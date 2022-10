Kvalifikace motocyklové VC Thajska 2022: V MotoGP zlomil rekord Marco Bezzecchi

Sedmnáctým závodem letošního klasického MS silničních motocyklů je Velká cena Thajska. Buriram International Circuit (nebo také podle pivního sponzora Chang) navrhl Hermann Tilke a byl otevřen v říjnu 2014. Nejprve hostil světové superbiky, tedy alespoň z významných motocyklových sérií. Grand Prix má zatím za sebou jen dva ročníky (2018 a 2019), pak přišla pandemie covidu. Okruh s dvanácti zatáčkami měří 4554 m.

Provizorní kalendář na příští sezónu čítá 21 podniků, nejvíce v historii. Velká cena Kazachstánu 2023 se na okruhu Sokol u Almaty opravdu uskuteční. Plánuje se coby devátý závod v červenci po Dutch TT – před letní pauzou. Pojede se také do Indie na Buddh International Circuit, na kterém se před dekádou jezdila formule 1. Dornu kontaktovala přímo indická vláda, která měla zájem na konání závodu. Carmelo Ezpeleta se synem se sešli s místními promotéry a během pouhých deseti dní došlo k dohodě.. V zemi s 1,4 miliardy obyvatel to evidentně jde...

Řešily se hlavně celní předpisy, byrokracie je v těchto končinách značná a právě kvůli ní odešla F1. Indický motocyklový trh je však obrovský, jezdí tam přes 200 milionů jednostopých strojů, 75 procent ze všech silničních motorových vozidel. Klání je plánováno coby 14. v září mezi San Marinem a Japonskem. Nahradí Aragonii, kam nepřišlo mnoho lidí, v neděli jen 37 tisíc, ve Španělsku zůstanou alespoň tři Grand Prix. Mohla by se ale střídat s Barcelonou. Nad Mugellem ovšem visí počínaje sezónou 2024 veliký otazník, na italském území by se měl pořád jen jeden závod.

Deset mimoevropských podniků v kalendáři znamená historické maximum, navíc podzim je opravdu našlapaný, sedm závodů takřka v řadě. „Jak to budu řešit s rodinou?“ zamýšlel se Aleix Espargaró. „Přece namůžou dva a půl měsíce cestovat se mnou po světě?“ Okruh v jihoafrickém Kyalami je zrekonstruovaný, ale boháči, kteří bydlí vedle v rezidenční čtvrti, žádný závod nechtějí. Kymi Ring je mimo, město Lahti se soudí s investory. Staví se nová trať v Saúdské Arábii.

Aleix Espargaró přišel o úspěch v Japonsku kvůli úsporné palivové mapě, kterou zapomněl technik smazat, proto mu první motorka nejela, dosáhla maximálně 100 km/h. Musel startovat na druhé z boxů - a ta nebyla správně nastavena. Proto dojel těsně za body. Enea Bastianini má za třetí místo v šampionátu slíbený od sponzorů půlmilion eur a za druhé skoro milion. Jeho motivace není tedy jen čistě závodnická… „Pokud ale bude mít Pecco ještě šanci na titul a já už ne, pomůžu mu.“

Japonský vítěz Jack Miller se loučí nejen s Ducati, ale i se svobodou. „Svatbu zařizovala partnerka Ruby,“ řekl zvědavým novinářům. „Dostal jsem jediný úkol, abych se dostavil,“ vtipkoval. Šéf Ducati Paolo Ciabatti: „Musím se vrátit pracovně do Evropy, takže nepřijdu.“ Vezmou se doma v Austrálii. Jack je psychicky v pohodě. „U Ducati jsem musel řešit smlouvu každý rok a lezlo mi to na nervy. U KTM mám rovnou dvouletou, odcházím mezi přátele...“ Marc Márquez GP země vycházejícího slunce zhodnotil pozitivně:. „Ruka mě nebolela. V samém závěru závodu jsem dokázal útočit.“

Velká cena Thajska má dvě velké změny ve startovní listině. Tetsuta Nagashima tentokrát nepojede v továrních barvách HRC na divokou kartu, ale u LCR Idemitsu místo Takaakiho Nakagamiho. „Taku“ bolely zkrácené šlachy v prsteníčku a malíčku tak, že účast v Buriramu raději předem vzdal a šel na operaci. Není jasné, zda pojede za dva týdny v Austrálii.

