Toto jsou nejdražší elektrické motorky současnosti

Ať se nám to líbí, nebo ne, elektromotory a akumulátory pronikají i do světa jedné stopy a stále více se prosazují jako pohon více či méně exkluzivních strojů, jímž poskytují zajímavé výkony a zároveň stojí i za jejich astronomickými cenami.

Nabídka elektrických motocyklů od renomovaných i prakticky neznámých výrobců se neustále rozrůstá a je čím dál tím pestřejší. Na spodních stupíncích stojí stroje, které svými jízdními výkony odpovídají někdejším mopedům s malými dvoutaktními motory. Vrchol naopak představují motocykly, jejichž jízdní výkony jsou ve srovnání s případnými konkurenty s konvenčními spalovacími pohonnými jednotkami srovnatelné a stále častěji i lepší.

Špičkové elektrické motocykly pak nad většinou jednostopých strojů se spalovacími motory vyčnívají díky produkci v malých sériích, využívání exkluzivních materiálů a v neposlední řadě cenami. Ty jsou často právě ve srovnání s konvenčními motocykly extrémní a vedle exkluzivity v podobě výroby s hojným podílem ruční práce a využíváním vybraných materiálů za nimi stojí dnešní ceny elektrických pohonných systémů, které se však prakticky rok od roku snižují.

Díky tomu můžeme především u velkých výrobců očekávat podobně jako u elektrických automobilů postupný pokles cen elektrických motocyklů na srovnatelnou úroveň s konvenčními stroji již během příštího desetiletí.

Zároveň ovšem budou bezpochyby i nadále existovat firmy, které si budou zakládat na exkluzivitě malých sérií s vysokými cenami. Pohled do blízké budoucnosti elektrických motocyklů může ostatně nabídnout tento malý výběr z nejdražších v současnosti nabízených modelů.

Harley-Davidson LiveWire dnes patří mezi nejdražší zástupce své značky, ale zároveň je součástí strategie More Roads, kterou tradiční severoamerický výrobce motocyklů představil v létě roku 2018 a podle níž chce v následujících letech vstoupit do nových segmentů, oslovit nové jezdce a postupně budovat i jejich novou generaci.

Harley-Davidson představil koncept elektřinou poháněného motocyklu LiveWire v roce 2014 a využil jej k získání názoru od potenciálních zákazníků. Ti si jej mohli v letech 2014 a 2015 vyzkoušet v rámci projektu LiveWire Experience na severoamerické i evropské půdě. V následujících letech Harley-Davidson pracoval na vývoji provedení pro sériovou výrobu, které představil návštěvníkům veletrhu EICMA 2018 a bližší informace o jeho technice a jízdních výkonech pak Harley-Davidson zveřejnil začátkem roku 2019.

Základem sériového provedení modelu LiveWire je litý rám z hliníkové slitiny, který doplňuje přední vidlice Showa SFF-BP a zadní plně nastavitelné odpružení Showa BFRC. Použitá pohonná jednotka umožňuje akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,0 s a ze 100 na 130 km/h za 1,9 s. Maximální rychlost je 177 km/h. Dojezd má být 225 km ve městě nebo 142 km při kombinovaném provozu se zastavováním a jízdou po dálnici podle měření na základě testů J2982 MIC City a MIC Combined (113 km/h). Podle oficiální zprávy z ledna letošního roku je cena stanovena na 27.860 EUR bez DPH (zhruba 720.000 Kč).

Energica Ego, Eva a Eva Esseesse9 jsou elektrické motocykly, zastupující mladou společnost Energica Motor Company, založenou v roce 2014 a sídlící v italské Modeně. Základem těchto strojů je prostorový trubkový rám, v němž je uložen olejem chlazený elektromotor a baterie s kapacitou 11,7 kWh, umožňující dojezd kolem 200 km v jízdním režimu Eco. Dobíjení baterií na plnou kapacitu zabere okolo tří až pěti hodin a při využití rychlonabíječky mohou mít 85 % kapacity během dvaceti až třiceti minut.

