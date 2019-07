Motory už nejsou pro zákazníky tak důležité, prozradil bývalý šéf Mercedesu

Dieter Zetsche pracoval pro Daimler přes 40 let a posledních 13 let stál dokonce v jeho čele. Začátkem roku však ze své pozice odstoupil a nyní nechal nahlédnout do zákulisí automobilového průmyslu.

V nedávném rozhovoru pro Top Gear pak Zetsche například prozradil, že motory už nehrají při rozhodování zákazníků takovou roli. A skvěle to prý bylo vidět například na Mercedesu třídy A, pod jehož kapotou může být uložen i naftový motor původem od Renaultu.

„Dělali jsme spolu s Renaultem motory a podařilo se nám zdvojnásobit prodeje třídy A. Motory už zkrátka nepředstavují takové rozdíly - pro vás ano, ale ne pro většinu zákazníků,“ uvedl Zetsche pro Top Gear. O motory a jejich původ už se tak zkrátka starají jen nadšenci, jenže ti už dávno netvoří většinu kupujících.

A do stejné kategorie jako motory prý spadají i technologie autonomního řízení a mobilních služeb – pro většinu zákazníků zkrátka nejsou rozhodující a tak si i automobilka jako Mercedes-Benz může dovolit na jejich vývoji spolupracovat s dalšími společnostmi. Stejně, jako když na vývoji motoru spolupracovala s Renaultem. Pro zákazníky to zkrátka není věc, která by měla ovlivnit jejich výběr.

Byl to přitom právě Zetsche, který pro Mercedes vyjednal řadu partnerství v oblasti vývoje a techniky. Pro značku Mercedes je přitom vývoj nové techniky jedním z pilířů dlouhodobého úspěchu. Zetsche proto nechce, aby došlo k nějakému nedorozumění. „Nemyslím si, že bychom jen vyráběli komodity a měli šikovné oddělení marketingu. To vůbec. Existuje pro to mnoho technických důkazů. A Mercedes je stále Mercedes.“

Spolupráce mezi výrobci automobilů navíc nejsou v dnešní době ničím výjimečným. Automobilky se tak snaží rozložit náklady na vývoj nových technologií, jako jsou elektromobily, asistenční systémy, nové možnosti mobility, plně autonomní vozy, atd.

V posledních letech navíc tradiční automobilky, jako je i Daimler, General Motor nebo Toyota, musí čelit nové konkurenci, kterou představují společnosti jako Tesla. Očekávání a přání zákazníků se tak v posledních letech mění a zůstává jen otázkou, jak se bude měnit a prohlubovat spolupráce mezi automobilkami.