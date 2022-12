Multimédia Renaultu mají novou funkci. Zrcadlení telefonu je rázem zbytečné

Zbrusu nový a propracovaný infotainment Renault OpenR Link, který se aktuálně objevuje v modelech Mégane E-Tech a Austral, nás v elektrické novince potěšil svižným chodem, intuitivním prostředím a fungováním celkově.

Nová multimédia frčí na platformě Android Automotive, jejich prostředí se tedy velmi podobná chytrým telefonům s tímto operačním systémem. Včetně Obchodu Play pro nejrůznější aplikace. Jejich výběr samozřejmě není tak pestrý jako u smartphonů – jednotlivé aplikace je pro automobilové prostředí potřeba upravit, některé zase nejsou vůbec potřeba.

Už dříve Renault uměl integrovanou hudební aplikace Spotify, pro poslech oblíbené muziky jste tak nemuseli propojovat chytrý telefon skrz Apple CarPlay či Android Auto. Vestavěná navigace zase běží na Google Mapách, ani k jejich zobrazení tak nebylo potřeba zrcadlit. A z nejpoužívanějších aplikací se teď přímo do systému stěhuje další.

Video se připravuje ...

Na mysli máme populární navigaci Waze, která existuje od roku 2006, o sedm let později ji koupil Google. Waze je unikátní v tom, že informace o aktuální dopravě předávají z cest samotní uživatelé, následně se aplikace snaží najít variantu, díky které dorazíte do cílové destinace co nejrychleji. Ne vždy to funguje spolehlivě, přesto jde stále o jedno z nejpřínosnějších řešení.

Protože je teď Waze součástí samotného systému Renaultu, zrcadlení prakticky postrádá smysl. I do Wazu se můžete přihlásit pod svým účtem, díky uživatelským profilům samotného infotainmentu může mít navíc každý řidič své vlastní prostředí.

Multimédia OpenR Link aktuálně najdeme ve dvou francouzských modelech, postupem času se však mají objevit napříč celým modelovým portfoliem. Renault není první, kdo pro provoz infotainmentu využívá Android Automotive (dále například Volvo), jako první ale navigaci Waze do systému integroval.