Supersport Ego s nízkými řídítky i cestovně laděný model Eva využívají ke svému pohonu elektromotor o výkonu 107 kW (145 k) a točivém momentu 200 N.m, zatímco mírně do klasického vzhledu laděný model Eva Essesse9 s jedním kruhovým světlometem má elektromotor o výkonu 80 kW (109 k) a točivém momentu 180 N.m. V případě modelu Ego je maximální rychlost omezena na 240 km/h a zbývajících dvou modelů je pak omezena na 200 km/h.

Motocykly značky Energica se mohou vedle výkonů svých pohonných systémů pochlubit i podvozky s osvědčenými komponenty v podobě přední upside-down 43 mm stavitelné vidlice Marzocchi, odpružení zadního kola Bitubo, brzdového systému Brembo s ABS Bosch a 17palcových kol obutých do pneumatik Pirelli Diablo Rosso II. Energica Motor Company pak nabízí pro další zvýšení exkluzivity svých strojů i jejich jízdních vlastností řadu příplatkových prvků včetně odpružení značky Öhlins či kol O.Z. Racing. Na českém trhu je nejlevnější model Eva Essesse9 k dispozici za cenu od 740.000 Kč včetně DPH a modely Eva i Ego za cenu od 797.600 Kč včetně DPH.

Lightning LS-218 patří mezi nejrychlejší produkční motocykly schválené pro běžný silniční provoz. Prvopočátky tohoto elektrického supersportu lze vysledovat až do roku 2009, i když veřejnosti se tento model představil až na jaře roku 2014. Kořeny severoamerické společnosti Lightning Motorcycle, stojící za jeho vývojem a výrobou sahají do poloviny devadesátých let dvacátého století a v její historii je řada zajímavých kapitol. Zmínit lze rychlostní rekord z roku 2009, kdy elektřinou poháněný motocykl této firmy na solných pláních v Bonneville dosáhl rychlosti 166,388 mil v hodině (267,776 km/h).

Současnost společnosti Lightning Motorcycle ovšem představuje skutečně extrémně výkonný elektřinou poháněný silniční motocykl LS-218, který disponuje elektromotorem o výkonu přes 147 kW (200 k) a točivým momentem 228 N.m. Díky hojnému využití titanu a uhlíkových vláken v celé konstrukci motocyklu se podařilo dosáhnout na elektřinou poháněný stroj velmi příznivé hmotnosti 224,5 kg. Ta pak spolu s výkony elektromotoru stojí za schopností dosáhnout maximální rychlosti 218 mil za hodinu (přes 350 km/h).

Lightning LS-218 je nabízen s bateriemi ve třech provedeních. Základem je kapacita 12 kWh a dojezd 160 až 195 km, následuje 15 kWh s dojezdem 195 až 240 km a vrcholem je 20 kWh a dojezd 255 až 290 km. Při využití rychlonabíječky mohou být baterie nabity za zhruba půl hodiny. Základní cena provedení s nejnižší nabízenou kapacitou baterií pro severoamerický trh je stanovena na 38.888 amerických dolarů (zhruba 910.000 Kč) verze s nejdelším dojezdem na jedno nabití stojí 46.888 amerických dolarů (kolem 1.095.000 Kč).

Saroléa Manx7 nese slavnou belgickou značky, produkující motocykly v letech 1901 až 1963, kterou od roku 2010 využívá společnost, za jejímž vznikem stojí dvojčata Torsten a Bjorn Robbens. Právě jejich snem bylo její použití pro čistě elektřinou poháněný motocykl a to se povedlo. Jméno slavné belgické firmy nesl nejdříve závodní stroj SP7, který bratři navrhli a postavili ve své dílně v Belgii. Tento motocykl se od roku 2014 neustále vyvíjel a úspěšně startoval v závodech elektrických motocyklů včetně Isle of Man TT Zero.

Na závodní SP7 navazuje pro běžný silniční provoz připravený model Manx7, který byl poodhalen v roce 2017 a plně představen v roce následujícím. Základem tohoto modelu je ručně vyráběný karbonový monokok, v němž jsou usazeny lithium-iontové baterie. Ty jsou k dispozici s kapacitou 14 kWh, 18 kWh nebo 22 kWh. K monokoku je připevněn i před zadním kolem umístěný elektromotor, jehož nejvyšší výkon je elektronicky omezen na 120 kW (163 k) a točivý moment má maximální hodnotu 450 N.m.

