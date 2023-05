Mototest Zero DSR/X: S rozervaným srdcem

Tvrdošíjné prosazování elektromobility se nám příliš nezamlouvá. A v případě jejího spojení s velkými motocykly to platí dvojnásob. Ukáže nám Zero DSR/X, že jsme se mýlili?

Jízda na motorce má neopakovatelné kouzlo. Patří do něj nejen jistá svoboda cestování, adrenalin při náklonech a blízké sepjetí s okolní přírodou, ale také souznění s technikou. Mezi silné zážitky ředíme i rachot nastartovaného motoru, bublání výfuku a vibrace prostupující celým strojem. Jenže i do světa dvou kol vstupují moderní technologie a hlavně elektrifikace, která má za cíl snížit emise škodlivých látek. Mezi výrazné hráče na tomto poli patří kalifornská firma Zero, která vyvinula řadu výkonných motocyklů konkurujících silným benzinovým strojům. Poslední novinka nese označení DSR/X a řadí se do kategorie Adventure, takže zvládne nejen jízdu po silnici, ale také v terénu.

Na pohled normální

Velké cestovní enduro má klasické tvary. Sedlo je nízko u země a spojnice s řídítky a stupačkami vytváří pohodlný a uvolněný posez. Průhledný štít lze otočnými ovladači jednoduše vysunout nahoru jednou rukou podle potřeby. Ani nám nepřipadá, že by zero bylo příliš těžké. Na místě se s ním manipuluje stejně jako s jiným velkým motocyklem. A navíc máte k dispozici i zpátečku, což pro elektrickou motorizaci není žádný problém. Zařadíte ji levým multifunkčním ovladačem – listuje se jím i nastavením motocyklu nebo se zapíná vyhřívání rukojetí –, když je vypnuté startovací tlačítko vpravo. Zero boduje množstvím odkládacích schránek. Například těmi po stranách kapotáže. U nich je ale drobný problém v tom, že jsou přišroubované a klíč se skrývá u nářadí pod sedlem. Praktický je obrovský box na nabíjecí kabely a další náklad v místě, kde mají jiné motocykly nádrž. A místo víčka najdete dobíjecí konektor. Možná jsme trochu zklamáni z designu, který je až příliš umírněný.

Video se připravuje ...

Lákavé údaje

To nejzajímavější se ale nachází ve spodní části trubkového rámu. Model DSR/X má zcela nový motor Z-Force 75-10X, který značka Zero sama zkonstruovala a vyrábí. Agregát ze sebe dokáže vydat výkon 75 kW při 3650 otáčkách a především mohutný točivý moment 225 Nm – předchozí verze motoru měla jen 190 Nm. Jedná se o synchronní elektromotor s permanentními magnety na rotoru, zatímco součásti, které se nejvíce zahřívají (vinutí), jsou namontovány na jeho obvodu, odkud může být teplo odváděno přes žebrované hliníkové pouzdro. Nový je také akumulátor Z-Force s kapacitou 17,3 kWh (využitelných 15,2 kWh). S volitelnou přídavnou baterií Power Tank, uloženou do boxu v místech pomyslné nádrže, lze DSR/X nakonfigurovat až na kapacitu 21 kWh. Standardní výkon integrované nabíječky je 6,6 kW, takže u nuly do 95 % lze akumulátory nabít za dvě hodiny.

Překvapivě dobrá

A jak elektrický pohon funguje? Naprosto skvěle. Příjemně nás překvapila plynulost a jemnost při rozjezdech, kdy motorka citlivě reaguje na otočení rukojeti. Po předchozích zkušenostech s levnými elektrickými skútry, které fungují stylem nic nebo plný výkon, jde o úplné pohlazení na duši. Tím že není potřeba řadit, je například popojíždění v koloně nebo od křižovatky ke křižovatce bezproblémové a pohodové. Motorka je klidná, protože s ní nevibruje motor, takže ani po stovce kilometrů nás vůbec nebrní ruce. Zvolit lze ze čtyř jízdních režimů (Eco, Standard, Canyon, Sport), podle nichž se mění trakční kontrola, nastavení ABS, ale i míra rekuperace. Začínáme ve standardu a postupně se osmělujeme, až si nakonec užíváme neutuchající síly elektromotoru a úžasného zrychlování bez záškubů nebo přeřazování. V režimu Sport se akcelerací DSR/X vyrovná i supersportům – už to chce odvahu. Po pár kilometrech jsme ubrali z dynamiky, abychom zjistili dojezd plně nabité baterie. V ustáleném tempu kolem osmdesátky ukazuje palubní počítač aktuální spotřebu asi 60 Wh/km, což by stačilo na 250 km. V normálním provozu se zrychlováním a brzděním jsme ujeli 117 km a zbylo nám ještě 40 % baterie. Tímto stylem bychom ujeli zhruba 200 km. Záleží tedy hodně na stylu jízdy a tempu, protože při rychlosti 113 km/h má mít zero dojezd jen 137 km. Na výlety a projížďky po okolí tedy v pohodě, ale na delší expedici by vás trápilo časté a zdlouhavé dobíjení.

Byť máme rádi vůni benzinu a řev motorů, s rozervaným srdcem musíme konstatovat, že elektrické Zero DSR/X již není jen experiment s elektřinou. Podle nás jde o opravdového konkurenta pro konvenční motocykly se spalovacími motory. Vždyť i jízdně je výborné. Překvapivě lehce se vrhá do zatáček a překlápí z jedné strany na druhou. Zdvih přední vidlice je 190 mm stejně jako zadní kyvné vidlice a tlumiče (obě strany jsou plně nastavitelné) jsou v našem případě příjemně měkké, takže výborně filtrují nerovnosti.

A v nás to vře. Se zerem se jezdí krásně, ale nějak nám ten rachot od motoru chybí a ani cena není zrovna nejnižší.

Plusy

Brutální síla

Okamžitá reakce na plyn

Tichý klidný chod

Pohodlná pozice za řídítky

Velké odkládací schránky

Vyvážené jízdní vlastnosti

Jednoduchá údržba

Minusy

Vysoká cena

Redukovaný dojezd