Další změnu přichystala Suzuki, druhý stroj místo zraněného šampiona z roku 2020 Joana Mira neosedlá tentokrát žádný japonský závodník, nýbrž… Danilo Petrucci! „Petrux“ sice prohrál v boji o superbikový titul MotoAmerica s Jakem Gagnem, to ale nezabránilo samurajskému S, aby se na něj tovární tým neobrátil. „Poprvé v životě jsem letěl přes Pacifik,“ řekl Danilo. Pochopitelně z americké Alabamy necestoval přes celou planetu…

První trénink navzdory havárii v úvodu ovládl Marc Márquez (1:30,5 min). „Milostný příběh“ mezi ním a okruhem v Buriramu tak zatím pokračuje, vždyť dvě předchozí GP nikdo jiný nevyhrál. Spadl také Miguel Oliveira. „Nejsem poslední, to je dobré! “ řekl po FP1 Petrucci. Álex Rins samozřejmě přispěchal s radami a tipy.

Fabio Quartararo nebyl dvakrát nadšený, že se ho Luca Marini ve druhém tréninku pokusil chytit. Za pár minut se role obrátily, ale bratra Valentina Rossiho to nezviklalo. Fabio už nemá zalepenou hruď, ale popáleniny jsou vidět. Na rozdíl od Moto3 se FP2 jel za sucha. Johann Zarco se projížděl kačírkem… K zemi se odporoučeli Fabio di Giannantonio, Darryn Binder a Cal Crutchlow dokonce dvakrát, přičemž po druhém incidentu kulhal. Skvělou práci odvedl Zarco (1:30,2 min). Bitvu v posledním kole sváděli Miller s Marcem Márquezem.

Aleix Espargaró: „Pokud nezvládnu závod, o titul přijdu. Přilnavost je tu hrozná, horší jsem zažil jen v roce 2020 v Brně.“ „Pecco“ Bagnaia: „Na vodě jsem úplně mimo, musím se zlepšit.“ Marc Márquez: „Mně voda nevadí. Hliníková kyvka od Kalexu ale na mokru není dobrá, používám tedy karbonovou. Není to moc šikovné řešení, uvítal bych jednu, která bude fungovat vždycky.“ Zarco: „Potřebuji zlepšit brzdné momenty.“

Raúl Fernández bojoval spíše s nevolností než se soupeři, bolel ho žaludek. Crutchlowa zastavil znovu nateklý kotník, ale na rozdíl od Španěla na trať ve třetím tréninku vyjel. Jel se za sucha. Jorge Martín spadl, ale nakonec byl ze všech nejrychlejší (1:30,2 min). Maverick Viñales se z výkonu své Aprilie RS-GP hodně rozčiloval. „Zadní guma nemá vůbec grip!“ Ve finále se ještě se zemí potkal Miller. Petrucci výsledkovou listinu ve druhém a třetím volném měření sil uzavíral.

Marc Márquez musel do první kvalifikace. Nejdříve byl ale na pořadí čtvrtý nastavovací trénink MotoGP. „Top Gun“ se pohyboval dost často mimo trať, nedostatek přilnavosti doháněl srdcem a ne vždy to zkrátka vyšlo. Franco Morbidelli: „Pro letošní model Yamahy jsem musel změnit styl. Je třeba jezdit agresivněji, v Thajsku se to pokouším aplikovat.“ Musel zahodit svou elegantní a učesanou jízdu, která prostě nefunguje a výsledky tomu bohužel odpovídají. Trénink ovládl znovu Zarco (1:30,8 min).

První kvalifikaci dlouho vévodil Marc Márquez, ale pak zajel rychle Aleix Espargaró. Jenže na konci zmizel v boxech… Byl si jistý postupem? Přišel o něj. Osminásobný mistr světa se pod 1:30 min nedostal, byl ve finále nejrychlejší, s ním šel do Top 12 Oliveira.

Bitva o pole position se rozhořela v půl jedenácté našeho času. Hranici 1:30 prolomil jako první „Martinator“, napodobil jej Zarco. Pak se dostal do vedení Bagnaia, ale Martín pokořil traťový rekord. Ještě ale nebyl konec! Kde se vzal, tu se vzal Marco Bezzecchi (1:29,6 min). Do první řady se tak postaví tři Ducati Desmosedici ze tří různých týmů. Marc Márquez skončil osmý, při posledním pokusu mu podklouzlo zadní kolo, ztratil čtyři desetiny. Nejrychlejší čas v kvalifikaci letos získalo už deset různých závodníků.