Stroj s jediným převodem od motoru k zadnímu kolu má maximální rychlost omezenu na 240 km/h. Dojezd na jedno nabití se v závislosti na zvolené variantě baterií pohybuje od 230 přes 280 po 330 km. Při využití rychlonabíječky lze baterie dobít na 80 % kapacity během dvaceti minut. Saroléa Manx7 má vedle neotřelého designu, moderní techniky a zajímavých výkonů nabízet i exkluzivitu, protože má vzniknout v sérii maximálně dvaceti motocyklů, jejichž základní cena za provedení s baterií s kapacitou 14 kWh startuje na částce 42.975 eur (zhruba 1.110.000 Kč).

Curtiss Zeus a Hera jsou nejnovějšími zástupci severoamerické společnosti Curtiss Motorcycles, založené v roce 1991 pod jménem Confederate Motorcycles a zároveň jejími první čistě elektřinou poháněnými modely, nastupujícími po doposud nabízených strojích se spalovacími motory a velmi specifickou konstrukcí podvozků i designem.

Společnost Curtiss Motorcycles při přechodu k elektrickému pohonu na jaře roku 2018 nejprve odhalila podobu modelu Zeus spolu s informací, že se má jednat o první E-Twin, který je vybaven dvojicí elektromotorů s nejvyšším výkonem 125 kW (170 k) a točivým momentem 394 N.m. Na podzim stejného roku pak byl tento projekt nahrazen modely Zeus Bobber a Zeus Cafe s přepracovaným designem. Dvojice novinek sází na jemnější linie ve spojení se stylem, figurujícím v jejich označení. Zeus Bobber, který je celý v černé barvě se snaží působit minimalistickým dojmem, zatímco Zeus Cafe je café racerem budoucnosti.

Curtiss Zeus Bobber i Zeus Cafe mají disponovat nejvyšším výkonem 140 kW (190 k) a točivým momentem 197 N.m. Tyto hodnoty mají zajistit akceleraci z 0 na 96,5 km/h za 2,1 s a dojezd se má pohybovat až kolem 450 km. Společnost Curtiss Motorcycles v současnosti na tyto modely, jejichž cena je stanovena na 60.000 amerických dolarů (zhruba 1.400.000 Kč) přijímá objednávky a dodávky zákazníkům zahájí v roce 2020. Curtiss Hera je prozatím jen projektem bez bližších informací o technice a jízdních výkonech, ale rozhodně již nyní přitahuje pozornost svým vzhledem s krytem baterií a ve tvaru podélně uloženého vidlicového osmiválce.

Arc Vector chce posunout komunikaci mezi jezdcem a strojem na zcela novou úroveň a to za pomoci helmy a bundy, poskytujících zvukové a haptické signály. Helma Zenith s head-up displejem má mimo jiné poskytovat informace o rychlosti jízdy, údaje z navigace a rovněž obraz z kamery umístěné na její zadní straně.

Bunda Origin má nabízet tři různá nastavení. První z nich má být zaměřeno na zvýšení bezpečnosti jízdy a může například lehkým poklepáním na rameno upozornit jezdce na vozidlo, které má ve svém slepém úhlu. Sportovní režim pomůže ještě zvýšit požitek z jízdy a zpětnou vazbu na přetížení při akceleraci, v zatáčkách a při brzdění. Poslední režim pak může zajistit i přehrávání hudby přes haptiku, kdy si může jezdec nastavit basy přímo na tělo.

Pozornost si vedle helmy a bundy samozřejmě zaslouží i samotný motocykl Arc Vector, který rozhodně zaujme svým designem i konstrukcí s hojným využitím uhlíkových vláken v oblasti rámu a podvozku. Ten se může pochlubit i špičkovými komponenty odpružení značky Öhlins a brzdovým systémem značky Brembo.

Elektromotor má tomuto stroji o hmotnosti 220 kg umožnit akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,2 s a jízdu rychlostí přes 200 km/h. Dojezd na jedno nabití se má ve městě pohybovat až kolem 436 km. Dobíjení na plnou kapacitu pak má trvat zhruba 40 minut. Společnost Arc Vehicle Limited plánuje, že vyrobí limitované sérii 399 motocyklů Vector. Cena je v současnosti stanovena na 90.000 britských liber (kolem 2,7 milionu Kč) za stroj s helmou i bundou.

