Mototest Triumph Bonneville T120 Black – Doba se mění, dobré zůstává

Přestože značka Triumph prodává velmi ostré naháče nebo celou řadu moderních cestovních endur, na svou minulost nezapomíná. I my se tak můžeme těšit z klasického modelu Bonneville, který je odrazem slavné historie této značky.

Velká Británie byla v 18. a 19. století kolébkou průmyslové revoluce, díky které se mohutně rozvíjely technologie a strojírenství. Ani proto nepřekvapí, že tato země dala světu i spoustu výrobců motocyklů. Značka Triumph vznikla v roce 1885 a jednostopá vozidla začala vyrábět v roce 1902. První model Bonneville představila v roce 1959 a jeho název odkazuje na rychlostní rekord 345 km/h na solné pláni Bonneville Salt Flats. Se speciálním proudnicovým triumphem ho v roce 1956 dosáhl jezdec Johnny Allen. Stejně jako většina ostatních britských značek se ale i Triumph dostal do fi nančních potíží a v roce 1983 zkrachoval. Naštěstí Triumph nezemřel a dočkal se nových investorů, kteří se zaměřili na moderní trendy a technologie. Přitom ale nezanevřeli ani na historii, takže model Bonneville je tu stále s námi, což je dobře. Při pohledu na seznam u nás prodávaných motocyklů je jasné, že retro modely se těší velké popularitě. Klasické „mašiny“ oslovují nejen starší motorkáře, kteří si je pamatují z mládí, ale i mladší jezdce, jimž moderní motocykly připadají až příliš ultimativní a futuristické. Takže se vyrojila spousta retro kreací, módních café-racerů, bobberů či scramblerů. Triumph ale nemusí nic vymýšlet. Má totiž stroj, který se v prakticky nezměněné podobě vyrábí již od roku 1959. Nynější generace Bonneville T120 si zachovává ducha původního modelu, přičemž jej posouvá do moderní éry.

Klasické proporce určuje dvojitý kolébkový rám, v němž je usazen na pohled nádherný motor. Žebrování válců vypadá hezky archaicky, ale prý pomáhá i lepšímu chlazení, protože jinak je dvouválec chlazený vodou. Malý chladič je potom schovaný mezi trubkami. Dobový dojem umocňují i oválná nádrž s plastovými kryty po stranách, gumové prachovky na přední vidlici, rovné sedlo, oba blatníky, dvojice zadních tlumičů, kulatá zrcátka, klasický klíček nebo doutníkové výfuky. Krásné jsou dva analogové budíky s chromovanými obroučkami, malé displeje povedený celek neruší.

Mototest QJ Motor SRT 600 SX: Jak to jen dokázali? Leoš Káňa Motorky

Schovaná moderna

Tím se dostáváme do současnosti a k moderním prvkům. Někde se hodnoty z palubního počítače nebo informace o jízdních módech zobrazovat musí. Navíc má bonneville pokročilé ABS, vypínatelnou kontrolu trakce nebo tempomat. Skvělé je, že se tyto prvky ovládají jednoduše a intuitivně tlačítky na rukojetích. Na druhou stranu by sdružené přístroje mohly být propracovanější, více retro a ne plastové. O osvětlení se – světe, div se – starají ještě žárovky, samozřejmě v kombinaci s diodami. Jsou dobře schované do kulatého světlometu, velkých blinkrů a dobové zadní skupinovky.

Všechny detaily jsou propracované s největší pečlivostí. Lahůdkou mezi nimi je však maskování vstřikování do motoru. To je ukryté za falešnými tělesy vypadajícími jako karburátory. Z moderních prvků tak na první pohled „svítí“ jen přední brzdy s dvojicí 310 mm kotoučů a dvoupístkovými axiálními třmeny Brembo.

Bonneville T120 můžete mít ve čtyřech zajímavých barevných kombinacích, ale verzi T120 Black s černým motorem a výfuky jen ve dvou. Šedá vypadá možná o malinko líp, ale i čistě černé provedení má své kouzlo.

Hlavní je síla

Pokud bychom šli jen po nejvyšším výkonu, zřejmě by nás bonneville neoslovil. Uváděných 58,8 kW z dvanáctistovky nepatří zrovna mezi oslnivé hodnoty, a tak jsme si na začátku mysleli, že půjde o retro v plném formátu – staře vypadám, staře pojedu. Jenže řadový dvouválec má v záloze něco jiného – ukrutnou sílu. Disponuje totiž maximálním točivým momentem 105 Nm dostupným již od 3500 otáček. Mocný zátah v legendárním dvouválci přichází téměř okamžitě. Hravě si poradí s vyšší hmotností a je mu jedno, zda za řídítky sedí statný chasník, nebo křehká slečna. Po otočení rukojeti plynu reagují dva hrnky okamžitě a vystřelí motorku vpřed. Lepší odezvu zajišťuje lehčí kliková hřídel a vše je doprovázeno hlubokým bublavým zvukem linoucím se z tlumičů výfuku. Líbí se nám i hladké řazení a jemný záběr spojky. Snad jen jednička by nemusela být tak dlouhá. Díky síle dvouválce se motorka rozjede i bez přidání plynu – stačí pustit spojku. Jenže když pustíme spojku, tak se rozjede až moc rychle, což na manipulaci na místě nebo motání se podzemními garážemi není.

Ačkoliv bonneville vypadá jako motorka ze šedesátých let, jeho jízdní projev se blíží moderním strojům. Není samozřejmě tak radikálně přesný, ale nechá si líbit i výraznější náklony. S rozvorem kol 1450 mm jde vlastně o relativně malou motorku, která v zatáčkách příjemně překvapila hravostí. Ovládá se jednoduše a směry jízdy mění hbitě. Stačí naklonit tělo, a už padá do zatáčky. Vůbec nám nepřijde, že váží 236 kg – tipovali bychom o čtyřicet méně. Uvolněná vzpřímená pozice za širokými řídítky ve spojení s pohodlným sedlem navíc umožňují zvládnout dlouhé štreky – bez plexištítku, ale maximální rychlostí do 120 km/h. Nemusíte se bát ani rozbitějších silnic, protože komfortní nastavení tlumičů vyžehlí většinu nerovností, a spolehnout se můžete také na účinné brzdy.

Motonovinky pro rok 2025: Už aby se oteplilo, máme se nač těšit! Leoš Káňa Motorky

Triumph Bonneville T120 nám připomíná „staré krásné časy“, kdy hlavní roli hrála mechanické kvalita a o elektronice nebo digitalizaci nikdo ani nesnil. Je skvělý a doufáme, že si stejnou fazónu dlouho podrží.

Plusy

Hezký vzhled a detaily

Síla řadového dvouválce

Ovladatelnost a obratnost

Pohodová jízdní pozice

Účinné brzdy

Minusy

Vyšší cena

Delší jednička