jaume Masiá. Deniz Öncü, který startoval ze 16. pozice, dostal long lap. García bojoval se sedmým Guevarou, i když byl o kolo zpět. Záhy byl povolán do boxů, chtěl pokračovat, ale mechanik mu v tom zabránil.

Diogo Moreira s Muñozem se lehce sťukli, pak musel Brazilec brzdit, aby španělského soupeře netrefil. Foggia udělal ve 14. kole chybu a ztratil vedení, ale jen na chvilku. Skvěle jel Riccardo Rossi, ten se držel vpředu. García nakonec znovu vyrazil na trať, ale nakonec definitivně zmizel v depu. Na čele se pole roztrhalo, Masiá odpadl do druhé skupiny, která sváděla tuhé boje.

Trojice Foggia – Rossi – Sasaki ujíždela, grafika znovu totálně zmatkovala. Kulhající Adrián Fernández se přišel omluvit Garcíovi. Velmi sportovní gesto. Dennis se utrhl a mířil k vítězství. Rossi byl v poslední zatáčce příliš dlouhý a přepustil stříbrnou příčku Sasakimu. Jedno třetí místo už má. Velkou skupinu přivedl do cíle čtvrtý Nepa před Guevarou, který nebyl nejsilnější. Deniz Öncü dojel všechny závody, v Thajsku poprvé mimo body.

Janovan Riccardo Rossi: „Letos první pódium! Skvělé zadostiučinění, ale jsem úplně mrtvý.“ Ayumu Sasaki: „Tři bedny v posledních třech závodech! Honda byla silnější než KTM, v posledních kolech mi odcházela zadní guma, takže jsem se Dennise neudržel. “ Dennis Foggia vybojoval letošní čtvrtý triumf a v celkovém pořadí se dostal na druhé místo: „Jedna jediná chyba za celý závod, v posledních třech kolech jsem za to vzal a Sasakimu a Rossimu ujel. Mám toho ale plné zuby.“

VC Thajska 2022 Moto3 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 37:52,331 min 2. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +1,524 s 3. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse +2,804 s 4. Stefano Nepa KTM Angeluss MTA Team +9,414 s 5. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +9,527 s 6. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI +9,971 s 7. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +9,610 s 8. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +10,033 s 9. David Muñoz KTM Boé Motorsports +10,046 s 10. Ryusei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI +10,088 s

Zdroje: MotoGP Twitter, iSport.cz, Nova Sport, MotoGP.com, Wikipedia

Foto: Václav Duška jr.