Mototest Honda Forza 125 Special Edition: Šampionův menší brácha

Skútr Honda Forza je navržen speciálně pro evropské uživatele, kteří si potrpí na sportovnějších jízdních vlastnostech. Svou premiéru si odbyl v roce 2014 a hned v následujícím roce se dostal k zákazníkům. Honda ho vylepšuje postupně. Pro modelový rok dostal zcela novou kapotáž, které dominují diodová světla – vlastně tutéž jako silnější verze 350. Oba skútry tak na první pohled vypadají stejně a pro stopětadvacítku to znamená, že působí větším a mohutnějším dojmem. Ostře řezaná zadní kapotáž a dynamicky ztvárněné rozeklané zadní světlo s integrovanými blikači ukazuje na sportovní duch stroje.

Skvělý je elektricky nastavitelný štít (ovládaný tlačítkem na levé rukojeti) s rozsahem vysunování 180 mm. Nový je také přístrojový panel tvořený dvojicí analogových ukazatelů (rychloměr a otáčkoměr), mezi nimiž se nachází digitální displej, na němž je možné zvolit jeden z tří režimů. V dnešní době barevných obrazovek sice působí trochu nostalgicky, ale nám se líbí. Hlavně v provedení Special Edition s tmavě červenými až vínovými číselníky. Ve stejném odstínu jsou také kola, švy na sedadle, loga a další detaily, které hezky kontrastují s matně šedou metalízou karoserie. Další zajímavostí provedení Special Edition je cena 138.900 Kč, což je o pět tisíc méně než za standardní verzi, protože nemá zadní přepravní box.

Štít na tlačítka

Forza potěší i praktickými vlastnostmi. Do schránky pod sedlem se vejdou dvě integrální přilby a po straně je praktické vykousnutí na nářadí. Lze ji také přepažit a do jedné části uložit přilbu, nebo vybavení do deště. Druhá poslouží pro uložení tašek ve formátu listu A4. Další přihrádku najdete v kapotáži. Je uzamykatelná a obsahuje integrovanou zásuvku USB-C. Komfort používání zvyšuje i bezklíčový systém. Kromě standardního ovládání zapalování a schránky pod sedlem umí zamykat a odemykat také volitelný 45litrový vrchní kufr. S inteligentním klíčem v kapse jezdce se automaticky odemkne a poté, co od stroje odejde, se opět uzamkne. Šířka řídítek zůstala zachována na 750 mm a ve spojení se sedlem 780 mm nad zemí vytvářejí příjemnou pozici. Široké sedlo je pohodlné nejen pro jezdce, ale také pro druhého cestujícího.

Video se připravuje ...

Spousta síly

Čtyřventilový kapalinou chlazený jednoválec zůstal nezměněn. Ze zdvihového objemu 125 cm3 vydoloval výkon 10,7 kW při 8750 min-1 a maximum točivého momentu 12,3 Nm při 6500 min-1. Je to dost na svižné cestování nejen po městě, ale i za jeho hranicemi. Díky vysokému výkonu ve středních otáčkách se zlepšila pružnost mezi 40 a 60 km/h. Stroj bez problému udrží rychlost kolem 90 km/h a na strop se dostane při 108 km/h.

V motoru se uplatňuje celá řada technologií pro snižování tření, označovaných Honda eSP. Samozřejmostí je stop-start, který vypne motor po třech sekundách běhu na volnoběh. Systém startování přes alternátor funguje bezproblémově a rychle jsme si na něj zvykli. Všechny tyto a další technologie mají za cíl snížit spotřebu. Jedním z původních cílů u modelu Forza 125 bylo, aby průměrný uživatel musel k čerpací stanici zajíždět nanejvýš jednou týdně. A to se technikům Hondy rozhodně povedlo. My jsme jezdili v průměru za 2,5 l/100 km, což je jen o deci více, než deklaruje výrobce. V kombinaci s 11,7litrovou nádrží to znamená akční rádius přes 450 km, což na týdenní dojíždění do práce většině uživatelů bohatě stačí.

Jistá sama sebou

No vlastně možná ne, protože forza jezdí tak skvěle, že během týdne vydáte víc. Základem výborných jízdních vlastností je pevná konstrukce s trubkovým rámem. Robustní 33mm teleskopická vidlice je doplněna dvěma zadními tlumiči s pětiúrovňovým nastavením předpětí, jež jsou spojeny s jednodílným hliníkovým kyvným ramenem. Podvozek s 15“ kolem vpředu a 14“ vzadu výrazně převyšuje možnosti motoru. Není se čemu divit, protože musí zvládnout i větší objem agregátu. Samozřejmě se hbitě proplete hustým městským provozem a líbí se nám až sportovní jízdní stabilita, takže si v zatáčkách a výraznějších náklonech připadáme bezpečně. K tomu se přidávají účinné brzdy s kotoučem o průměru 256 mm vpředu a 240 mm vzadu. Tužší nastavení tlumičů ale občas nepobere některé nerovnosti – známe pohodlnější skútry. Forze to však promineme, jde o sportovnější stroj, s nímž jsme se neradi loučili.

Plusy

Úsporný a výkonný motor

Velký box pod sedadlem

Pohodlné sedadlo

Elektricky stavitelné plexi

Kvalitní zpracování

Vyvážené jízdní vlastnosti

Minusy

Dvě tlačítka na listování palubním počítačem

Neosvětlený podsedlový prostor