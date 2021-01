Mrkněte na současné portfolio traktorů značky Zetor. Největší přijde minimálně na dva miliony

Tradiční výrobce traktorů včetně příslušenství geograficky patří do moravské metropole, i když vlastník sídlí za hranicemi. Brněnská fabrika dodávala do celého světa a současní zákazníci mají na výběr z osmi základních produktů.

Označení Zetor je synonymem pro ryze český traktor už od roku 1946. Po druhé světové válce Československo čelilo výzvě k hromadné výrobě levného zemědělského stroje nízké hmotnosti a vysoké spolehlivosti. Klasické protichůdné požadavky respektoval konstruktér František Musil, který si vzal na bedra i časový pres zúžený do šesti měsíců.

Musil aktivně pracoval bez přestávky a stoprocentní nasazení přenesl i na tým spolupracovníků. Pilný kolektiv vytvořil předobraz celosvětově známého traktoru, který používali zemědělci od Aljašky přes Austrálii až po Indii či Ghanu. Popularita původem brněnského stroje rostla zásluhou bezúdržbové funkčnosti, nenáročnosti provozu a dlouhé životnosti všech důležitých komponentů. Univerzální mašiny s velkým zadním kolem a první kabinou na světě propagovaly československý a později český průmysl pod názvem Zetor (spojení slov Zet z názvu Zbrojovky Brno a koncovky -or ze slova traktor).

Aktuálně továrna sídlí v Brně-Líšni a jediným akcionářem je slovenská akciová společnost HTC Investments. Nadnárodní investiční skupina z Bratislavy dohlíží na dceřinku schopnou generovat obrat 2,3 miliardy Kč v roce 2018, respektive 2,9 miliardy Kč ještě o rok dříve. Prezentace firmy Zetor se chlubí celkovým počtem 1,3 milionu prodaných traktorů během 74 let na trhu, odběratelé údajně pocházeli ze 136 zemí planety. Současní zákazníci si mohou vybírat z osmi základních produktů o výkonu 19 až 170 koní.

1. Zetor Primo

Vstupní řada kompaktních traktorů Zetor může majitele oslovit manévrovatelností, snadnou údržbou a nízkou spotřebou paliva. Zahradní typ Primo vybavený standardním pohonem 4x4 je primárně určený k údržbě travnatých ploch. Tříválcový kapalinou chlazený motor Yanmar s emisní třídou Stage V disponuje výkonem 14,2 kW (19,3 koní), maximální dosažitelná rychlost je 13,3 km/h. Do palivové nádrže se vejde až 25 litrů pohonných hmot.

2. Zetor Compax

Taktéž efektivní Compax přednostně těží z jednoduchého a robustního provedení. Možnost volby kabinové či otevřené varianty zvyšuje portfolio využitelnosti, přičemž Zetor směřuje druhý nejmenší traktor pro letní a zimní údržby obcí, firemních areálů i sportovišť. Stále skladný model poslouží i v menších provozech bez potřeby tahat těžká břemena. Například do zahradnictví si kupec může pořídit verzi s výkonem od 18,9 do 27,5 kW (od 25,7 do 37,3 koní) dostupných z motoru Yanmar (Stage V).

3. Zetor Utilix

Vůči střízlivým rozměrům je Utilix k ruce za všech podmínek a při širokém spektru možného využití. Předností modelu je práce s čelními nakladači a dalšími agregacemi. Pod přední kapotou ševelí agregát Perkins 404D-22 (Stage IIIA), dle konfigurace je k výběru výkonová varianta od 31,4 po 36,3 kW (od 42,7 po 49,3 koní).

4. Zetor Hortus

Podíl na zisku pro HTC Investments má také Zetor Hortus, který zastane činnost v areálu malých farem stejně dobře, jako u komunálních služeb, v parcích, na zahradách a sportovištích. Rovněž důrazně úsporná a spolehlivá technika zastoupena strojovnou Deutz TCD 2.9 L4 (Stage IIIB) přináší výkon 50 kW (68 koní). O zásobu paliva se stará velká nádrž na 70 litrů, plný stav by měl prodloužit dobu nepřetržitého zápřahu. Maximální rychlost Hortusu je 39,15 km/h.

5. Zetor Major

Dospěle vypadající mašina láká na uspokojivý poměr ceny a užitné hodnoty. Do výroby byl navržen k službě na menších a rodinných farmách, dobré vlastnosti za rozumný peníz mohou přivítat rovněž pracovníci údržby obce. Napjatý rozpočet slibuje ušetřit například vznětový čtyřválec s přímým vstřikováním paliva Common Rail nebo „optimalizované spalování“ motoru řady Deutz TCD 2.9 L4 (Stage IIIB). Výkon 55,4 kW (75,3 koní) odpovídá nastavené maximální rychlosti 30 km/h.

6. Zetor Proxima

Dospělý celek patří mezi nejoblíbenější řady značky Zetor. Proxima plní i náročnější požadavky v zemědělství, lesnictví a v komunálních službách. Výkonová nabídka čtyřválců začíná u hodnoty 55,6 kW (75,6 koní) a končí u hranice dostupných 86,2 kW (117,2 koní). Maximální rychlost je až 40 km/h, důležitější je slib vývojářů dostatečné tažné schopnosti už od nízkých otáček.

7. Zetor Forterra

Blíží se vrchol nabídky, podle toho Forterra vypadá. Masivní traktor spojuje „sílu, odolnost a efektivitu“, jak tvrdí samotný Zetor. Je pravda, že svalnatý design napovídá sebevědomému charakteru, kabina připomíná pohodlné pracoviště plné elektroniky a výkon od 70,4 do 108,2 kW také není k zahození. Přepočtem na koňskou sílu to značí od 95,7 do 147,1 koní podpořených turbodmychadlem. Nejvyšší čtyřválcové tempo je 40 km/h, ale Forterra má zcela jiné uplatnění než závody na pevných cestách.

8. Zetor Crystal

Sebevědomý Crystal kloubí nejlepší techniku a technologie brněnské značky. Pružná, a přesto stále ekologická vodou chlazená pohonná jednotka Deutz TCD 6.1 L6 (Stage V) ze šesti válců dává až 125 kW (170 koní). Již tradičně vlastnoručně vyvinutá převodovka snese opakovaně vysokou zátěž. Do spolehlivosti by se mělo promítnout 74 let inovací, fakticky nic lepšího nelze u Zetoru pořídit. Ceny se odvíjí od konečné specifikace jednotlivých traktorů, nicméně pro ilustraci – vlajková loď Crystal ve výbavě Premium atakuje cifru dvou milionů korun bez DPH.