Francesco Bagnaia se dostal do první řady jako jediný kandidát na titul: „První kvalifikační výjezd nebyl dobrý, cítil jsem se zvláště, druhý už byl bez problémů. Povedlo se mi nastavit motorku, ve čtvrtém tréninku jsem zjistil, že moje závodní tempo je velmi silné. Na zítřek se těším.“ Jorge Martín: „Ještě nevím, jaký čas zajel Marco. V kvalifikaci jsem dvakrát chyboval, i tak jsem spokojený. V závodě bude nutné pošetřit zadní pneumatiku, ale patřím mezi ty nejsilnější.“ Marco Bezzecchi: „ Cítil jsem, že pokus bude rychlý, ale s 1:29,6 min jsem nepočítal. Dozvěděl jsem se to až v parc fermé, ve slunci nebylo na velkoplošných obrazovkách vidět vůbec nic. Na svou první pole position v MotoGP jsem pyšný!“

VC Thajska 2022 MotoGP – Kvalifikace (Top 10) 1. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:29,671 min 2. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:29,692 min 3. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:29,775 min 4. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:29,909 min 5. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:29,963 min 6. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 1:29,988 min 7. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:30,106 min 8. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:30,133 min 9. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:30,214 min 10. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:30,337 min

Arón Canet se nechal slyšet. „Měl jsem problémy se sháněním místa kvůli svému tetování.“ Sponzorům to zkrátka vadí, i když rozhodují hlavně výsledky. Albert Arenas míří k Akimu Ajovi. Idemitsu Honda Team Asia jezdecké složení měnit nebude, a to ani v Moto3. Alessandro Zaccone se buď vrátí do elektromotorek, nebo půjde k MV Agustě do supersportů. Tam se tlačí i Andrea Migno z Moto3. Niki Tuuli odchází, Bahattin Sofuoğlu zůstává.

První trénink patřil lídrovi šampionátu Augustu Fernándezovi (1:36,8 min). Canetova motorka předvedla slušný gymnastický výkon, jezdec samotný naštěstí neměl problém vstát. Pekelně rychlý byl nakonec druhý Somkiat Chantra, který se chtěl před domácími fanoušky náležitě předvést. Filip Salač začal výborným pátým místem se ztrátou jen 0,4 s na vítěze.

Hrdina Chantra ve druhém tréninku spadl, vzápětí ho napodobili znovu Canet, Bo Bendsneyder a Barry Baltus. Pro Caneta to byl drsný pátek… Mezi Pedrem Acostou a Arenasem, budoucími týmovými kolegy došlo ke kontaktu, jezdci si nedarují ani centimetr trati, byť se jedná „jen“ o tréninky. Ale ty rozhodují o pořadí pro dvě kvalifikace… Záběry, kterak z Acostova výfuku šlehají plameny, byly opravdu efektní.

Keminth Kubo přestál svůj kontakt s povrchem také bez úhony. I Filipovi se zavřel předek. Pádů bylo v FP2 opravdu mnoho, následoval Augusto Fernández, který tak „session“ nezakončil zrovna ideálně. Všechny soupeře přelstil budoucí otec Jake Dixon (1:36,2 min). Salač skončil jedenáctý se ztrátou 0.8 s. „Mrzí mě to, měl jsem určitě na víc.“

Třetí trénink v sobotu ráno nezačal dobře pro Marcose Ramíreze, ten ve velké rychlosti položil svou MV agustu, musel k lékařům. V týmu Forward Racing zůstane, doplní jej krajan Álex Escrig, loňský mistr Evropy šestistovkových superstocků. Simone Corsi svůj stroj odstavil, pro příští rok získal místo testovacího jezdce a rider coache.

Chantru nakopal obrubník, ale nespadl. Seana Dylana Kellyho zastavila technická závada. Taiga Hada překlopil motorku, přidal plyn, zvedlo se mu přední kolo… Naštěstí odešel po svých. Acosta najel v náklonu na obrubník, ale roztančený stroj dokázal zkrotit. Joe Roberts zvedal motorku z kačírku. Nejrychlejším byl Ai Ogura (1:35,5 min). Salačovi se dlouho nedařilo, ale zabral, byl sedmý se ztrátou 0,7 s na vítěze.

První kvalifikace následovala po Moto3 v sobotu v 8:30, thajský program je trošku jiný než obvykle. Ambice postoupit měl Fermín Aldeguer, kterého Alonso López zatím nechává za sebou. A také trápící se Celestino Vietti. Znovu spadl domácí Kubo a traťákům trvalo delší dobu, než stroj odklidili. Kelly měl stejně jako ráno problémy s technikou. Vietti (1:36,0 min) své ambice potvrdil, Kubovi stačil zajetý čas k postupu, Bo Bendsneyder a Roberts. Spadl Niccolò Antonelli. Ten má potvrzenou smlouvu na další rok. Tým VR46 sponzorovaný Fanticem původně nechtěl dva Italy, takže odmítl Lorenza Baldassarriho…

Canet v úvodu boje o pole position upadl. Roberts přeletěl Arenasovu motorku, nakonec ale vstal. Tony Arbolino ustál zavřený předek… Exceloval Chantra (1:35,6 min), žádný Thajec ještě jindy pole position nezískal, navíc doma! Druhé místo obsadil Arbolino a třetí Ogura. Filip Salač začínal dobře, dlouho se držel v Top 10, ale nakonec skončil dvanáctý. Ani to není v první sezóně špatné...

