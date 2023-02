Motorkářská sezóna se blíží, odborníci upozorňují na riziko poranění cév a nervů

Jízda na motorce je o svobodě, relaxuj i adrenalinu, jezdci si však současně musí neustále uvědomovat, že jsou na silnicích zranitelnější než řidiči automobilů. Kromě kvalitní bezpečnostní výbavy je tak potřeba na každou cestu vyrážet i s náležitým respektem a opatrností.

Podle Portálu nehod došlo za posledních deset let (od 1.1.2013 do 31.12.2023) na českých silnicích k 32.427 nehodám s účastí motocyklistů. Bohužel při nich došlo k usmrcení 785 lidí, dalších 4809 lidí pak utrpělo vážná zranění, jejichž následky si ponesou celý život. Motorkářská sezóna přitom trvá zhruba jen polovinu roku.

Vážná a život ohrožující zranění při nehodách na motocyklech jsou často způsobena kinetickou energií při nárazu do pevných překážek. Příkladem takového zranění může být natržení podklíčkové tepny při prudkém pádu na rameno, které může skončit fatálním vnitřním krvácením. Ve velkém ohrožení je však také nervová soustava člověka.

Pád s prudkým nárazem může způsobit třeba porušení jemných nervových vláken, např. vytržení nervových kořenů horní končetiny z krční míchy, a tedy přerušení kontaktu mozku a míchy s paží. Takové poranění se často projeví nemožností pohybu některými nebo všemi svaly paže, předloktí, ruky a ztrátou či změnou citlivosti v určitém úseku pokožky končetiny.

V některých případech může dojít i k ochrnutí jinak zdravé paže, případně ke svalové nerovnováze v oblasti svalů ramene, které se přenáší na svalstvo paže, předloktí a páteře, což opět zvyšuje svalové napětí a bolest. Někdy se bohužel jedná o stav přetrvávající po celý život.

Láska k motocyklům se bohužel stala osudovou i pro Adrianu Hartman Augustínovou. Pád ve vysoké rychlosti, který vymrštil její tělo mimo vozovku, způsobil zlomení prvního obratle, spodiny lebeční, nalomení sedmého a osmého obratle s přerušením míchy a následným ochrnutím dolní části těla.

„Probudila jsem se krátce po nehodě na poli vedle silnice. Dnes jen z vyprávění vím, že mě transportovali v kritickém stavu do nemocnice, kde jsem byla uvedena do dvoutýdenního umělého spánku. Až po probuzení jsem si uvědomila, že se mi život změnil v jediném okamžiku,“ vzpomíná na kritický okamžik Adriana.

„Alfou a omegou každého motorkáře by měla být předvídavost zejména v situacích, kdy nemusí být ostatními účastníky v běžném provozu zaregistrován. S tím se váže náš apel na barevně pestrý oděv, ideálně doplněný o reflexní prvky. Kvalitní by měly být také vhodné rukavice i boty,“ připomíná prevenci všem motorkářům Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš.

„Zcela samostatnou kapitolou je bezpečnostní přilba, která může v případě tvrdého nárazu motorkáře na povrch silnice či do automobilu svojí konstrukcí snížit riziko úmrtí při nehodě o 40 %. Novodobým společníkem každého motorkáře by měla být také airbagová vesta. To vše dohromady dává milovníkům adrenalinové jízdy na motocyklech šanci nejen přežít, ale redukovat případné dopady na jejich zdraví pro dopravních nehodách,“ dodává Krajsová.

Ještě před samotným začátkem sezóny se navíc motorkáři mohou seznámit s rizikovými místy na českých silnicích, k čemuž lze využít například Portál nehod. Ten nyní upozorňuje například na lokaci Českého Švýcarska, které je mezi motorkáři oblíbené a letos se zde očekává zvýšený zájem.

„Rychlá jízda v této oblasti může být velice nebezpečná. Dokazuje to i toto místo v Ludvíkovicích, kde evidujeme 3 nehody s lehkým zraněním. Pomocí našeho panoramatického pohledu na místo, lze odhadovat, že se na nehodovém místě potkává rychlá jízda, nekvalitní vozovka a nebezpečná šikana,“ varuje Jan Chalas, ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod. Rizikové místo najdete zde.