VC Thajska 2022 Moto2 – Kvalifikace (Top 10) 1. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:35,625 min 2. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:35,710 min 3. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:35,889 min 4. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo 1:35,956 min 5. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 1:35,973 min 6. Alonso López Boscoscuro Beta Tools Speed Up 1:35,987 min 7. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:36,106 min 8. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:36,130 min 9. Jorge Navarro Kalex Flexbox HP40 1:36,264 min 10. Manuel González Kalex Yamaha VR46 Master Camp Team 1:36,316 min 12. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:36,672 min

Startovní listina pro sezónu 2023 se začíná plnit, byť pojede jen 28 jezdců místo třicítky. Kolegou Xaviera Artigase u CFMoto, respektive PrüstelGP bude příští rok Joel Kelso. K Asparovi zamíří kromě Japonce Yamanaky Kolumbijec David Alonso. Fenatiho doplní u Mirka Cecchiniho Matteo Bertelle, který letošní Avintii vymění za Snipers. V barvách tohoto týmu se v Thajsku objevuje Vicente Pérez coby náhradník za Alberta Surru. Má na kontě už 20 startů v MS Moto3 a 16 bodů, ale od června 2019 jsme jej v Grand Prix neviděli.

Páteční program v Buriramu začal ve 4:00 ráno našeho času tréninkem nejslabší kubatury. Mokrým. Ten nejlépe zvládl Tatsuki Suzuki (1:51,5 min). Jaumeho Masiu porazil o celou čtvrtsekundu, takový rozdíl nevídáme často… Při rychlém pádu Elii Bartoliniho to řádně jiskřilo. Denize Öncüa trápí zraněný prst na pravé ruce.

Při druhém tréninku znovu pršelo, ale déšť ustal a dráha rychle osychala. Jezdci mohli nasadit slicky a časy padaly dolů. Ayumu Sasaki (1:43,5 min) tentokrát Suzukiho v závěru pokořil.

Třetí trénink se rozjel v sobotu opět o čtvrté ranní. Naštěstí bez deště. Sergio García měl technické problémy, ale ty se rychle vyřešily. Pak si jednou vyjel mimo trať… Daniel Holgado spadl, ujelo mu přední kolo. Havaroval i Nicola Fabio Carraro. O časech pár minut nebyl přehled, vypadla grafika. !Dennis Foggia nakonec pokořil traťový rekord (1:42,0 min) a zase ukázal, proč se mu říká „Raketa“. Jezdci Asparova týmu, první dva v průběžném pořadí přímo do druhé kvalifikace nepostoupili!

Ta první se rozjela v 7:35 našeho času. Jezdci můžou taktizovat, ale nesmějí příliš zpomalit. Právě tak se ovšem událo na konci, kdy jedna skupinka dokonce skoro zastavila. A to zavání long lapy. Mezi elitu nepostoupil García, ale Lorenzo Fellon (1:42,8 min), Izan Guevara, Taiyo Furusato a chráněnec bývalého závodníka Josého Luise Cardosa David Muñoz.

Kdo získá pole position? Dlouho se čekalo, než celé pole zajede alespoň nějaký čas. Vlastně až do samotného konce, v tu dobu pořadí vévodil Foggia. Někteří se museli vyhýbat těm rychlejším. Na první místo se nakrátko dostal Masiá, ale poslední slovo měl „Raketa“. Ještě o tisícinky posunul vlastní rekord dráhy z třetího tréninku, i když se pod 1:42 nedostal. První dva doplní vpředu Ayumu Sasaki.

VC Thajska 2022 Moto3 – Kvalifikace (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:42,077 min 2. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:42,369 min 3. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:42,486 min 4. Stefano Nepa KTM Angeluss MTA Team 1:42,531 min 5. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI 1:42,716 min 6. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo 1:42,740 min 7. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 1:42,847 min 8. John McPhee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:42,906 min 9. Ryusei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI 1:42,986 min 10. David Muñoz KTM Boé Motorsports 1:43,031 min

